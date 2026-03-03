ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
03.03.2026, 4516 Zeichen
Nach zwei Tagen bundesweiter Warnstreiks rollen Busse und Bahnen wieder. Doch der Tarifkonflikt zwischen Verdi und den kommunalen Arbeitgebern bleibt ungelöst – und damit die Gefahr neuer Ausstände.
Der bundesweite Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr ist beendet. Seit Sonntagmorgen fahren Busse und Bahnen in den meisten Städten wieder nach Plan. Für Millionen Pendler bedeutet das eine vorübergehende Entspannung. Doch die Ruhe könnte trügerisch sein. Die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und den kommunalen Arbeitgebern stecken fest. Eine Einigung ist nicht in Sicht, was die Tür für weitere Arbeitsniederlegungen weit offen lässt.
Der aktuelle Tarifkonflikt im ÖPNV zeigt, wie entscheidend die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer bei der Gestaltung von Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen sind. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt detailliert, welche Rechte Betriebsräte nach § 87 BetrVG bei Urlaub, Lohn und technischer Überwachung wirklich haben. Mitbestimmungsrechte nach § 87 BetrVG jetzt kostenlos entdecken
Zweite massive Streikwelle innerhalb weniger Wochen
Von Freitag bis in die Nacht zum Sonntag legte der Ausstand den Nahverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahm. Verdi hatte die Beschäftigten von rund 150 Verkehrsbetrieben zum Streik aufgerufen. In Metropolen wie Berlin und Hamburg kam der Verkehr nahezu komplett zum Erliegen. Pendler waren gezwungen, auf das Auto umzusteigen oder im Homeoffice zu bleiben.
Bereits Anfang Februar hatte ein ähnlicher, 24-stündiger Warnstreik den ÖPNV lahmgelegt. Die wiederholte Eskalation unterstreicht die Entschlossenheit der Gewerkschaft. Nicht betroffen waren diesmal Niedersachsen – dort gilt eine Friedenspflicht – sowie Baden-Württemberg. Der Fern- und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn fuhr planmäßig.
Im Fokus: Bessere Arbeitsbedingungen statt nur mehr Geld
Im Kern des Konflikts steht nicht primär die Höhe der Löhne. Verdi fordert eine grundlegende Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die rund 100.000 Beschäftigten. Angesichts von Personalmangel und hohen Krankenständen will die Gewerkschaft den Beruf attraktiver machen.
Zu den zentralen Forderungen gehören:
* Kürzere Wochenarbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich
* Verkürzte Schichtzeiten und längere Ruhephasen
* Höhere Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit
Die Gewerkschaft argumentiert, die hohe Belastung führe zu starker Fluktuation. Ohne Entlastung sei die Funktionsfähigkeit des ÖPNV als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge gefährdet. In einigen Bundesländern wird zusätzlich über Lohnerhöhungen verhandelt, der bundesweite Schwerpunkt liegt jedoch klar auf der Entlastung.
Während Gewerkschaften höhere Zuschläge für Nacht- und Feiertagsarbeit fordern, stehen Arbeitgeber oft vor der Herausforderung einer rechtssicheren Berechnung dieser Zulagen. Erhalten Sie mit diesem Gratis-Ratgeber inklusive Checklisten volle Klarheit darüber, wann Zuschläge wirklich lohnsteuerfrei sind. Kostenloses E-Book zu Nacht- und Feiertagszuschlägen sichern
Verhandlungen festgefahren – Vorwürfe von beiden Seiten
Am Verhandlungstisch herrscht bislang Stillstand. Die Gespräche werden auf Länderebene geführt und kommen laut Verdi kaum voran. Die Gewerkschaft kritisiert die Arbeitgeber scharf: Diese hätten in bisherigen Runden fast jede Verbesserung verweigert und teils sogar Verschlechterungen wie längere Schichten vorgeschlagen.
Die kommunalen Arbeitgeberverbände kontern. Sie werfen Verdi vor, einer "bundesweiten Dramaturgie" zu folgen und lokale Besonderheiten zu ignorieren. Zudem bemängeln sie, die Gewerkschaft priorisiere ihre vielfältigen Forderungen nicht klar genug. Beide Seiten beklagen fehlenden Fortschritt, was eine schnelle Lösung unwahrscheinlich macht.
Strukturelle Krise bedroht die Verkehrswende
Der Tarifstreit ist mehr als eine Lohnrunde. Er offenbart die tiefgreifenden strukturellen Probleme im öffentlichen Nahverkehr. Der eklatante Personalmangel gefährdet nicht nur den täglichen Betrieb. Er stellt auch die ambitionierten Ziele der Verkehrswende infrage. Ohne genug Personal und attraktive Jobs sind weder ein stabiler Betrieb noch geplante Taktverdichtungen und Netzerweiterungen möglich.
Ein Ende des Konflikts ist nicht absehbar. Die Verhandlungen werden in den kommenden Tagen auf Länderebene fortgesetzt. Solange die Arbeitgeber kein substanzielles Angebot zur Entlastung der Beschäftigten vorlegen, bleiben weitere Warnstreiks wahrscheinlich. Millionen Pendler müssen sich also weiterhin auf spontane Ausfälle einstellen.
Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.
Random Partner
Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsabkommen ( Finanztrends)
» Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail durch ( Finanztrends)
» Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehmen ( Finanztrends)
» ITDC Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)
» Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
» ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)
» Tinka Resources Aktie: Fokus auf Peru ( Finanztrends)
» Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)
» Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsab...
- Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail...
- Palfinger ab 23. März im ATX
- Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehm...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Warimpex am besten
- Wiener Börse: ATX gibt am Dienstag 3,55 Prozent nach
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/10: Laura Phillipeck-Casanova
Laura Phillipeck-Casanova ist Head of Legal & Operations bei der Hans(wo)men Group. Wir sprechen über den Start bei PHH Prochaska Havranek Rechtsanwälte, über Gruppenführungen durch das Parlament, ...
Books josefchladek.com
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
03.03.2026, 4516 Zeichen
Nach zwei Tagen bundesweiter Warnstreiks rollen Busse und Bahnen wieder. Doch der Tarifkonflikt zwischen Verdi und den kommunalen Arbeitgebern bleibt ungelöst – und damit die Gefahr neuer Ausstände.
Der bundesweite Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr ist beendet. Seit Sonntagmorgen fahren Busse und Bahnen in den meisten Städten wieder nach Plan. Für Millionen Pendler bedeutet das eine vorübergehende Entspannung. Doch die Ruhe könnte trügerisch sein. Die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und den kommunalen Arbeitgebern stecken fest. Eine Einigung ist nicht in Sicht, was die Tür für weitere Arbeitsniederlegungen weit offen lässt.
Der aktuelle Tarifkonflikt im ÖPNV zeigt, wie entscheidend die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer bei der Gestaltung von Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen sind. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt detailliert, welche Rechte Betriebsräte nach § 87 BetrVG bei Urlaub, Lohn und technischer Überwachung wirklich haben. Mitbestimmungsrechte nach § 87 BetrVG jetzt kostenlos entdecken
Zweite massive Streikwelle innerhalb weniger Wochen
Von Freitag bis in die Nacht zum Sonntag legte der Ausstand den Nahverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahm. Verdi hatte die Beschäftigten von rund 150 Verkehrsbetrieben zum Streik aufgerufen. In Metropolen wie Berlin und Hamburg kam der Verkehr nahezu komplett zum Erliegen. Pendler waren gezwungen, auf das Auto umzusteigen oder im Homeoffice zu bleiben.
Bereits Anfang Februar hatte ein ähnlicher, 24-stündiger Warnstreik den ÖPNV lahmgelegt. Die wiederholte Eskalation unterstreicht die Entschlossenheit der Gewerkschaft. Nicht betroffen waren diesmal Niedersachsen – dort gilt eine Friedenspflicht – sowie Baden-Württemberg. Der Fern- und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn fuhr planmäßig.
