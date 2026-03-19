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österreichischer Aktien
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(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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19.03.2026, 571 Zeichen

Um 11:33 liegt der ATX mit -2.18 Prozent im Minus bei 5307 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.36% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +1.96% auf 52 Euro, dahinter Verbund mit +1.35% auf 67.6 Euro und Österreichische Post mit +1.34% auf 34.1 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 22971 ( -2.26%, Ultimo 2025: 24490, -4.03% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +0.76% auf 250.8 Euro, dahinter Hannover Rück mit +0.34% auf 268.3 Euro und RWE mit +-0.00% auf 57.96 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.03.)


(19.03.2026)

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Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

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    Autor: Christian Drastil

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