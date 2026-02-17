SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

17.02.2026, 564 Zeichen

Um 12:12 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5664 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.34% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +2.79% auf 11.975 Euro, dahinter Telekom Austria mit +2.45% auf 10.04 Euro und CPI Europe AG mit +1.94% auf 16.33 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24791 ( -0.04%, Ultimo 2025: 24490, 1.27% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +3.35% auf 27.305 Euro, dahinter Bayer mit +2.20% auf 46.95 Euro und Zalando mit +1.75% auf 21.51 Euro.ipsum

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.02.)


(17.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1097: ATX deutlich stärker, Freitag ist Verfallstag - Uniqa top, dazu Michael Buhl und der Personenindex




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Zumtobel, DO&CO, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Mayr-Melnhof, UBM, FACC, Amag, CA Immo, Uniqa, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Semperit, Lenzing, Porr, RHI Magnesita, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund, Bayer.

Random Partner

IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: High bei Stockpicking Österreich (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 18.2.: Michael Buhl (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Tobias Hermeling Börsepeople, Daria Heisiph (audio cd.at)

» PIR-News: News zu wienerberger, Post, Agrana, Research zu Uniqa, FMA str...

» Wiener Börse Party #1097: ATX deutlich stärker, Freitag ist Verfallstag ...

» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Uniqa, Verbund und Porr gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. audio-cd.at, wikifolio, Börse Express, ...

» ATX-Trends: Agrana, Porr, Strabag ...

» Börsepeople im Podcast S23/16: Tobias Hermeling

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für Uniqa-Aktie
Portraitzyklus Tobias Hermeling
Tauros Capital finanziert Versicherungsmakler IO Insurance Brokers
Sahara Yoga Marokko und diverse Fitnessbilder (by Sue Katzer)
Wiener Börse Party #1097: ATX deutlich stärker, Freitag ist Verfallstag - Uniqa top, dazu Michael Buhl und der Personenindex
ATX-Trends: Agrana, Porr, Strabag ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(4), voestalpine(1)
    BSN Vola-Event Rheinmetall
    Star der Stunde: Frequentis 1.76%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Fabasoft(1)
    BSN MA-Event Deutsche Boerse
    Star der Stunde: AT&S 0.88%, Rutsch der Stunde: Porr -0.7%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Zumtobel(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 0.96%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.99%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Telekom Austria(1)
    Featured Partner Video

    SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)

    Die heutige Folge wird nicht wie gewohnt von Christian Drastil, sondern von mir, Maxim Petzwinkler, im Rahmen meiner ABA moderiert. Thematisch dreht sich alles um Medien und Marketing im Profisport...

    Books josefchladek.com

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie



    Autor: Christian Drastil

    17.02.2026, 564 Zeichen

    Um 12:12 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5664 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.34% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +2.79% auf 11.975 Euro, dahinter Telekom Austria mit +2.45% auf 10.04 Euro und CPI Europe AG mit +1.94% auf 16.33 Euro.

    Zum Vergleich der DAX: 24791 ( -0.04%, Ultimo 2025: 24490, 1.27% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +3.35% auf 27.305 Euro, dahinter Bayer mit +2.20% auf 46.95 Euro und Zalando mit +1.75% auf 21.51 Euro.ipsum

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.02.)


    (17.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1097: ATX deutlich stärker, Freitag ist Verfallstag - Uniqa top, dazu Michael Buhl und der Personenindex




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Zumtobel, DO&CO, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Mayr-Melnhof, UBM, FACC, Amag, CA Immo, Uniqa, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Semperit, Lenzing, Porr, RHI Magnesita, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund, Bayer.

    Random Partner

    IR-WORLD.com
    Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: High bei Stockpicking Österreich (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 18.2.: Michael Buhl (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Tobias Hermeling Börsepeople, Daria Heisiph (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu wienerberger, Post, Agrana, Research zu Uniqa, FMA str...

    » Wiener Börse Party #1097: ATX deutlich stärker, Freitag ist Verfallstag ...

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Uniqa, Verbund und Porr gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. audio-cd.at, wikifolio, Börse Express, ...

    » ATX-Trends: Agrana, Porr, Strabag ...

    » Börsepeople im Podcast S23/16: Tobias Hermeling

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für Uniqa-Aktie
    Portraitzyklus Tobias Hermeling
    Tauros Capital finanziert Versicherungsmakler IO Insurance Brokers
    Sahara Yoga Marokko und diverse Fitnessbilder (by Sue Katzer)
    Wiener Börse Party #1097: ATX deutlich stärker, Freitag ist Verfallstag - Uniqa top, dazu Michael Buhl und der Personenindex
    ATX-Trends: Agrana, Porr, Strabag ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(4), voestalpine(1)
      BSN Vola-Event Rheinmetall
      Star der Stunde: Frequentis 1.76%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Fabasoft(1)
      BSN MA-Event Deutsche Boerse
      Star der Stunde: AT&S 0.88%, Rutsch der Stunde: Porr -0.7%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Zumtobel(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 0.96%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.99%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Telekom Austria(1)
      Featured Partner Video

      SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)

      Die heutige Folge wird nicht wie gewohnt von Christian Drastil, sondern von mir, Maxim Petzwinkler, im Rahmen meiner ABA moderiert. Thematisch dreht sich alles um Medien und Marketing im Profisport...

      Books josefchladek.com

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de