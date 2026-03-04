Waste Management Aktie: Insider-Verkäufe im Fokus ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
04.03.2026, 3093 Zeichen
Gleich drei Führungskräfte von Waste Management haben Anfang März ihre Aktienpakete verkleinert. Während die Verkäufe teilweise planmäßige Transaktionen darstellen, wirft das Timing Fragen auf: Die Aktie notiert derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 244,61 Dollar – ein Niveau, das Analysten bereits als überbewertet einstufen.
Mehrere Millionen Dollar in einer Woche
Am 2. März trennte sich Michael J. Watson, Senior Vice President und Chief Customer Officer, von 17.251 Aktien zu Preisen zwischen 241,81 und 241,83 Dollar. Der Verkaufserlös: rund 4,1 Millionen Dollar. Am selben Tag übte Watson zudem Optionen auf 12.642 Aktien zu einem deutlich günstigeren Preis von 126,01 Dollar aus – ein klassisches Vorgehen bei Aktienoptionen. Nach den Transaktionen hält Watson noch 56.788 Aktien direkt sowie 2.613 Aktien über seinen 401(k)-Plan.
Ebenfalls am 2. März verkaufte Tara J. Hemmer, Senior Vice President und Chief Sustainability Officer, 4.818 Aktien zum Preis von 241,83 Dollar. Der Verkaufswert belief sich auf 1,17 Millionen Dollar. Hemmer verbleiben nach der Transaktion 78.918 Aktien im direkten Besitz.
Auch CFO David L. Reed reduzierte seine Position – wenn auch in bescheidenerem Umfang. Er veräußerte am 2. März 21 Aktien für insgesamt 5.095 Dollar zu 242,65 Dollar pro Aktie. Laut SEC-Meldung diente dieser Verkauf der Deckung persönlicher Steuerverpflichtungen im Rahmen eines genehmigten Handelsplans. Einen Tag zuvor hatte Reed bereits 31 Aktien im Wert von 7.384 Dollar zur Abwicklung eines Restricted-Share-Awards verkauft. In seinem Direktbesitz verbleiben 8.694 Aktien.
Schwache Quartalszahlen als Hintergrund
Die gehäuften Insider-Verkäufe fallen zeitlich mit enttäuschenden Geschäftszahlen zusammen. Im vierten Quartal 2025 verfehlte Waste Management die Erwartungen: Mit einem Gewinn je Aktie von 1,93 Dollar lag das Unternehmen 1,03 Prozent unter der Prognose von 1,95 Dollar. Auch beim Umsatz blieb der Abfallentsorger hinter den Erwartungen zurück – 6,31 Milliarden Dollar statt der erwarteten 6,39 Milliarden Dollar.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Waste Management?
Trotz der operativen Schwäche hat Waste Management für den 27. März eine Quartalsdividende von 0,945 Dollar je Aktie angekündigt. Stichtag für die Berechtigung ist der 13. März 2026.
Die Aktie verzeichnete seit Jahresbeginn ein Plus von knapp elf Prozent, notiert aber laut aktuellen Analysen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,2 am oberen Ende der Bewertungsskala. Ob die jüngsten Insider-Verkäufe auf eine kurzfristige Korrektur hindeuten oder nur routinemäßige Portfolio-Anpassungen darstellen, bleibt abzuwarten.
Waste Management-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Waste Management-Analyse vom 4. März liefert die Antwort:
Die neusten Waste Management-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Waste Management-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Waste Management: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.
Random Partner
FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu Warimpex, Reploid, Post, S...
» Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&Co gesucht
» Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft auf Engagement-Krise (...
» Saudi Aramco Aktie: Mitten im Kriegsgebiet ( Finanztrends)
» Berlin: Großrazzia gegen Millionenschwere Steuerbetrugsnetzwerke ( Finan...
» Vom IT-Berater zum CEO: Andreas Opelts Weg an die Spitze von Saubermache...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Schäffler, Andreas Opelt, Baidu, Wiener...
