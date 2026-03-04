SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Sprouts Aktie: Milliarden-Rückkauf und Expansion ( Finanztrends)

04.03.2026, 3062 Zeichen

Sprouts Farmers Market setzt auf eine Doppelstrategie aus Wachstum und Aktionärspflege. Nach soliden Zahlen für das vierte Quartal 2025 plant der US-Lebensmittelhändler für das laufende Jahr eine deutliche Vergrößerung seines Filialnetzes und ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde US-Dollar. Doch können die ehrgeizigen Expansionsziele in einem hart umkämpften Marktumfeld aufgehen?

Für das vierte Quartal 2025 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von rund 2,1 Milliarden US-Dollar und einen verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 0,92 US-Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 zeigt sich das Management optimistisch: Erwartet wird ein Umsatzwachstum zwischen 4,5 % und 6,5 %, während das EPS in einer Spanne von 5,28 bis 5,44 US-Dollar liegen soll.

Fokus auf Expansion und Kapitalrückgabe

Ein zentraler Pfeiler der Strategie für 2026 ist der Ausbau der physischen Präsenz. Sprouts plant die Eröffnung von mehr als 40 neuen Standorten, nachdem im Vorjahr 37 Filialen an den Start gingen. Ein Meilenstein war dabei der Markteintritt in New York zu Beginn dieses Jahres. Insgesamt umfasst die Pipeline über 140 genehmigte neue Standorte und mehr als 95 bereits unterzeichnete Mietverträge, wobei der Fokus verstärkt auf dem Mittleren Westen und dem Nordosten der USA liegt.

Parallel zur Expansion stärkt das Unternehmen die Kapitalrückgabe an die Anteilseigner. Der Verwaltungsrat genehmigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde US-Dollar. Im vergangenen Jahr kaufte Sprouts bereits 4,0 Millionen Aktien für insgesamt 472 Millionen US-Dollar zurück. Für 2026 sieht die Planung Rückkäufe im Wert von mindestens 300 Millionen US-Dollar vor.

Neues Führungsteam für die Kundenstrategie

Um die Marktposition im Bereich frischer und biologischer Lebensmittel zu festigen, ordnet das Unternehmen seine Führungsebene neu. Don Clark übernimmt die Rolle des Chief Merchandising Officer, während Amanda Rassi als neue Chief Customer Officer fungiert. Diese personellen Weichenstellungen sollen vor allem die Produktdifferenzierung und die Kundenbindung vorantreiben, um dem anhaltenden Trend zu gesunder Ernährung Rechnung zu tragen.

Mit der Erschließung neuer Märkte wie New York und der geplanten Eröffnung von mehr als 40 Filialen forciert Sprouts sein Wachstum im Nordosten und Mittleren Westen der USA. Das EPS-Ziel von bis zu 5,44 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026 bildet dabei den zentralen Ankerpunkt für die Bewertung der kommenden Quartalsberichte.

(04.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




 

Bildnachweis

1. Trading

Meistgelesen
>> mehr
Leonardo Aktie: Milliarden-Deal bestätigt ( Finanztrends)
Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
Palantir Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)
Cyberkriminelle zielen gezielt auf deutsche Unternehmen ( Finanztrends)
Demenz-Früherkennung erreicht historischen Wendepunkt ( Finanztrends)




Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1), Zumtobel(1), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: EVN(1), OMV(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Zumtobel(3), Verbund(1), EVN(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.93%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(2), Zumtobel(1), Bawag(1), Addiko Bank(1), Erste Group(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: SBO 1.9%, Rutsch der Stunde: UBM -1.97%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Strabag(3), OMV(2), AT&S(2), Kontron(2), Verbund(2), Erste Group(1), RBI(1), Porr(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 2.26%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.79%
