Nachlese: Fanboybuch, ÖTV-Spitzentennis mumak.me, win2day.at (audio cd.at)

03.03.2026, 1683 Zeichen

Es gibt nun die 1. Bestellmöglichkeit für mein 420-Seiten-Buch zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse, dies samt Möglichkeit, mit mir an einem ganz besonderen Tag für den ATX auf ebendiesen anzuprosten. Mehr unter http://www.audio-cd.at/fanboybuch .

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8459

- ATX zum März-Start deutlich schwächer, Verbund stark

- Bawag in der Freitag-Schlussauktion mit mehr Volumen als 8 ATX-Titel im ganzen Jahr

- Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen und Alois Wögerbauer

- vor Indexentscheidungen voestalpine, Palfinger

- Egon Theiner läutet die Opening Bell für Montag. In seinem egoth-Verlag wird das Fanboy-Buch zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse erscheinen, erste Möglichkeit mit Prost, ATX unter http://www.audio-cd.at/fanboybuch

- Vintage zu Werner Lanthaler

- Börse Frankfurt: DAX wieder unter 25.000

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8460

ÖTV-Spitzentennis-Podcast presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Challenger 100 in Saint-Brieuc (FRA) mit dem Turniersieg und gewinnt das Finale mit 6:4, 7:6, Joel Schwärzler muss sich beim ATP-Challenger 75 in Lugano (SUI) erst im Finale geschlagen geben, schafft aber Karrierehoch und , Sebastian Sorger holt sich in Pszczyna (POL/M25) den Titel. Wer den win2day-Moment der Woche lieferte, das sage ich im Podcast.

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.03.)

(03.03.2026)

Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt

