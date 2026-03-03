SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)

03.03.2026, 4516 Zeichen

Nach zwei Tagen bundesweiter Warnstreiks rollen Busse und Bahnen wieder. Doch der Tarifkonflikt zwischen Verdi und den kommunalen Arbeitgebern bleibt ungelöst – und damit die Gefahr neuer Ausstände.

Der bundesweite Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr ist beendet. Seit Sonntagmorgen fahren Busse und Bahnen in den meisten Städten wieder nach Plan. Für Millionen Pendler bedeutet das eine vorübergehende Entspannung. Doch die Ruhe könnte trügerisch sein. Die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und den kommunalen Arbeitgebern stecken fest. Eine Einigung ist nicht in Sicht, was die Tür für weitere Arbeitsniederlegungen weit offen lässt.

Der aktuelle Tarifkonflikt im ÖPNV zeigt, wie entscheidend die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer bei der Gestaltung von Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen sind. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt detailliert, welche Rechte Betriebsräte nach § 87 BetrVG bei Urlaub, Lohn und technischer Überwachung wirklich haben. Mitbestimmungsrechte nach § 87 BetrVG jetzt kostenlos entdecken

Zweite massive Streikwelle innerhalb weniger Wochen

Von Freitag bis in die Nacht zum Sonntag legte der Ausstand den Nahverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahm. Verdi hatte die Beschäftigten von rund 150 Verkehrsbetrieben zum Streik aufgerufen. In Metropolen wie Berlin und Hamburg kam der Verkehr nahezu komplett zum Erliegen. Pendler waren gezwungen, auf das Auto umzusteigen oder im Homeoffice zu bleiben.

Bereits Anfang Februar hatte ein ähnlicher, 24-stündiger Warnstreik den ÖPNV lahmgelegt. Die wiederholte Eskalation unterstreicht die Entschlossenheit der Gewerkschaft. Nicht betroffen waren diesmal Niedersachsen – dort gilt eine Friedenspflicht – sowie Baden-Württemberg. Der Fern- und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn fuhr planmäßig.

Im Fokus: Bessere Arbeitsbedingungen statt nur mehr Geld

Im Kern des Konflikts steht nicht primär die Höhe der Löhne. Verdi fordert eine grundlegende Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die rund 100.000 Beschäftigten. Angesichts von Personalmangel und hohen Krankenständen will die Gewerkschaft den Beruf attraktiver machen.

Zu den zentralen Forderungen gehören:
* Kürzere Wochenarbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich
* Verkürzte Schichtzeiten und längere Ruhephasen
* Höhere Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit

Die Gewerkschaft argumentiert, die hohe Belastung führe zu starker Fluktuation. Ohne Entlastung sei die Funktionsfähigkeit des ÖPNV als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge gefährdet. In einigen Bundesländern wird zusätzlich über Lohnerhöhungen verhandelt, der bundesweite Schwerpunkt liegt jedoch klar auf der Entlastung.

Während Gewerkschaften höhere Zuschläge für Nacht- und Feiertagsarbeit fordern, stehen Arbeitgeber oft vor der Herausforderung einer rechtssicheren Berechnung dieser Zulagen. Erhalten Sie mit diesem Gratis-Ratgeber inklusive Checklisten volle Klarheit darüber, wann Zuschläge wirklich lohnsteuerfrei sind. Kostenloses E-Book zu Nacht- und Feiertagszuschlägen sichern

Verhandlungen festgefahren – Vorwürfe von beiden Seiten

Am Verhandlungstisch herrscht bislang Stillstand. Die Gespräche werden auf Länderebene geführt und kommen laut Verdi kaum voran. Die Gewerkschaft kritisiert die Arbeitgeber scharf: Diese hätten in bisherigen Runden fast jede Verbesserung verweigert und teils sogar Verschlechterungen wie längere Schichten vorgeschlagen.

Die kommunalen Arbeitgeberverbände kontern. Sie werfen Verdi vor, einer "bundesweiten Dramaturgie" zu folgen und lokale Besonderheiten zu ignorieren. Zudem bemängeln sie, die Gewerkschaft priorisiere ihre vielfältigen Forderungen nicht klar genug. Beide Seiten beklagen fehlenden Fortschritt, was eine schnelle Lösung unwahrscheinlich macht.

Strukturelle Krise bedroht die Verkehrswende

Der Tarifstreit ist mehr als eine Lohnrunde. Er offenbart die tiefgreifenden strukturellen Probleme im öffentlichen Nahverkehr. Der eklatante Personalmangel gefährdet nicht nur den täglichen Betrieb. Er stellt auch die ambitionierten Ziele der Verkehrswende infrage. Ohne genug Personal und attraktive Jobs sind weder ein stabiler Betrieb noch geplante Taktverdichtungen und Netzerweiterungen möglich.

Ein Ende des Konflikts ist nicht absehbar. Die Verhandlungen werden in den kommenden Tagen auf Länderebene fortgesetzt. Solange die Arbeitgeber kein substanzielles Angebot zur Entlastung der Beschäftigten vorlegen, bleiben weitere Warnstreiks wahrscheinlich. Millionen Pendler müssen sich also weiterhin auf spontane Ausfälle einstellen.


(03.03.2026)

