Warner Bros. Discovery (A) Aktie: Übernahme-Blockbuster für 110 Milliarden Dollar ( Finanztrends)

Der Deal ist durch. Warner Bros. Discovery wechselt für 110 Milliarden Dollar den Besitzer – eine der größten Transaktionen in der Geschichte Hollywoods. Paramount Skydance sicherte sich heute Morgen die Unterschrift, nachdem Netflix gestern seinen Rückzug aus dem Bieterwettstreit erklärt hatte. Damit endet ein monatelanger Übernahmekampf, der die Unterhaltungsbranche in Atem hielt.

Paramount zahlt 2,8 Milliarden Dollar für Netflix-Ausstieg

Netflix hatte ursprünglich nur Teile von Warner Bros. Discovery übernehmen wollen – die Filmstudios und das Streaming-Geschäft HBO Max. Doch als der Konzern gestern aus dem Rennen ausstieg, wurde eine satte Ausstiegsgebühr fällig: 2,8 Milliarden Dollar flossen an Netflix, wie aus informierten Kreisen zu hören ist. Paramount entschied sich stattdessen, das komplette Unternehmen für 31 Dollar je Aktie zu übernehmen – deutlich mehr als Netflixs Angebot von 27,75 Dollar pro Anteilsschein.

Bruce Campbell, Chef-Stratege bei Warner Bros. Discovery, bestätigte den unterschriebenen Vertrag heute in einer unternehmensweiten Townhall-Veranstaltung. Die Gesamtsumme von 110 Milliarden Dollar beinhaltet rund 29 Milliarden Dollar Schulden, die Paramount mit übernimmt.

EU-Zulassung gilt als Formsache

Während in den USA noch erhebliche kartellrechtliche Hürden zu nehmen sind, sieht die Lage in Europa entspannter aus. Zwei mit dem Vorgang vertraute Personen gehen davon aus, dass die EU-Kommission grünes Licht geben wird. Der kombinierte Marktanteil von Paramount und Warner Bros. liegt in allen europäischen Märkten unter 20 Prozent – weit unter der kritischen 30-Prozent-Schwelle, ab der Brüsseler Wettbewerbshüter üblicherweise genauer hinschauen.

Sollten dennoch Auflagen kommen, wäre Paramount bereit, kleinere TV-Sender abzugeben. Im Gespräch sind vor allem Kinderkanäle, denn hier gibt es Überschneidungen: Paramount betreibt Nickelodeon, Warner Bros. den Cartoon Network. CEO David Ellison hatte bereits im Januar Kontakte in Europa geknüpft und sich mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron getroffen. Auch Chefanwalt Makan Delrahim führte Gespräche mit Guillaume Loriot, dem obersten Fusionskontrolleur der EU-Kommission.

Die formelle Anmeldung wird in den kommenden Monaten erwartet. Die reguläre Prüffrist beträgt 25 Arbeitstage und kann bei Zugeständnissen um zehn Tage verlängert werden.