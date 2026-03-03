Nachlese: Fanboybuch, ÖTV-Spitzentennis mumak.me, win2day.at (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
03.03.2026, 1683 Zeichen
Es gibt nun die 1. Bestellmöglichkeit für mein 420-Seiten-Buch zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse, dies samt Möglichkeit, mit mir an einem ganz besonderen Tag für den ATX auf ebendiesen anzuprosten. Mehr unter http://www.audio-cd.at/fanboybuch .
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8459
- ATX zum März-Start deutlich schwächer, Verbund stark
- Bawag in der Freitag-Schlussauktion mit mehr Volumen als 8 ATX-Titel im ganzen Jahr
- Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen und Alois Wögerbauer
- vor Indexentscheidungen voestalpine, Palfinger
- Egon Theiner läutet die Opening Bell für Montag. In seinem egoth-Verlag wird das Fanboy-Buch zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse erscheinen, erste Möglichkeit mit Prost, ATX unter http://www.audio-cd.at/fanboybuch
- Vintage zu Werner Lanthaler
- Börse Frankfurt: DAX wieder unter 25.000
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8460
ÖTV-Spitzentennis-Podcast presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Challenger 100 in Saint-Brieuc (FRA) mit dem Turniersieg und gewinnt das Finale mit 6:4, 7:6, Joel Schwärzler muss sich beim ATP-Challenger 75 in Lugano (SUI) erst im Finale geschlagen geben, schafft aber Karrierehoch und , Sebastian Sorger holt sich in Pszczyna (POL/M25) den Titel. Wer den win2day-Moment der Woche lieferte, das sage ich im Podcast.
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.03.)
Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.
Random Partner
WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsabkommen ( Finanztrends)
» Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail durch ( Finanztrends)
» Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehmen ( Finanztrends)
» ITDC Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)
» Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
» ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)
» Tinka Resources Aktie: Fokus auf Peru ( Finanztrends)
» Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)
» Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsab...
- Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail...
- Palfinger ab 23. März im ATX
- Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehm...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Warimpex am besten
- Wiener Börse: ATX gibt am Dienstag 3,55 Prozent nach
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1088: ATX heute schwächer, Addiko Bank gesucht, Edi Berger läutet und das 1000er-Purzeln beim ATX TR
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
03.03.2026, 1683 Zeichen
Es gibt nun die 1. Bestellmöglichkeit für mein 420-Seiten-Buch zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse, dies samt Möglichkeit, mit mir an einem ganz besonderen Tag für den ATX auf ebendiesen anzuprosten. Mehr unter http://www.audio-cd.at/fanboybuch .
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8459
- ATX zum März-Start deutlich schwächer, Verbund stark
- Bawag in der Freitag-Schlussauktion mit mehr Volumen als 8 ATX-Titel im ganzen Jahr
- Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen und Alois Wögerbauer
- vor Indexentscheidungen voestalpine, Palfinger
- Egon Theiner läutet die Opening Bell für Montag. In seinem egoth-Verlag wird das Fanboy-Buch zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse erscheinen, erste Möglichkeit mit Prost, ATX unter http://www.audio-cd.at/fanboybuch
- Vintage zu Werner Lanthaler
- Börse Frankfurt: DAX wieder unter 25.000
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8460
ÖTV-Spitzentennis-Podcast presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Challenger 100 in Saint-Brieuc (FRA) mit dem Turniersieg und gewinnt das Finale mit 6:4, 7:6, Joel Schwärzler muss sich beim ATP-Challenger 75 in Lugano (SUI) erst im Finale geschlagen geben, schafft aber Karrierehoch und , Sebastian Sorger holt sich in Pszczyna (POL/M25) den Titel. Wer den win2day-Moment der Woche lieferte, das sage ich im Podcast.
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.03.)
Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.
Random Partner
WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsabkommen ( Finanztrends)
» Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail durch ( Finanztrends)
» Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehmen ( Finanztrends)
» ITDC Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)
» Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
» ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)
» Tinka Resources Aktie: Fokus auf Peru ( Finanztrends)
» Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)
» Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsab...
- Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail...
- Palfinger ab 23. März im ATX
- Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehm...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Warimpex am besten
- Wiener Börse: ATX gibt am Dienstag 3,55 Prozent nach
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1088: ATX heute schwächer, Addiko Bank gesucht, Edi Berger läutet und das 1000er-Purzeln beim ATX TR
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard