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Nachlese: Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'reich (Umbrella Austria) (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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09.04.2026, 3445 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8576/
Offline Podcast S2/01: Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'reich - der legendäre Chor Österreichischer Sportreporter für Argentina 78Folge 6 des Offline-Podcasts wird schon ziemlich fußballerisch. Marco Seltenreich und Norbert Peter interviewen den Sänger Hans Huber, was seine Rolle als Chormitglied 1978 beim Chor Österreichischer Sportreporter für "Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'reich" betrifft. Da geht es auch um Edi Finger, Erich Weiss, Gerhard Zimmer, Josef Huber, Michael Kuhn, Peter Elstner, Robert Seeger und Sigi Bergmann. Aber auch um Udo Jürgens, Herbert Prohaska, Hans Krankl, Mario Kempes. Und vor allem um Argentinien vor 48 Jahren, also geht es nicht ohne Cordoba. Christian darf auch seinen Torjingle spielen. Denn "I go crazy" heisst ja so viel wie "I wer narrisch".
About: Marco und Norbert sind Autoren vom Buch "Offline", das launig in die 70er, 80er und 90er zurückblickt. Über 100 Begriffe aus dem deutschsprachigen Raum haben in diesem umfangreich bebilderten Werk zusammengefunden, ein Strong Buy für alle, die ohne digitale Omnipräsenz groß geworden sind oder einfach diese Zeit cool finden und sich vom Retrohype mitreißen lassen. Mit audio-cd.at-Host Christian Drastil machen sie den Offline-Podcast als hörbare Verlängerung der Idee.
Offline, das Buch: zB. https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1071822617
- https://www.audio-cd.at/offline-der-podcast
- https://norbertpeter.at
- https://www.medizinkabarett.at
- Marco Seltenreich Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/6546
- Norbert Peter Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7876

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8577/
Inside Umbrella powered by wikifolio 04/26: Diese 8 Titel bilden Ritschy`s Fokus auf Öl, Gas und LNG ab, Spoiler Umbrella Austria - Folge 04/26 (insg. Ep. 16) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. In Folge 15 sprechen wir über den Shift "Ziemlich voll in Energie, nun geht es nicht nur ziemlich, sondern voll in diese Richtung. Welche acht Titel sich zum Stichtag in der Selektion mit Fokussierung auf Öl- und Gasunternehmen befinden, führen wir aus. Dazu gibt es Spoiler für den 17.4.: Umbrella Austria als Stichwort.
Daten: 8.4.
Mittelkurs: 3770 (+3670 Prozent), Vormonat 3800, -0,8. Prozent, Jahreswechsel fast exakt 4000 - 5,8 Prozent
ytd 2025-Performance final: +22 Prozent
Investiertes Kapital: 170 (170) Mio. Euro
Handelsvolumen last 30 Tage: 11 Mio.
Monatsschnitt 2025 waren 17 Mio,, 2026 sind es wieder 17 Mio. (Rekordmonat 27,8 Mio. )

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8575/
- ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester
- Do&Co und FACC zweistellig im Plus
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- News zu BKS, Erste Group, Andritz, Strabag, ASTA Energy, Post, wienerberger
- Erwin Hof läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Seminar-Chef der Wiener Börse weist in den Bildungsangeboten gerne auf den 8.4. hin. 1869 ist mit der Porr die älteste noch notierte Gesellschaft an die Wiener Börse gegangen. Happy 157 Jahre!
- Börse Frankfurt: DAX sogar noch stärker im Plus, Infineon und Siemens Energy vorne
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.04.)


(09.04.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer




 

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