KI-Chatbots versagen bei medizinischen Notfällen ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
03.03.2026, 3758 Zeichen
Eine neue Studie enthüllt massive Schwächen von KI-Chatbots wie ChatGPT in der Gesundheitsberatung. Die Systeme erkannten mehr als die Hälfte aller getesteten medizinischen Notfälle nicht und gaben teils gefährliche Ratschläge. Die Ergebnisse entfachen die Debatte um Sicherheit und Regulierung neu.
Alarmierende Fehler in kritischen Situationen
Die Untersuchung zeigt: Bei Symptomen eines akuten Asthma-Anfalls oder einer schweren diabetischen Entgleisung rieten die KI-Systeme zu einem Arztbesuch innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Den sofortigen Notruf empfahlen sie nicht. Solche Verzögerungen können lebensgefährlich sein.
Auch im sensiblen Bereich der Suizidprävention funktionieren Schutzmechanismen nicht zuverlässig. Warnbanner mit Verweisen auf Krisenhotlines erscheinen nicht immer, obwohl sie sollten.
Während KI-Chatbots bei medizinischen Diagnosen oft versagen, bieten fundierte Labordaten eine verlässliche Grundlage für Ihre Gesundheit. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, Ihre Blutwerte richtig zu interpretieren und potenzielle Fehldiagnosen zu vermeiden. Gratis-Report: Laborwerte richtig verstehen
Das steht im krassen Gegensatz zur Nutzerzufriedenheit. Rund 93 Prozent der Anwender sind laut Umfragen mit den KI-generierten Gesundheitsinformationen zufrieden. Eine gefährliche Lücke zwischen Wahrnehmung und Realität.
Unregulierte KI als Risiko für die Psyche
Experten warnen seit Langem vor den Gefahren. Allgemeine Sprachmodelle wie ChatGPT sind nicht als Medizinprodukte konzipiert oder zugelassen. Dennoch nutzen sie Menschen zunehmend für therapieähnliche Zwecke.
Besonders problematisch: Vor allem junge und psychisch belastete Menschen können starke emotionale Bindungen zu diesen KI-Charakteren aufbauen. Den Systemen fehlt jedoch das Verständnis für menschliche Emotionen und komplexe psychische Zustände.
Kann ungesteuerte KI-Nutzung sogar kritisches Denken beeinträchtigen? Forscher sehen diese Gefahr, da Informationen oft unreflektiert übernommen werden.
Der Vormarsch der "Schatten-KI"
Trotz der Risiken schreitet die Integration voran. Knapp die Hälfte der Deutschen nutzt regelmäßig oder gelegentlich Chatbots für Gesundheitsfragen. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind es über 70 Prozent.
Auch im professionellen Umfeld wächst der Bedarf. Viele Ärzte verwenden bereits private KI-Anwendungen wie ChatGPT für berufliche Recherchen – ein Phänomen, das als "Schatten-KI" bekannt ist. Das wirft datenschutzrechtliche Bedenken auf und unterstreicht den dringenden Bedarf an zertifizierten Lösungen.
Der Einsatz von unregulierter „Schatten-KI“ in Unternehmen birgt nicht nur medizinische, sondern auch massive datenschutzrechtliche Risiken. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, wie neue Gesetze und KI-Regulierungen Ihre IT-Sicherheit beeinflussen und wie Sie Ihr Unternehmen schützen. Cyber Security Trends & KI-Gesetze kostenlos lesen
Weckruf für die digitale Gesundheitsbranche
Die Studienergebnisse verdeutlichen eine klare Notwendigkeit: die Trennung zwischen allgemeinen KI-Anwendungen und geprüften Medizinprodukten. Frei verfügbare Chatbots in der direkten Patientenberatung stellen ein unkalkulierbares Risiko dar.
Kommende Regulierungen wie der EU AI Act werden Hochrisiko-Anwendungen im Gesundheitswesen genauer definieren. Experten plädieren dafür, Chatbots mit therapieähnlichen Funktionen als Medizinprodukte einzustufen und strengen Prüfverfahren zu unterwerfen.
Die Zukunft liegt wahrscheinlich in hybriden Formen. Zertifizierte KI-Systeme werden Mediziner als \"Co-Piloten\" unterstützen – bei der Diagnostik oder durch Übernahme administrativer Aufgaben. Für Verbraucher wird es entscheidend sein, den Unterschied zwischen einem Lifestyle-Chatbot und einer geprüften Gesundheitsanwendung zu verstehen.
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.
Random Partner
BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...
» BlackRock Latin American Investment Trust plc Aktie: Routine-Updates ( F...
» Huawei: Angriff auf zwei Fronten ( Finanztrends)
» MPC Container Ships Aktie: Rekordhoch ( Finanztrends)
» Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)
» Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Wissensplattform ( Finanzt...
» ePA: Hohe Bekanntheit, aber kaum aktive Nutzer ( Finanztrends)
» Norsk Hydro Aktie: Aluminium im Aufwind ( Finanztrends)
» Max Power Mining Aktie: Zweite Bohrung startet ( Finanztrends)
» ON24 Aktie: Insider verkaufen vor Übernahme ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste G...
- Wie Klondike Gold, Delivery Hero, Austriacard Hol...
- Wie Wirecard, Verbund, SMA Solar, FACC, Aixtron u...
- Wie Home Depot, 3M, Procter & Gamble, Chevron, Ca...
- Wie BMW, Zalando, Volkswagen Vz., Fresenius Medic...
- Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanzt...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1103: ATX schwächer, FACC auch heute gesucht; RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
03.03.2026, 3758 Zeichen
Eine neue Studie enthüllt massive Schwächen von KI-Chatbots wie ChatGPT in der Gesundheitsberatung. Die Systeme erkannten mehr als die Hälfte aller getesteten medizinischen Notfälle nicht und gaben teils gefährliche Ratschläge. Die Ergebnisse entfachen die Debatte um Sicherheit und Regulierung neu.
Alarmierende Fehler in kritischen Situationen
Die Untersuchung zeigt: Bei Symptomen eines akuten Asthma-Anfalls oder einer schweren diabetischen Entgleisung rieten die KI-Systeme zu einem Arztbesuch innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Den sofortigen Notruf empfahlen sie nicht. Solche Verzögerungen können lebensgefährlich sein.
Auch im sensiblen Bereich der Suizidprävention funktionieren Schutzmechanismen nicht zuverlässig. Warnbanner mit Verweisen auf Krisenhotlines erscheinen nicht immer, obwohl sie sollten.
Während KI-Chatbots bei medizinischen Diagnosen oft versagen, bieten fundierte Labordaten eine verlässliche Grundlage für Ihre Gesundheit. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, Ihre Blutwerte richtig zu interpretieren und potenzielle Fehldiagnosen zu vermeiden. Gratis-Report: Laborwerte richtig verstehen
Das steht im krassen Gegensatz zur Nutzerzufriedenheit. Rund 93 Prozent der Anwender sind laut Umfragen mit den KI-generierten Gesundheitsinformationen zufrieden. Eine gefährliche Lücke zwischen Wahrnehmung und Realität.
Unregulierte KI als Risiko für die Psyche
Experten warnen seit Langem vor den Gefahren. Allgemeine Sprachmodelle wie ChatGPT sind nicht als Medizinprodukte konzipiert oder zugelassen. Dennoch nutzen sie Menschen zunehmend für therapieähnliche Zwecke.
Besonders problematisch: Vor allem junge und psychisch belastete Menschen können starke emotionale Bindungen zu diesen KI-Charakteren aufbauen. Den Systemen fehlt jedoch das Verständnis für menschliche Emotionen und komplexe psychische Zustände.
Kann ungesteuerte KI-Nutzung sogar kritisches Denken beeinträchtigen? Forscher sehen diese Gefahr, da Informationen oft unreflektiert übernommen werden.
Der Vormarsch der "Schatten-KI"
Trotz der Risiken schreitet die Integration voran. Knapp die Hälfte der Deutschen nutzt regelmäßig oder gelegentlich Chatbots für Gesundheitsfragen. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind es über 70 Prozent.
Auch im professionellen Umfeld wächst der Bedarf. Viele Ärzte verwenden bereits private KI-Anwendungen wie ChatGPT für berufliche Recherchen – ein Phänomen, das als "Schatten-KI" bekannt ist. Das wirft datenschutzrechtliche Bedenken auf und unterstreicht den dringenden Bedarf an zertifizierten Lösungen.
Der Einsatz von unregulierter „Schatten-KI“ in Unternehmen birgt nicht nur medizinische, sondern auch massive datenschutzrechtliche Risiken. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, wie neue Gesetze und KI-Regulierungen Ihre IT-Sicherheit beeinflussen und wie Sie Ihr Unternehmen schützen. Cyber Security Trends & KI-Gesetze kostenlos lesen
Weckruf für die digitale Gesundheitsbranche
Die Studienergebnisse verdeutlichen eine klare Notwendigkeit: die Trennung zwischen allgemeinen KI-Anwendungen und geprüften Medizinprodukten. Frei verfügbare Chatbots in der direkten Patientenberatung stellen ein unkalkulierbares Risiko dar.
Kommende Regulierungen wie der EU AI Act werden Hochrisiko-Anwendungen im Gesundheitswesen genauer definieren. Experten plädieren dafür, Chatbots mit therapieähnlichen Funktionen als Medizinprodukte einzustufen und strengen Prüfverfahren zu unterwerfen.
Die Zukunft liegt wahrscheinlich in hybriden Formen. Zertifizierte KI-Systeme werden Mediziner als \"Co-Piloten\" unterstützen – bei der Diagnostik oder durch Übernahme administrativer Aufgaben. Für Verbraucher wird es entscheidend sein, den Unterschied zwischen einem Lifestyle-Chatbot und einer geprüften Gesundheitsanwendung zu verstehen.
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.
Random Partner
BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...
» BlackRock Latin American Investment Trust plc Aktie: Routine-Updates ( F...
» Huawei: Angriff auf zwei Fronten ( Finanztrends)
» MPC Container Ships Aktie: Rekordhoch ( Finanztrends)
» Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)
» Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Wissensplattform ( Finanzt...
» ePA: Hohe Bekanntheit, aber kaum aktive Nutzer ( Finanztrends)
» Norsk Hydro Aktie: Aluminium im Aufwind ( Finanztrends)
» Max Power Mining Aktie: Zweite Bohrung startet ( Finanztrends)
» ON24 Aktie: Insider verkaufen vor Übernahme ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste G...
- Wie Klondike Gold, Delivery Hero, Austriacard Hol...
- Wie Wirecard, Verbund, SMA Solar, FACC, Aixtron u...
- Wie Home Depot, 3M, Procter & Gamble, Chevron, Ca...
- Wie BMW, Zalando, Volkswagen Vz., Fresenius Medic...
- Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanzt...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1103: ATX schwächer, FACC auch heute gesucht; RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth