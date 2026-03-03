SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Fanboybuch, ÖTV-Spitzentennis mumak.me, win2day.at (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
03.03.2026, 1683 Zeichen

Es gibt nun die 1. Bestellmöglichkeit für mein 420-Seiten-Buch zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse, dies samt Möglichkeit, mit mir an einem ganz besonderen Tag für den ATX auf ebendiesen anzuprosten. Mehr unter http://www.audio-cd.at/fanboybuch .

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8459
- ATX zum März-Start deutlich schwächer, Verbund stark
- Bawag in der Freitag-Schlussauktion mit mehr Volumen als 8 ATX-Titel im ganzen Jahr
- Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen und Alois Wögerbauer
- vor Indexentscheidungen voestalpine, Palfinger
- Egon Theiner läutet die Opening Bell für Montag. In seinem egoth-Verlag wird das Fanboy-Buch zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse erscheinen, erste Möglichkeit mit Prost, ATX unter http://www.audio-cd.at/fanboybuch
- Vintage zu Werner Lanthaler
- Börse Frankfurt: DAX wieder unter 25.000
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8460
ÖTV-Spitzentennis-Podcast presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Challenger 100 in Saint-Brieuc (FRA) mit dem Turniersieg und gewinnt das Finale mit 6:4, 7:6, Joel Schwärzler muss sich beim ATP-Challenger 75 in Lugano (SUI) erst im Finale geschlagen geben, schafft aber Karrierehoch und , Sebastian Sorger holt sich in Pszczyna (POL/M25) den Titel. Wer den win2day-Moment der Woche lieferte, das sage ich im Podcast.

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.03.)


(03.03.2026)

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