Im Fokus: Bessere Arbeitsbedingungen statt nur mehr Geld
Im Kern des Konflikts steht nicht primär die Höhe der Löhne. Verdi fordert eine grundlegende Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die rund 100.000 Beschäftigten. Angesichts von Personalmangel und hohen Krankenständen will die Gewerkschaft den Beruf attraktiver machen.
Zu den zentralen Forderungen gehören:
* Kürzere Wochenarbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich
* Verkürzte Schichtzeiten und längere Ruhephasen
* Höhere Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit
Die Gewerkschaft argumentiert, die hohe Belastung führe zu starker Fluktuation. Ohne Entlastung sei die Funktionsfähigkeit des ÖPNV als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge gefährdet. In einigen Bundesländern wird zusätzlich über Lohnerhöhungen verhandelt, der bundesweite Schwerpunkt liegt jedoch klar auf der Entlastung.
Während Gewerkschaften höhere Zuschläge für Nacht- und Feiertagsarbeit fordern, stehen Arbeitgeber oft vor der Herausforderung einer rechtssicheren Berechnung dieser Zulagen. Erhalten Sie mit diesem Gratis-Ratgeber inklusive Checklisten volle Klarheit darüber, wann Zuschläge wirklich lohnsteuerfrei sind. Kostenloses E-Book zu Nacht- und Feiertagszuschlägen sichern
Verhandlungen festgefahren – Vorwürfe von beiden Seiten
Am Verhandlungstisch herrscht bislang Stillstand. Die Gespräche werden auf Länderebene geführt und kommen laut Verdi kaum voran. Die Gewerkschaft kritisiert die Arbeitgeber scharf: Diese hätten in bisherigen Runden fast jede Verbesserung verweigert und teils sogar Verschlechterungen wie längere Schichten vorgeschlagen.
Die kommunalen Arbeitgeberverbände kontern. Sie werfen Verdi vor, einer "bundesweiten Dramaturgie" zu folgen und lokale Besonderheiten zu ignorieren. Zudem bemängeln sie, die Gewerkschaft priorisiere ihre vielfältigen Forderungen nicht klar genug. Beide Seiten beklagen fehlenden Fortschritt, was eine schnelle Lösung unwahrscheinlich macht.
Strukturelle Krise bedroht die Verkehrswende
Der Tarifstreit ist mehr als eine Lohnrunde. Er offenbart die tiefgreifenden strukturellen Probleme im öffentlichen Nahverkehr. Der eklatante Personalmangel gefährdet nicht nur den täglichen Betrieb. Er stellt auch die ambitionierten Ziele der Verkehrswende infrage. Ohne genug Personal und attraktive Jobs sind weder ein stabiler Betrieb noch geplante Taktverdichtungen und Netzerweiterungen möglich.
Ein Ende des Konflikts ist nicht absehbar. Die Verhandlungen werden in den kommenden Tagen auf Länderebene fortgesetzt. Solange die Arbeitgeber kein substanzielles Angebot zur Entlastung der Beschäftigten vorlegen, bleiben weitere Warnstreiks wahrscheinlich. Millionen Pendler müssen sich also weiterhin auf spontane Ausfälle einstellen.
Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.
Random Partner
Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsabkommen ( Finanztrends)
» Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail durch ( Finanztrends)
» Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehmen ( Finanztrends)
» ITDC Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)
» Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
» ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)
» Tinka Resources Aktie: Fokus auf Peru ( Finanztrends)
» Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)
» Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsab...
- Seitenbacher-Porridge fällt mit Pestizid-Cocktail...
- Palfinger ab 23. März im ATX
- Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehm...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Warimpex am besten
- Wiener Börse: ATX gibt am Dienstag 3,55 Prozent nach
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/10: Laura Phillipeck-Casanova
Laura Phillipeck-Casanova ist Head of Legal & Operations bei der Hans(wo)men Group. Wir sprechen über den Start bei PHH Prochaska Havranek Rechtsanwälte, über Gruppenführungen durch das Parlament, ...
Books josefchladek.com
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha