(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
22.05.2026, 541 Zeichen
Um 12:00 liegt der ATX mit +1.39 Prozent im Plus bei 5993 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 12.51% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +10.72% auf 129.1 Euro, dahinter RBI mit +3.10% auf 47.53 Euro und Strabag mit +2.63% auf 89.7 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24773 (+0.67%, Ultimo 2025: 24490, 0.48% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.57% auf 71.11 Euro, dahinter Deutsche Post mit +3.72% auf 49.69 Euro und Zalando mit +2.91% auf 21.25 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.05.)
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