Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
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19.03.2026, 656 Zeichen
- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8513
- ATX deutlich fester
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- Börse Frankfurt: DAX leichter, Commerzbank gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.03.)
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