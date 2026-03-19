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Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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19.03.2026, 656 Zeichen

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8513
- ATX deutlich fester
- Semperit mehr als 20 Prozent im Plus
- Zahlen von Verbund und Semperit, News zu Bawag, Uniqa, Andritz
- CFO Florian Heindl und die IR-Verantwortliche Tanja Maisenberger läuten die Opening Bell für Mittwoch. Dank guter Zahlen und guter IR ist die FACC plötzlich zu einem Challenger auf einen ATX-Platz per September geworden
- Börse Frankfurt: DAX leichter, Commerzbank gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.03.)


(19.03.2026)

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3 Banken Generali
Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)

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    Autor: Christian Drastil

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