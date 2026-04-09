Börsegeschichte 9.4.: RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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09.04.2018: RBI: Am längsten über MA200: 586 Tage (endete am: 09.04.2018)
Bisher gab es an einem 9. April 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 09.04. beträgt 0,25%. Der beste 09.04. fand im Jahr 2020 mit 3,30% statt, der schlechteste 09.04. im Jahr 2025 mit -2,80%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 09.04. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.04.)
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