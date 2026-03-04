Sprouts Aktie: Milliarden-Rückkauf und Expansion ( Finanztrends)

04.03.2026, 3062 Zeichen

Sprouts Farmers Market setzt auf eine Doppelstrategie aus Wachstum und Aktionärspflege. Nach soliden Zahlen für das vierte Quartal 2025 plant der US-Lebensmittelhändler für das laufende Jahr eine deutliche Vergrößerung seines Filialnetzes und ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde US-Dollar. Doch können die ehrgeizigen Expansionsziele in einem hart umkämpften Marktumfeld aufgehen?

Für das vierte Quartal 2025 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von rund 2,1 Milliarden US-Dollar und einen verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 0,92 US-Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 zeigt sich das Management optimistisch: Erwartet wird ein Umsatzwachstum zwischen 4,5 % und 6,5 %, während das EPS in einer Spanne von 5,28 bis 5,44 US-Dollar liegen soll.

Fokus auf Expansion und Kapitalrückgabe

Ein zentraler Pfeiler der Strategie für 2026 ist der Ausbau der physischen Präsenz. Sprouts plant die Eröffnung von mehr als 40 neuen Standorten, nachdem im Vorjahr 37 Filialen an den Start gingen. Ein Meilenstein war dabei der Markteintritt in New York zu Beginn dieses Jahres. Insgesamt umfasst die Pipeline über 140 genehmigte neue Standorte und mehr als 95 bereits unterzeichnete Mietverträge, wobei der Fokus verstärkt auf dem Mittleren Westen und dem Nordosten der USA liegt.

Parallel zur Expansion stärkt das Unternehmen die Kapitalrückgabe an die Anteilseigner. Der Verwaltungsrat genehmigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde US-Dollar. Im vergangenen Jahr kaufte Sprouts bereits 4,0 Millionen Aktien für insgesamt 472 Millionen US-Dollar zurück. Für 2026 sieht die Planung Rückkäufe im Wert von mindestens 300 Millionen US-Dollar vor.