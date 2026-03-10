SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wohnhausbrand zerstört Mehrfamilienhaus in Wesselburen ( Finanztrends)

10.03.2026, 3365 Zeichen

Ein verheerender Brand hat in der Nacht ein Mehrfamilienhaus in Wesselburen komplett zerstört. Das Gebäude in der Schülper Straße brannte in den frühen Morgenstunden nahezu vollständig aus. Weil das Haus leer stand, kam niemand zu Schaden. Der Sachschaden wird auf rund eine halbe Million Euro geschätzt.

Anzeige

Stress und Hektik lähmen im Ernstfall die Sinne – nur wer im Umgang mit Brandschutzeinrichtungen geschult ist, kann im Notfall besonnen reagieren. Diese kostenlose PowerPoint-Vorlage bereitet Ihr Team optimal auf den Ernstfall vor und erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen. Feuerlöscher-Unterweisung in 15 Minuten vorbereiten

Großaufgebot kämpft gegen Vollbrand

Gegen 4 Uhr morgens gingen die ersten Notrufe ein. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus bereits in Vollbrand. Rund 80 Einsatzkräfte aus umliegenden Wehren kämpften gegen die Flammen. Ihre oberste Priorität: ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Das gelang.

Das brennende Haus selbst war nicht mehr zu retten. Der Dachstuhl stürzte noch während der Löscharbeiten ein. Wegen starker Rauchbildung gab die Leitstelle eine offizielle Gefahrenmeldung für die Region Dithmarschen heraus. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster geschlossen zu halten. Erst gegen 8:30 Uhr gab es Entwarnung.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Warum es in dem leerstehenden Haus zu einer so heftigen Brandentwicklung kam, ist völlig unklar. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen. Sie prüft alle Möglichkeiten – von einem technischen Defekt bis hin zur Brandstiftung.

Die Behörden starteten einen Zeugenaufruf. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen in der Schülper Straße gemacht hat, soll sich melden. Das Gebäude ist durch die enorme Hitze und große Mengen Löschwasser eine Bauruine und dauerhaft unbewohnbar.

Anzeige

Dass ein Feuerlöscher vorhanden ist, reicht im Brandfall oft nicht aus, da statistisch gesehen jeder dritte Mitarbeiter bei der Bedienung ohne Übung scheitert. Sichern Sie sich diesen kostenlosen Leitfaden, um Ihre Mitarbeiter professionell auf Brandschutzsituationen vorzubereiten. Kostenlosen Download zur Feuerlöscher-Unterweisung sichern

Ein Verlust für den angespannten Wohnungsmarkt

Der Totalverlust trifft Wesselburen auch immobilienwirtschaftlich. In der Region Dithmarschen liegen die Quadratmeterpreise für Bestandsimmobilien derzeit bei über 2.000 Euro. Leerstehende Mehrfamilienhäuser gelten dort als wichtige Potenzialflächen für dringend benötigten Wohnraum.

Nach einer Sanierung hätten hier moderne Mietwohnungen entstehen können. Diese Perspektive ist nun zerstört. Ein Neubau wäre angesichts hoher Baukosten und strenger energetischer Vorgaben eine enorme finanzielle Hürde. Der Brand verschärft den Druck auf den lokalen Wohnungsmarkt.

Abriss wahrscheinlich – Zukunft ungewiss

Das Grundstück bleibt vorerst weiträumig abgesperrt. Noch laufen Sicherungsmaßnahmen, um ein Einstürzen instabiler Fassadenteile zu verhindern. Sobald die Brandermittler ihre Arbeit abgeschlossen haben, muss ein Statiker die Restsubstanz begutachten.

Angesichts der massiven Zerstörung ist ein vollständiger Abriss das wahrscheinlichste Szenario. Bis über die Zukunft des Grundstücks entschieden ist, werden Monate vergehen. Zunächst müssen die Eigentümer die Schadensregulierung mit den Versicherungen klären – abhängig vom Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen.


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

EY
Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

» Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)

» Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)

» Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)

» US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...

» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

» (Christian Drastil)

» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Nvidia Aktie: Volle Fahrt voraus ( Finanztrends)
Deutz Aktie: Historischer MDAX-Aufstieg ( Finanztrends)
Intel Aktie: Fokus auf Industrie-KI ( Finanztrends)
Nike Aktie: Barclays dreht die Richtung ( Finanztrends)
Sparkasse und Volksbank warnen vor neuer Phishing-Welle ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.54%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.41%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Rosenbauer(1), Kontron(1), FACC(1)
    Star der Stunde: FACC 0.6%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.58%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Rosenbauer(1), Porr(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.8%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.27%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Rosenbauer(2), Kontron(1), Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1)
    Star der Stunde: FACC 1.62%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.47%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: FACC(1), Verbund(1), Bawag(1), Erste Group(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.15%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.89%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag



    Autor: Finanztrends

    10.03.2026, 3365 Zeichen

    Ein verheerender Brand hat in der Nacht ein Mehrfamilienhaus in Wesselburen komplett zerstört. Das Gebäude in der Schülper Straße brannte in den frühen Morgenstunden nahezu vollständig aus. Weil das Haus leer stand, kam niemand zu Schaden. Der Sachschaden wird auf rund eine halbe Million Euro geschätzt.

    Anzeige

    Stress und Hektik lähmen im Ernstfall die Sinne – nur wer im Umgang mit Brandschutzeinrichtungen geschult ist, kann im Notfall besonnen reagieren. Diese kostenlose PowerPoint-Vorlage bereitet Ihr Team optimal auf den Ernstfall vor und erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen. Feuerlöscher-Unterweisung in 15 Minuten vorbereiten

    Großaufgebot kämpft gegen Vollbrand

    Gegen 4 Uhr morgens gingen die ersten Notrufe ein. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus bereits in Vollbrand. Rund 80 Einsatzkräfte aus umliegenden Wehren kämpften gegen die Flammen. Ihre oberste Priorität: ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Das gelang.

    Das brennende Haus selbst war nicht mehr zu retten. Der Dachstuhl stürzte noch während der Löscharbeiten ein. Wegen starker Rauchbildung gab die Leitstelle eine offizielle Gefahrenmeldung für die Region Dithmarschen heraus. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster geschlossen zu halten. Erst gegen 8:30 Uhr gab es Entwarnung.

    Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

    Warum es in dem leerstehenden Haus zu einer so heftigen Brandentwicklung kam, ist völlig unklar. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen. Sie prüft alle Möglichkeiten – von einem technischen Defekt bis hin zur Brandstiftung.

    Die Behörden starteten einen Zeugenaufruf. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen in der Schülper Straße gemacht hat, soll sich melden. Das Gebäude ist durch die enorme Hitze und große Mengen Löschwasser eine Bauruine und dauerhaft unbewohnbar.

    Anzeige

    Dass ein Feuerlöscher vorhanden ist, reicht im Brandfall oft nicht aus, da statistisch gesehen jeder dritte Mitarbeiter bei der Bedienung ohne Übung scheitert. Sichern Sie sich diesen kostenlosen Leitfaden, um Ihre Mitarbeiter professionell auf Brandschutzsituationen vorzubereiten. Kostenlosen Download zur Feuerlöscher-Unterweisung sichern

    Ein Verlust für den angespannten Wohnungsmarkt

    Der Totalverlust trifft Wesselburen auch immobilienwirtschaftlich. In der Region Dithmarschen liegen die Quadratmeterpreise für Bestandsimmobilien derzeit bei über 2.000 Euro. Leerstehende Mehrfamilienhäuser gelten dort als wichtige Potenzialflächen für dringend benötigten Wohnraum.

    Nach einer Sanierung hätten hier moderne Mietwohnungen entstehen können. Diese Perspektive ist nun zerstört. Ein Neubau wäre angesichts hoher Baukosten und strenger energetischer Vorgaben eine enorme finanzielle Hürde. Der Brand verschärft den Druck auf den lokalen Wohnungsmarkt.

    Abriss wahrscheinlich – Zukunft ungewiss

    Das Grundstück bleibt vorerst weiträumig abgesperrt. Noch laufen Sicherungsmaßnahmen, um ein Einstürzen instabiler Fassadenteile zu verhindern. Sobald die Brandermittler ihre Arbeit abgeschlossen haben, muss ein Statiker die Restsubstanz begutachten.

    Angesichts der massiven Zerstörung ist ein vollständiger Abriss das wahrscheinlichste Szenario. Bis über die Zukunft des Grundstücks entschieden ist, werden Monate vergehen. Zunächst müssen die Eigentümer die Schadensregulierung mit den Versicherungen klären – abhängig vom Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen.


    (10.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    EY
    Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

    » Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

    » Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)

    » Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)

    » Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)

    » US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...

    » PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

    » (Christian Drastil)

    » Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Nvidia Aktie: Volle Fahrt voraus ( Finanztrends)
    Deutz Aktie: Historischer MDAX-Aufstieg ( Finanztrends)
    Intel Aktie: Fokus auf Industrie-KI ( Finanztrends)
    Nike Aktie: Barclays dreht die Richtung ( Finanztrends)
    Sparkasse und Volksbank warnen vor neuer Phishing-Welle ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.54%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.41%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Rosenbauer(1), Kontron(1), FACC(1)
      Star der Stunde: FACC 0.6%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.58%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Rosenbauer(1), Porr(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.8%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.27%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Rosenbauer(2), Kontron(1), Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1)
      Star der Stunde: FACC 1.62%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.47%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: FACC(1), Verbund(1), Bawag(1), Erste Group(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.15%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.89%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de