SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

22.05.2026, 541 Zeichen

Um 12:00 liegt der ATX mit +1.39 Prozent im Plus bei 5993 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 12.51% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +10.72% auf 129.1 Euro, dahinter RBI mit +3.10% auf 47.53 Euro und Strabag mit +2.63% auf 89.7 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24773 (+0.67%, Ultimo 2025: 24490, 0.48% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.57% auf 71.11 Euro, dahinter Deutsche Post mit +3.72% auf 49.69 Euro und Zalando mit +2.91% auf 21.25 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.05.)


(22.05.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-Ton Hartwig Löger hier) im 6000er-Flirt; AT&S 10 Prozent Plus




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, FACC.

Random Partner

Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 22.5.: Extremes zu Polytec, SBO und Uniqa (Börse Geschic...

» Nachlese: Start Countdown Zertifikate Award Austria mit Christian Scheid...

» PIR-News: Strabag baut Schleuse, Wiener Börse Preis 2026 vergeben, Resea...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-...

» Wiener Börse zu Mittag wieder rekordlaunig: AT&S, RBI und Frequentis ges...

» 20 Jahre Zertifikate-Award Austria: Rekordbeteiligung und ein bewährter ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Anna Strigl, VIG, Nvidia, Frank Weingar...

» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Flughafen Wien ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Ausgewählte Events von BSN-Partnern
11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Neue Kursziele für AT&S
Wiener Börse zu Mittag wieder rekordlaunig: AT&S, RBI und Frequentis gesucht
Upgrade für Strabag-Aktie
Unser Volumensradar sagt: AT&S, Telekom Austria auffällig (#gabb Radar)
Wie AT&S, Andritz, Lenzing, Verbund, SBO und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: RBI(1)
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.24%, Rutsch der Stunde: RBI -1.89%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: AT&S(1)
    Star der Stunde: Strabag 0.74%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.57%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(3), AT&S(1), Verbund(1), RBI(1)
    Star der Stunde: AT&S 0.91%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.68%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(2), Erste Group(1), Telekom Austria(1), OMV(1)
    BSN Vola-Event FACC
    BSN Vola-Event Deutsche Post
    Featured Partner Video

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Mit 50 abgeschrieben? Dann tu was dagegen! (CD liest Andrea Lehwald)

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Ab sofort lese ich hier auch in unregelmässigen Abständen Texte, Passagen oder Postings, die mich irgendwie erreicht haben. Immer mit Zustimmung ...

    Books josefchladek.com

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions

    Bertien van Manen
    Let's Sit Down Before We Go
    2011
    MACK

    Ralph Gibson
    The Somnambulist
    1970
    Lustrum Press

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Christian Drastil

    22.05.2026, 541 Zeichen

    Um 12:00 liegt der ATX mit +1.39 Prozent im Plus bei 5993 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 12.51% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +10.72% auf 129.1 Euro, dahinter RBI mit +3.10% auf 47.53 Euro und Strabag mit +2.63% auf 89.7 Euro.

    Zum Vergleich der DAX: 24773 (+0.67%, Ultimo 2025: 24490, 0.48% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.57% auf 71.11 Euro, dahinter Deutsche Post mit +3.72% auf 49.69 Euro und Zalando mit +2.91% auf 21.25 Euro.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.05.)


    (22.05.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-Ton Hartwig Löger hier) im 6000er-Flirt; AT&S 10 Prozent Plus




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, FACC.

    Random Partner

    Warimpex
    Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 22.5.: Extremes zu Polytec, SBO und Uniqa (Börse Geschic...

    » Nachlese: Start Countdown Zertifikate Award Austria mit Christian Scheid...

    » PIR-News: Strabag baut Schleuse, Wiener Börse Preis 2026 vergeben, Resea...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-...

    » Wiener Börse zu Mittag wieder rekordlaunig: AT&S, RBI und Frequentis ges...

    » 20 Jahre Zertifikate-Award Austria: Rekordbeteiligung und ein bewährter ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Anna Strigl, VIG, Nvidia, Frank Weingar...

    » ATX-Trends: Strabag, AT&S, Flughafen Wien ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Neue Kursziele für AT&S
    Wiener Börse zu Mittag wieder rekordlaunig: AT&S, RBI und Frequentis gesucht
    Upgrade für Strabag-Aktie
    Unser Volumensradar sagt: AT&S, Telekom Austria auffällig (#gabb Radar)
    Wie AT&S, Andritz, Lenzing, Verbund, SBO und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: RBI(1)
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.24%, Rutsch der Stunde: RBI -1.89%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: AT&S(1)
      Star der Stunde: Strabag 0.74%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.57%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(3), AT&S(1), Verbund(1), RBI(1)
      Star der Stunde: AT&S 0.91%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.68%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(2), Erste Group(1), Telekom Austria(1), OMV(1)
      BSN Vola-Event FACC
      BSN Vola-Event Deutsche Post
      Featured Partner Video

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Mit 50 abgeschrieben? Dann tu was dagegen! (CD liest Andrea Lehwald)

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Ab sofort lese ich hier auch in unregelmässigen Abständen Texte, Passagen oder Postings, die mich irgendwie erreicht haben. Immer mit Zustimmung ...

      Books josefchladek.com

      Dean Garlick
      100 Sculptural Circumstances
      2025
      Lodge Press

      Stephen Gill
      The Pillar
      2019
      Nobody

      Mellen Burns
      Skimpies
      2024
      burns books

      Machiel Botman
      Heartbeat
      1994
      Volute

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de