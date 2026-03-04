SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Calian Aktie: Rekordkurs setzt sich fort ( Finanztrends)

04.03.2026, 2477 Zeichen

Calian hat das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 mit einem deutlichen Ergebnissprung abgeschlossen. Das kanadische Unternehmen profitiert dabei spürbar von der globalen Entwicklung im Verteidigungs- und Technologiesektor. Die jüngsten Zahlen zeigen, dass Calian das aktuelle Marktumfeld effizient nutzt, um seine Profitabilität überproportional zu steigern.

Deutliches Plus beim Nettogewinn

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 steigerte Calian seinen Umsatz um 12 % auf 208 Millionen CAD. Besonders auffällig ist jedoch die Entwicklung beim Ertrag: Der bereinigte Nettogewinn wuchs um 40 % und erreichte 11,8 Millionen CAD. Auch das bereinigte EBITDA legte mit einem Plus von 28 % auf 23 Millionen CAD deutlich zu.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass das Unternehmen derzeit von Skaleneffekten profitiert. Während die Erlöse solide wachsen, steigen die Gewinne wesentlich schneller an. Die Aktie spiegelt diesen Optimismus wider und notiert mit 83,76 CAD derzeit fast punktgenau auf ihrem erst gestern markierten 52-Wochen-Hoch.

Branchentrend stützt das Wachstum

Doch was treibt diesen Aufschwung genau an? Ein Blick auf das Marktumfeld zeigt, dass Calian von einer strukturellen Sonderkonjunktur im Verteidigungs- und Luftfahrtsektor getragen wird. Weltweit steigende Militärausgaben führen derzeit zu vollen Auftragsbüchern in der gesamten Branche.

Dieser Trend lässt sich auch bei Wettbewerbern beobachten. So meldete MDA Space zuletzt einen massiven Anstieg des Auftragsbestands auf 4,4 Milliarden CAD, während die Verteidigungssparte von CAE Inc. ihren Umsatz im jüngsten Quartal um 14 % steigern konnte. Das positive Branchenklima sorgt für eine hohe Planungssicherheit bei den laufenden Technologie- und Verteidigungsverträgen von Calian.

Der starke Jahresauftakt und das dynamische Marktumfeld bilden eine solide Grundlage für die kommenden Monate. Für Calian steht nun die operative Umsetzung der bestehenden Verträge im Fokus, um die hohe Gewinnmarge im weiteren Jahresverlauf zu bestätigen.

(04.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …




 

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

