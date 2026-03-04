Deutschland kämpft mit wachsender Adipositas-Welle ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
04.03.2026, 3345 Zeichen
Gesundheitsexperten schlagen Alarm: Die Zahl adipöser Menschen in Deutschland steigt unaufhaltsam. Anlässlich des heutigen Welt-Adipositas-Tages warnen Fachgesellschaften vor einer der größten gesundheitspolitischen Herausforderungen des Landes. Die Folgen für Gesundheit und Volkswirtschaft sind immens.
Um den gesundheitlichen Folgen von Bewegungsmangel aktiv entgegenzuwirken, bietet dieser kostenlose Ratgeber 17 einfache Übungen für spürbare Entlastung im Alltag. 17 3-Minuten-Übungen kostenlos als PDF-Report sichern
Ein Viertel der Erwachsenen ist betroffen
Die Zahlen sind dramatisch. Fast ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung hat starkes Übergewicht – bei Männern sind es 23 Prozent, bei Frauen 24 Prozent. Insgesamt gelten zwei Drittel der Männer und über die Hälfte der Frauen als übergewichtig. Besonders betroffen sind Menschen in der zweiten Lebenshälfte und Personen aus niedrigeren sozioökonomischen Schichten.
Doch auch die Jugend ist gefährdet. Laut Robert Koch-Institut sind etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen übergewichtig, sechs Prozent sogar adipös. Eine Langzeitanalyse zeigt einen klaren Trend: Die Adipositas-Prävalenz stieg von 12,2 Prozent im Jahr 2003 auf 19,7 Prozent im Jahr 2023.
Warum Appelle an den Einzelnen nicht reichen
Die Ursachen sind komplex und gehen weit über mangelnde Disziplin hinaus. Experten sprechen von einem „obesogenen“ Lebensumfeld. Hochverarbeitete, kalorienreiche Lebensmittel sind ständig verfügbar, während Bewegung im Alltag oft zu kurz kommt. Studien belegen zudem, dass genetische und hormonelle Faktoren eine entscheidende Rolle spielen.
Das Gehirn und seine Reaktion auf das Hormon Insulin beeinflussen die Entstehung von krankhaftem Übergewicht maßgeblich. Diese Erkenntnisse unterstreichen: Adipositas ist eine chronische Krankheit, kein Lifestyle-Problem.
Da der Körper gerade in der zweiten Lebenshälfte zum Muskelabbau neigt, helfen gezielte Übungen dabei, fit zu bleiben und Gelenkschmerzen effektiv vorzubeugen. Kostenlosen 6-Übungen-Plan für zu Hause herunterladen
Folgen: Von Diabetes bis zu 63 Milliarden Euro Kosten
Die gesundheitlichen Konsequenzen sind schwerwiegend. Adipositas begünstigt Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mindestens 13 verschiedene Krebsarten. Die Deutsche Leberstiftung warnt vor der oft unterschätzten fettleber, die still zu Leberzirrhose führen kann.
Die volkswirtschaftlichen Belastungen sind enorm. Berechnungen der Universität Hamburg beziffern die jährlichen Gesamtkosten auf etwa 63 Milliarden Euro. Neuere Schätzungen gehen sogar von bis zu 100 Milliarden Euro aus – das entspräche drei Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts.
Politik unter Druck: Was jetzt gefordert wird
Experten fordern eine umfassende nationale Strategie. Appelle reichen nicht aus; die gesunde Wahl muss zur einfachen Wahl werden. Konkrete Forderungen sind eine verständliche Lebensmittelkennzeichnung, ein Werbeverbot für ungesunde Kinderprodukte und eine Zuckersteuer auf Getränke.
Kritiker bemängeln die mangelnde Verbindlichkeit der aktuellen Politik. Die Bundesregierung setzt bisher auf freiwillige Vereinbarungen mit der Lebensmittelindustrie zur Reduktion von Zucker, Fett und Salz. Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft pocht auf mehr: Sie will die Bekämpfung von Übergewicht zum zentralen gesellschaftspolitischen Anliegen machen.
Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.
Random Partner
Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu Warimpex, Reploid, Post, S...
» Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&Co gesucht
» Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft auf Engagement-Krise (...
» Saudi Aramco Aktie: Mitten im Kriegsgebiet ( Finanztrends)
» Berlin: Großrazzia gegen Millionenschwere Steuerbetrugsnetzwerke ( Finan...
» Vom IT-Berater zum CEO: Andreas Opelts Weg an die Spitze von Saubermache...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Schäffler, Andreas Opelt, Baidu, Wiener...
» KI-Tools beschleunigen Cyberangriffe dramatisch ( Finanztrends)
» Gold: Kein klarer Impuls ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu War...
- (Christian Drastil)
- Semperit: Keine Dividende für 2025
- Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&...
- Argo Graphene Aktie: Skalierung im Fokus ( Finanz...
- Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft...
Featured Partner Video
178. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
04.03.2026, 3345 Zeichen
Gesundheitsexperten schlagen Alarm: Die Zahl adipöser Menschen in Deutschland steigt unaufhaltsam. Anlässlich des heutigen Welt-Adipositas-Tages warnen Fachgesellschaften vor einer der größten gesundheitspolitischen Herausforderungen des Landes. Die Folgen für Gesundheit und Volkswirtschaft sind immens.
Um den gesundheitlichen Folgen von Bewegungsmangel aktiv entgegenzuwirken, bietet dieser kostenlose Ratgeber 17 einfache Übungen für spürbare Entlastung im Alltag. 17 3-Minuten-Übungen kostenlos als PDF-Report sichern
Ein Viertel der Erwachsenen ist betroffen
Die Zahlen sind dramatisch. Fast ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung hat starkes Übergewicht – bei Männern sind es 23 Prozent, bei Frauen 24 Prozent. Insgesamt gelten zwei Drittel der Männer und über die Hälfte der Frauen als übergewichtig. Besonders betroffen sind Menschen in der zweiten Lebenshälfte und Personen aus niedrigeren sozioökonomischen Schichten.
Doch auch die Jugend ist gefährdet. Laut Robert Koch-Institut sind etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen übergewichtig, sechs Prozent sogar adipös. Eine Langzeitanalyse zeigt einen klaren Trend: Die Adipositas-Prävalenz stieg von 12,2 Prozent im Jahr 2003 auf 19,7 Prozent im Jahr 2023.
Warum Appelle an den Einzelnen nicht reichen
Die Ursachen sind komplex und gehen weit über mangelnde Disziplin hinaus. Experten sprechen von einem „obesogenen“ Lebensumfeld. Hochverarbeitete, kalorienreiche Lebensmittel sind ständig verfügbar, während Bewegung im Alltag oft zu kurz kommt. Studien belegen zudem, dass genetische und hormonelle Faktoren eine entscheidende Rolle spielen.
Das Gehirn und seine Reaktion auf das Hormon Insulin beeinflussen die Entstehung von krankhaftem Übergewicht maßgeblich. Diese Erkenntnisse unterstreichen: Adipositas ist eine chronische Krankheit, kein Lifestyle-Problem.
Da der Körper gerade in der zweiten Lebenshälfte zum Muskelabbau neigt, helfen gezielte Übungen dabei, fit zu bleiben und Gelenkschmerzen effektiv vorzubeugen. Kostenlosen 6-Übungen-Plan für zu Hause herunterladen
Folgen: Von Diabetes bis zu 63 Milliarden Euro Kosten
Die gesundheitlichen Konsequenzen sind schwerwiegend. Adipositas begünstigt Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mindestens 13 verschiedene Krebsarten. Die Deutsche Leberstiftung warnt vor der oft unterschätzten fettleber, die still zu Leberzirrhose führen kann.
Die volkswirtschaftlichen Belastungen sind enorm. Berechnungen der Universität Hamburg beziffern die jährlichen Gesamtkosten auf etwa 63 Milliarden Euro. Neuere Schätzungen gehen sogar von bis zu 100 Milliarden Euro aus – das entspräche drei Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts.
Politik unter Druck: Was jetzt gefordert wird
Experten fordern eine umfassende nationale Strategie. Appelle reichen nicht aus; die gesunde Wahl muss zur einfachen Wahl werden. Konkrete Forderungen sind eine verständliche Lebensmittelkennzeichnung, ein Werbeverbot für ungesunde Kinderprodukte und eine Zuckersteuer auf Getränke.
Kritiker bemängeln die mangelnde Verbindlichkeit der aktuellen Politik. Die Bundesregierung setzt bisher auf freiwillige Vereinbarungen mit der Lebensmittelindustrie zur Reduktion von Zucker, Fett und Salz. Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft pocht auf mehr: Sie will die Bekämpfung von Übergewicht zum zentralen gesellschaftspolitischen Anliegen machen.
Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.
Random Partner
Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu Warimpex, Reploid, Post, S...
» Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&Co gesucht
» Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft auf Engagement-Krise (...
» Saudi Aramco Aktie: Mitten im Kriegsgebiet ( Finanztrends)
» Berlin: Großrazzia gegen Millionenschwere Steuerbetrugsnetzwerke ( Finan...
» Vom IT-Berater zum CEO: Andreas Opelts Weg an die Spitze von Saubermache...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Schäffler, Andreas Opelt, Baidu, Wiener...
» KI-Tools beschleunigen Cyberangriffe dramatisch ( Finanztrends)
» Gold: Kein klarer Impuls ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu War...
- (Christian Drastil)
- Semperit: Keine Dividende für 2025
- Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&...
- Argo Graphene Aktie: Skalierung im Fokus ( Finanz...
- Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft...
Featured Partner Video
178. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana