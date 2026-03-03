» ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)

03.03.2026, 4516 Zeichen

Nach zwei Tagen bundesweiter Warnstreiks rollen Busse und Bahnen wieder. Doch der Tarifkonflikt zwischen Verdi und den kommunalen Arbeitgebern bleibt ungelöst – und damit die Gefahr neuer Ausstände.

Der bundesweite Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr ist beendet. Seit Sonntagmorgen fahren Busse und Bahnen in den meisten Städten wieder nach Plan. Für Millionen Pendler bedeutet das eine vorübergehende Entspannung. Doch die Ruhe könnte trügerisch sein. Die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und den kommunalen Arbeitgebern stecken fest. Eine Einigung ist nicht in Sicht, was die Tür für weitere Arbeitsniederlegungen weit offen lässt.

Anzeige

Der aktuelle Tarifkonflikt im ÖPNV zeigt, wie entscheidend die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer bei der Gestaltung von Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen sind. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt detailliert, welche Rechte Betriebsräte nach § 87 BetrVG bei Urlaub, Lohn und technischer Überwachung wirklich haben. Mitbestimmungsrechte nach § 87 BetrVG jetzt kostenlos entdecken

Zweite massive Streikwelle innerhalb weniger Wochen

Von Freitag bis in die Nacht zum Sonntag legte der Ausstand den Nahverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahm. Verdi hatte die Beschäftigten von rund 150 Verkehrsbetrieben zum Streik aufgerufen. In Metropolen wie Berlin und Hamburg kam der Verkehr nahezu komplett zum Erliegen. Pendler waren gezwungen, auf das Auto umzusteigen oder im Homeoffice zu bleiben.

Bereits Anfang Februar hatte ein ähnlicher, 24-stündiger Warnstreik den ÖPNV lahmgelegt. Die wiederholte Eskalation unterstreicht die Entschlossenheit der Gewerkschaft. Nicht betroffen waren diesmal Niedersachsen – dort gilt eine Friedenspflicht – sowie Baden-Württemberg. Der Fern- und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn fuhr planmäßig.

Im Fokus: Bessere Arbeitsbedingungen statt nur mehr Geld

Im Kern des Konflikts steht nicht primär die Höhe der Löhne. Verdi fordert eine grundlegende Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die rund 100.000 Beschäftigten. Angesichts von Personalmangel und hohen Krankenständen will die Gewerkschaft den Beruf attraktiver machen.

Zu den zentralen Forderungen gehören:

* Kürzere Wochenarbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich

* Verkürzte Schichtzeiten und längere Ruhephasen

* Höhere Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit

Die Gewerkschaft argumentiert, die hohe Belastung führe zu starker Fluktuation. Ohne Entlastung sei die Funktionsfähigkeit des ÖPNV als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge gefährdet. In einigen Bundesländern wird zusätzlich über Lohnerhöhungen verhandelt, der bundesweite Schwerpunkt liegt jedoch klar auf der Entlastung.