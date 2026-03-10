thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)

10.03.2026, 4111 Zeichen

thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) steht vor den wichtigsten Monaten seiner Unternehmensgeschichte. Ein Auftragsbestand von über 20 Milliarden Euro, eine angehobene Jahresprognose und eine strategische Allianz mit dem kanadischen Technologiekonzern CAE – der Kieler Marinebauer hat sich in Stellung gebracht, bevor Kanada zwischen Mai und Juni über den Bau von bis zu zwölf U-Booten entscheidet. Ein Auftrag, der das Unternehmen auf Jahre prägen würde.

Das Rennen um Kanadas U-Boot-Flotte

Der Kern des Interesses: Kanada will seine alternde Victoria-Klasse durch bis zu zwölf neue konventionelle U-Boote ersetzen – ein Beschaffungsvolumen von rund 60 Milliarden kanadischen Dollar, umgerechnet etwa 37 Milliarden Euro. TKMS schickt dafür seine 212CD-Klasse ins Rennen, die speziell für arktische Einsätze ausgelegt ist. Als einziger verbliebener Konkurrent steht das südkoreanische Unternehmen Hanwha Ocean.

Um die Chancen zu verbessern, baut TKMS gezielt ein nordamerikanisches Partnernetzwerk auf. Am 4. März unterzeichnete das Unternehmen ein Teaming Agreement mit CAE, einem Spezialisten für simulationsbasiertes Training und Mission-System-Support. Gemeinsam wollen beide Seiten Trainings- und Simulationslösungen für das Canadian Patrol Submarine Project entwickeln. Bereits im Februar hatte TKMS eine Partnerschaft mit Magellan Aerospace für die lokale Produktion von Schwertorpedos bekannt gegeben – ein Faktor, der bei staatlichen Rüstungsvergaben häufig den Ausschlag gibt.

Nach Einreichung der finalen Angebote Anfang März beginnt nun die Phase der politischen Bewertung.

Solide Zahlen, angehobene Prognose

Unabhängig vom Kanada-Entscheid lieferte TKMS im ersten Quartal überzeugende Ergebnisse. Der Umsatz lag stabil bei 545 Millionen Euro, die Bruttomarge verbesserte sich von 15,2 auf 17 Prozent, und der freie Cashflow war mit plus 33 Millionen Euro positiv. Der Auftragsbestand stieg um 13 Prozent auf 18,7 Milliarden Euro – durch einen Folgeauftrag aus Norwegen übersteigt er inzwischen die Marke von 20 Milliarden Euro.

Das Management reagierte mit einer Prognoseanhebung: Statt möglicher Stagnation erwartet TKMS nun ein Umsatzwachstum von zwei bis fünf Prozent für das Gesamtjahr. Mittelfristig sind rund zehn Prozent jährliches Wachstum sowie eine EBIT-Marge von über sieben Prozent das Ziel. Die erste Dividende ist für 2027 geplant, mit einer angestrebten Ausschüttungsquote von 30 bis 50 Prozent des Jahresüberschusses.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TKMS ?

Weitere Großprojekte im Hintergrund

Kanada ist nicht das einzige strategische Projekt. In Indien, wo TKMS über ein potenziell noch größeres U-Boot-Abkommen verhandelt, prüft das Cabinet Committee on Security das Projekt – die ursprünglich für Ende März geplante Vertragsunterzeichnung verschiebt sich ins neue Fiskaljahr. Im deutschen F-127-Fregatten-Programm ist TKMS der einzige verbliebene Bieter. Parallel läuft der Ausbau des Standorts Wismar zu einer Hybridanlage für U-Boote und Fregatten; die Teilproduktion soll noch Ende 2026 anlaufen.

Hinzu kommt die Übergabe der autonomen Unterwasserdrohne „BlueWhale" an die Deutsche Marine – ein 5,5-Tonnen-Fahrzeug, das bis auf 300 Meter tauchen und zwei bis drei Wochen autonom operieren kann.

Die Aktie notiert knapp 7,5 Prozent unterhalb ihres Allzeithochs von 100,60 Euro und hat seit Jahresbeginn bereits rund 34 Prozent zugelegt. Der RSI von 32,4 signalisiert, dass die jüngste Konsolidierung den Titel in überverkauftes Terrain gedrückt hat. Die nächsten Quartalszahlen erscheinen am 11. Mai 2026 – kurz bevor Kanada seine Entscheidung fällt. Ein Zuschlag dort würde die Kapazitätsauslastung der Werften und das Wachstum für das kommende Jahrzehnt absichern.

Anzeige

TKMS-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TKMS-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

Die neusten TKMS-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TKMS-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

TKMS: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(10.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner wienerberger

wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)

» Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)