Die Homebase
österreichischer Aktien
Deutschland kämpft mit wachsender Adipositas-Welle ( Finanztrends)

04.03.2026, 3345 Zeichen

Gesundheitsexperten schlagen Alarm: Die Zahl adipöser Menschen in Deutschland steigt unaufhaltsam. Anlässlich des heutigen Welt-Adipositas-Tages warnen Fachgesellschaften vor einer der größten gesundheitspolitischen Herausforderungen des Landes. Die Folgen für Gesundheit und Volkswirtschaft sind immens.

Ein Viertel der Erwachsenen ist betroffen

Die Zahlen sind dramatisch. Fast ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung hat starkes Übergewicht – bei Männern sind es 23 Prozent, bei Frauen 24 Prozent. Insgesamt gelten zwei Drittel der Männer und über die Hälfte der Frauen als übergewichtig. Besonders betroffen sind Menschen in der zweiten Lebenshälfte und Personen aus niedrigeren sozioökonomischen Schichten.

Doch auch die Jugend ist gefährdet. Laut Robert Koch-Institut sind etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen übergewichtig, sechs Prozent sogar adipös. Eine Langzeitanalyse zeigt einen klaren Trend: Die Adipositas-Prävalenz stieg von 12,2 Prozent im Jahr 2003 auf 19,7 Prozent im Jahr 2023.

Warum Appelle an den Einzelnen nicht reichen

Die Ursachen sind komplex und gehen weit über mangelnde Disziplin hinaus. Experten sprechen von einem „obesogenen“ Lebensumfeld. Hochverarbeitete, kalorienreiche Lebensmittel sind ständig verfügbar, während Bewegung im Alltag oft zu kurz kommt. Studien belegen zudem, dass genetische und hormonelle Faktoren eine entscheidende Rolle spielen.

Das Gehirn und seine Reaktion auf das Hormon Insulin beeinflussen die Entstehung von krankhaftem Übergewicht maßgeblich. Diese Erkenntnisse unterstreichen: Adipositas ist eine chronische Krankheit, kein Lifestyle-Problem.

Folgen: Von Diabetes bis zu 63 Milliarden Euro Kosten

Die gesundheitlichen Konsequenzen sind schwerwiegend. Adipositas begünstigt Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mindestens 13 verschiedene Krebsarten. Die Deutsche Leberstiftung warnt vor der oft unterschätzten fettleber, die still zu Leberzirrhose führen kann.

Die volkswirtschaftlichen Belastungen sind enorm. Berechnungen der Universität Hamburg beziffern die jährlichen Gesamtkosten auf etwa 63 Milliarden Euro. Neuere Schätzungen gehen sogar von bis zu 100 Milliarden Euro aus – das entspräche drei Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts.

Politik unter Druck: Was jetzt gefordert wird

Experten fordern eine umfassende nationale Strategie. Appelle reichen nicht aus; die gesunde Wahl muss zur einfachen Wahl werden. Konkrete Forderungen sind eine verständliche Lebensmittelkennzeichnung, ein Werbeverbot für ungesunde Kinderprodukte und eine Zuckersteuer auf Getränke.

Kritiker bemängeln die mangelnde Verbindlichkeit der aktuellen Politik. Die Bundesregierung setzt bisher auf freiwillige Vereinbarungen mit der Lebensmittelindustrie zur Reduktion von Zucker, Fett und Salz. Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft pocht auf mehr: Sie will die Bekämpfung von Übergewicht zum zentralen gesellschaftspolitischen Anliegen machen.


(04.03.2026)

    04.03.2026, 3345 Zeichen

    Gesundheitsexperten schlagen Alarm: Die Zahl adipöser Menschen in Deutschland steigt unaufhaltsam. Anlässlich des heutigen Welt-Adipositas-Tages warnen Fachgesellschaften vor einer der größten gesundheitspolitischen Herausforderungen des Landes. Die Folgen für Gesundheit und Volkswirtschaft sind immens.

    Ein Viertel der Erwachsenen ist betroffen

    Die Zahlen sind dramatisch. Fast ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung hat starkes Übergewicht – bei Männern sind es 23 Prozent, bei Frauen 24 Prozent. Insgesamt gelten zwei Drittel der Männer und über die Hälfte der Frauen als übergewichtig. Besonders betroffen sind Menschen in der zweiten Lebenshälfte und Personen aus niedrigeren sozioökonomischen Schichten.

    Doch auch die Jugend ist gefährdet. Laut Robert Koch-Institut sind etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen übergewichtig, sechs Prozent sogar adipös. Eine Langzeitanalyse zeigt einen klaren Trend: Die Adipositas-Prävalenz stieg von 12,2 Prozent im Jahr 2003 auf 19,7 Prozent im Jahr 2023.

    Warum Appelle an den Einzelnen nicht reichen

    Die Ursachen sind komplex und gehen weit über mangelnde Disziplin hinaus. Experten sprechen von einem „obesogenen“ Lebensumfeld. Hochverarbeitete, kalorienreiche Lebensmittel sind ständig verfügbar, während Bewegung im Alltag oft zu kurz kommt. Studien belegen zudem, dass genetische und hormonelle Faktoren eine entscheidende Rolle spielen.

    Das Gehirn und seine Reaktion auf das Hormon Insulin beeinflussen die Entstehung von krankhaftem Übergewicht maßgeblich. Diese Erkenntnisse unterstreichen: Adipositas ist eine chronische Krankheit, kein Lifestyle-Problem.

    Folgen: Von Diabetes bis zu 63 Milliarden Euro Kosten

    Die gesundheitlichen Konsequenzen sind schwerwiegend. Adipositas begünstigt Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mindestens 13 verschiedene Krebsarten. Die Deutsche Leberstiftung warnt vor der oft unterschätzten fettleber, die still zu Leberzirrhose führen kann.

    Die volkswirtschaftlichen Belastungen sind enorm. Berechnungen der Universität Hamburg beziffern die jährlichen Gesamtkosten auf etwa 63 Milliarden Euro. Neuere Schätzungen gehen sogar von bis zu 100 Milliarden Euro aus – das entspräche drei Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts.

    Politik unter Druck: Was jetzt gefordert wird

    Experten fordern eine umfassende nationale Strategie. Appelle reichen nicht aus; die gesunde Wahl muss zur einfachen Wahl werden. Konkrete Forderungen sind eine verständliche Lebensmittelkennzeichnung, ein Werbeverbot für ungesunde Kinderprodukte und eine Zuckersteuer auf Getränke.

    Kritiker bemängeln die mangelnde Verbindlichkeit der aktuellen Politik. Die Bundesregierung setzt bisher auf freiwillige Vereinbarungen mit der Lebensmittelindustrie zur Reduktion von Zucker, Fett und Salz. Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft pocht auf mehr: Sie will die Bekämpfung von Übergewicht zum zentralen gesellschaftspolitischen Anliegen machen.


    (04.03.2026)

