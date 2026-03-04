MediaTek Aktie: KI-Offensive nimmt Fahrt auf ( Finanztrends)
04.03.2026, 4138 Zeichen
Die Partnerschaft mit OPPO zeigt Wirkung: Auf dem Mobile World Congress 2026 in Barcelona präsentierte der taiwanesische Chiphersteller gemeinsam mit dem chinesischen Smartphone-Hersteller neue On-Device-KI-Funktionen, die direkt auf dem Gerät laufen. Auch die Zusammenarbeit mit Quectel bei 5G-Advanced-Lösungen deutet darauf hin, dass MediaTek seine Position im wachsenden KI-Hardware-Markt systematisch ausbaut.
Dimensity 9500 als Herzstück der KI-Strategie
Die MediaTek Dimensity 9500-Plattform bildet die technische Basis für OPPOs neue KI-Features in der Find X9-Serie. Zwei Funktionen stehen dabei im Mittelpunkt: Die On-Device AI Translate erreicht laut Unternehmensangaben eine um durchschnittlich 15 Prozent höhere Genauigkeit gegenüber herkömmlichen Ansätzen und funktioniert auch ohne Internetverbindung zuverlässig. Die AI Portrait Glow-Funktion verbessert Porträtaufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen durch intelligente Analyse und Rekonstruktion der Szenenbeleuchtung – komplett ohne Cloud-Anbindung.
Besonders interessant: OPPO und MediaTek zeigten auf dem MWC eine Technologievorschau von Omni, dem nach eigenen Angaben ersten vollmodalen On-Device-KI-Modell der Branche. Das Modell unterstützt Sprach-, Video- und Texteingaben und ermöglicht Live-Szenenverständnis sowie interaktive Frage-Antwort-Funktionen direkt auf dem Smartphone. Jason Liao, Präsident des OPPO Research Institute, betonte in seiner Keynote-Rede: "On-Device Compute ist ein Eckpfeiler von OPPOs KI-Strategie und macht KI zu einem wahrnehmbaren Echtzeit-Erlebnis im Alltag."
5G-Advanced mit Wi-Fi 8 als zweites Standbein
Parallel zur OPPO-Kooperation stellte Quectel Wireless Solutions ein CPE-Referenzdesign auf Basis der MediaTek T930-Plattform vor, das 5G-Advanced mit Wi-Fi 8-Technologie kombiniert. Die in 4-Nanometer-Technologie gefertigte Lösung integriert ein 3GPP Release 18-konformes 5G-A-Modem, eine Quad-Core-CPU und eine dedizierte Netzwerkverarbeitungseinheit.
Die technischen Daten sind beachtlich: Dank 8Rx- und 3Tx-5L-Technologien erweitert sich die 5G-Abdeckung und Effizienz am Zellenrand um 40 Prozent. Die L4S-Funktion reduziert die Latenz auf ein Zwanzigstel herkömmlicher Systeme. Wi-Fi 8-Features wie Coordinated Spatial Reuse und Coordinated Beamforming steigern die Übertragungseffizienz um über 25 Prozent und erhöhen den Gerätedurchsatz um bis zu 80 Prozent.
Evan Su, General Manager für drahtlose Kommunikation bei MediaTek, kommentierte: "Wir demonstrieren unsere gemeinsamen Innovationsstärken in den Bereichen 5G-A, Wi-Fi 8 und anderen Spitzentechnologien und machen einen bedeutenden Schritt in Richtung eines intelligenteren FWA-Ökosystems."
Marktposition festigen
Die MWC-Präsenz zeigt: MediaTek setzt auf zwei komplementäre Wachstumsfelder. Einerseits die Integration von KI-Funktionen direkt in mobile Endgeräte – ein Trend, der Datenschutzbedenken adressiert und Latenzzeiten minimiert. Andererseits die Kombination modernster Mobilfunk- und Wi-Fi-Standards für Fixed Wireless Access-Anwendungen in privaten und industriellen Szenarien.
Das OPPO Find X9 Pro, das auf MediaTek-Technologie basiert, wurde beim MWC 2026 für den "Best Smartphone"-Award der GLOMO Awards nominiert. Die ColorOS 16-Software-Updates mit den neuen KI-Features sollen noch im März ausgerollt werden. Auch die Android Quick Share-Funktion für plattformübergreifende Dateiübertragung zwischen OPPO-Geräten und Apple-Produkten wird ab März verfügbar sein.
Die strategischen Partnerschaften mit etablierten Geräteherstellern wie OPPO und Zulieferern wie Quectel dürften MediaTek helfen, seine Marktposition im wettbewerbsintensiven Halbleitermarkt zu festigen.
