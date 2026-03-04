Deutschland kämpft mit wachsender Adipositas-Welle ( Finanztrends)

04.03.2026, 3345 Zeichen

Gesundheitsexperten schlagen Alarm: Die Zahl adipöser Menschen in Deutschland steigt unaufhaltsam. Anlässlich des heutigen Welt-Adipositas-Tages warnen Fachgesellschaften vor einer der größten gesundheitspolitischen Herausforderungen des Landes. Die Folgen für Gesundheit und Volkswirtschaft sind immens.

Ein Viertel der Erwachsenen ist betroffen

Die Zahlen sind dramatisch. Fast ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung hat starkes Übergewicht – bei Männern sind es 23 Prozent, bei Frauen 24 Prozent. Insgesamt gelten zwei Drittel der Männer und über die Hälfte der Frauen als übergewichtig. Besonders betroffen sind Menschen in der zweiten Lebenshälfte und Personen aus niedrigeren sozioökonomischen Schichten.

Doch auch die Jugend ist gefährdet. Laut Robert Koch-Institut sind etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen übergewichtig, sechs Prozent sogar adipös. Eine Langzeitanalyse zeigt einen klaren Trend: Die Adipositas-Prävalenz stieg von 12,2 Prozent im Jahr 2003 auf 19,7 Prozent im Jahr 2023.

Warum Appelle an den Einzelnen nicht reichen

Die Ursachen sind komplex und gehen weit über mangelnde Disziplin hinaus. Experten sprechen von einem „obesogenen“ Lebensumfeld. Hochverarbeitete, kalorienreiche Lebensmittel sind ständig verfügbar, während Bewegung im Alltag oft zu kurz kommt. Studien belegen zudem, dass genetische und hormonelle Faktoren eine entscheidende Rolle spielen.

Das Gehirn und seine Reaktion auf das Hormon Insulin beeinflussen die Entstehung von krankhaftem Übergewicht maßgeblich. Diese Erkenntnisse unterstreichen: Adipositas ist eine chronische Krankheit, kein Lifestyle-Problem.