Börsegeschichte 8. Mai: UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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08.05.2015: Bester - UBM: 3.290.460 Euro (Doppelzählung); Preis: 40,6 Euro, Stück (Einfachzählung): 40.523
Bisher gab es an einem 8. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 08.05. beträgt 0,10%. Der beste 08.05. fand im Jahr 2009 mit 2,46% statt, der schlechteste 08.05. im Jahr 1991 mit -2,14%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 08.05. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.05.)
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