(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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19.03.2026, 571 Zeichen
Um 11:33 liegt der ATX mit -2.18 Prozent im Minus bei 5307 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.36% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +1.96% auf 52 Euro, dahinter Verbund mit +1.35% auf 67.6 Euro und Österreichische Post mit +1.34% auf 34.1 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 22971 ( -2.26%, Ultimo 2025: 24490, -4.03% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +0.76% auf 250.8 Euro, dahinter Hannover Rück mit +0.34% auf 268.3 Euro und RWE mit +-0.00% auf 57.96 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.03.)
Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung
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Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.
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