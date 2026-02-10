SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Franz Gasselsberger / Martin Seiter Oberbank (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

10.02.2026, 574 Zeichen

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8381
- ATX schon wieder mit Satz nach oben
- RBI nach Baader-Research gesucht
- News zu Strabag und Franz Gasselsberger / Martin Seiter Oberbank
- Helmut Anninger läutet die Opening Bell für Montag. Mit Oaklins Austria supported er die Number One Awards des Börse Social Network, zuletzt erfolgte die Ehrung an den Number One Mittelstandsinvestor Rosinger Group
- Vintage zu UBM
- Real Money von 10k auf 150k
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.02.)


(10.02.2026)

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Erste Group, voestalpine, SBO, Rosgix, Frequentis, VIG, Uniqa, Agrana, AT&S, Bawag, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Rath AG, RBI, Strabag, Telekom Austria, Verbund, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG.

