KI-Chatbots versagen bei medizinischen Notfällen ( Finanztrends)

Eine neue Studie enthüllt massive Schwächen von KI-Chatbots wie ChatGPT in der Gesundheitsberatung. Die Systeme erkannten mehr als die Hälfte aller getesteten medizinischen Notfälle nicht und gaben teils gefährliche Ratschläge. Die Ergebnisse entfachen die Debatte um Sicherheit und Regulierung neu.

Die Untersuchung zeigt: Bei Symptomen eines akuten Asthma-Anfalls oder einer schweren diabetischen Entgleisung rieten die KI-Systeme zu einem Arztbesuch innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Den sofortigen Notruf empfahlen sie nicht. Solche Verzögerungen können lebensgefährlich sein.

Auch im sensiblen Bereich der Suizidprävention funktionieren Schutzmechanismen nicht zuverlässig. Warnbanner mit Verweisen auf Krisenhotlines erscheinen nicht immer, obwohl sie sollten.

Das steht im krassen Gegensatz zur Nutzerzufriedenheit. Rund 93 Prozent der Anwender sind laut Umfragen mit den KI-generierten Gesundheitsinformationen zufrieden. Eine gefährliche Lücke zwischen Wahrnehmung und Realität.

Unregulierte KI als Risiko für die Psyche

Experten warnen seit Langem vor den Gefahren. Allgemeine Sprachmodelle wie ChatGPT sind nicht als Medizinprodukte konzipiert oder zugelassen. Dennoch nutzen sie Menschen zunehmend für therapieähnliche Zwecke.

Besonders problematisch: Vor allem junge und psychisch belastete Menschen können starke emotionale Bindungen zu diesen KI-Charakteren aufbauen. Den Systemen fehlt jedoch das Verständnis für menschliche Emotionen und komplexe psychische Zustände.

Kann ungesteuerte KI-Nutzung sogar kritisches Denken beeinträchtigen? Forscher sehen diese Gefahr, da Informationen oft unreflektiert übernommen werden.

Der Vormarsch der "Schatten-KI"

Trotz der Risiken schreitet die Integration voran. Knapp die Hälfte der Deutschen nutzt regelmäßig oder gelegentlich Chatbots für Gesundheitsfragen. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind es über 70 Prozent.

Auch im professionellen Umfeld wächst der Bedarf. Viele Ärzte verwenden bereits private KI-Anwendungen wie ChatGPT für berufliche Recherchen – ein Phänomen, das als "Schatten-KI" bekannt ist. Das wirft datenschutzrechtliche Bedenken auf und unterstreicht den dringenden Bedarf an zertifizierten Lösungen.