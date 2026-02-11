ATX-Trends: RBI, Bawag, Lenzing, Mayr-Melnhof, Polytec ...

11.02.2026, 1715 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat sich gestern Dienstag mit Abschlägen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab 0,51 Prozent auf 5.724,31 Punkte ab und konnte nicht an den Rekordlauf von Montag anschließen. Der ATX Prime verlor 0,45 Prozent auf 2.844,45 Einheiten. Die europäischen Leitbörsen gingen ebenfalls mit einem Minus aus dem Tag. Im Fokus war der steirisch-deutsche Elektronikkonzern ams-Osram, der an der schweizerischen Börse notiert ist. ams-Osram hat das Geschäftsjahr 2025 erneut mit roten Zahlen abgeschlossen, den Verlust aber massiv eingedämmt. Gleichzeitig kündigte der Konzern ein neues Sparprogramm an. Das sorgte für Kursgewinne von 5,6 Prozent.

Wenig gute Nachrichten gab es zu Österreichs Industriekonjunktur. Österreichs Wirtschaft hat die zweijährige Rezessionsphase zuletzt hinter sich gelassen, wirklich auf Touren kommt die Konjunktur laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo aber weiter nicht. Grund sei die schwache Nachfrage nach Exportgütern, die auch von US-Zöllen gedämpft wird. Erholungssignale kommen indes vom Arbeitsmarkt.

Industriewerte rahmten das ATX Prime-Segment ein. An der Spitze waren Zumtobel , Mayr-Melnhof und Lenzing mit plus 7,0, plus 3,6 beziehungsweise 3,3 Prozent. Die größten Abgaben verbuchte aber ebenfalls ein Industriepapier. Polytec verloren 6,4 Prozent. Keine positiven Impulse für den ATX konnten die schwergewichtigen Bankenpapiere liefern. Bawag gaben 2,3, Erste Group 1,6 und Raiffeisen Bank International 0,1 Prozent ab. International enttäuschten Daten zum US-Einzelhandelsumsatz im Dezember. Sie verharrten auf dem Niveau vom Vormonat. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet."

(11.02.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Zumtobel, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Rosenbauer, voestalpine, Porr, Wienerberger, CA Immo, OMV, SBO, Frequentis, DO&CO, Austriacard Holdings AG, Bawag, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, UBM, Flughafen Wien, Agrana, Amag, EVN, FACC, CPI Europe AG, Österreichische Post, Verbund.

Random Partner Frequentis

Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.2.: EuroTeleSites (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent i...

» Nachlese: Ritschy Dobetsberger zu Umschichtungen in der Umbrella-Strateg...

» In den News: DO & CO, Strabag, Flughafen Wien, A1 Telekom Austria, Replo...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Richard Dobetsberger Käufe Deutsche Pos...

» ATX-Trends: Bawag, Telekom Austria, voestalpine, OMV ...

» Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30 Private IR heute geste...

» Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FACC (Börse Geschichte) (B...

» Nachlese: Christian Hromatka (audio cd.at)