» KI-Tools beschleunigen Cyberangriffe dramatisch ( Finanztrends)
» Gold: Kein klarer Impuls ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu War...
- (Christian Drastil)
- Semperit: Keine Dividende für 2025
- Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&...
- Argo Graphene Aktie: Skalierung im Fokus ( Finanz...
- Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung
Presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Cha...
Books josefchladek.com
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
04.03.2026, 3093 Zeichen
Gleich drei Führungskräfte von Waste Management haben Anfang März ihre Aktienpakete verkleinert. Während die Verkäufe teilweise planmäßige Transaktionen darstellen, wirft das Timing Fragen auf: Die Aktie notiert derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 244,61 Dollar – ein Niveau, das Analysten bereits als überbewertet einstufen.
Mehrere Millionen Dollar in einer Woche
Am 2. März trennte sich Michael J. Watson, Senior Vice President und Chief Customer Officer, von 17.251 Aktien zu Preisen zwischen 241,81 und 241,83 Dollar. Der Verkaufserlös: rund 4,1 Millionen Dollar. Am selben Tag übte Watson zudem Optionen auf 12.642 Aktien zu einem deutlich günstigeren Preis von 126,01 Dollar aus – ein klassisches Vorgehen bei Aktienoptionen. Nach den Transaktionen hält Watson noch 56.788 Aktien direkt sowie 2.613 Aktien über seinen 401(k)-Plan.
Ebenfalls am 2. März verkaufte Tara J. Hemmer, Senior Vice President und Chief Sustainability Officer, 4.818 Aktien zum Preis von 241,83 Dollar. Der Verkaufswert belief sich auf 1,17 Millionen Dollar. Hemmer verbleiben nach der Transaktion 78.918 Aktien im direkten Besitz.
Auch CFO David L. Reed reduzierte seine Position – wenn auch in bescheidenerem Umfang. Er veräußerte am 2. März 21 Aktien für insgesamt 5.095 Dollar zu 242,65 Dollar pro Aktie. Laut SEC-Meldung diente dieser Verkauf der Deckung persönlicher Steuerverpflichtungen im Rahmen eines genehmigten Handelsplans. Einen Tag zuvor hatte Reed bereits 31 Aktien im Wert von 7.384 Dollar zur Abwicklung eines Restricted-Share-Awards verkauft. In seinem Direktbesitz verbleiben 8.694 Aktien.
Schwache Quartalszahlen als Hintergrund
Die gehäuften Insider-Verkäufe fallen zeitlich mit enttäuschenden Geschäftszahlen zusammen. Im vierten Quartal 2025 verfehlte Waste Management die Erwartungen: Mit einem Gewinn je Aktie von 1,93 Dollar lag das Unternehmen 1,03 Prozent unter der Prognose von 1,95 Dollar. Auch beim Umsatz blieb der Abfallentsorger hinter den Erwartungen zurück – 6,31 Milliarden Dollar statt der erwarteten 6,39 Milliarden Dollar.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Waste Management?
Trotz der operativen Schwäche hat Waste Management für den 27. März eine Quartalsdividende von 0,945 Dollar je Aktie angekündigt. Stichtag für die Berechtigung ist der 13. März 2026.
Die Aktie verzeichnete seit Jahresbeginn ein Plus von knapp elf Prozent, notiert aber laut aktuellen Analysen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,2 am oberen Ende der Bewertungsskala. Ob die jüngsten Insider-Verkäufe auf eine kurzfristige Korrektur hindeuten oder nur routinemäßige Portfolio-Anpassungen darstellen, bleibt abzuwarten.
Waste Management-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Waste Management-Analyse vom 4. März liefert die Antwort:
Die neusten Waste Management-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Waste Management-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Waste Management: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.
Random Partner
FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu Warimpex, Reploid, Post, S...
» Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&Co gesucht
» Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft auf Engagement-Krise (...
» Saudi Aramco Aktie: Mitten im Kriegsgebiet ( Finanztrends)
» Berlin: Großrazzia gegen Millionenschwere Steuerbetrugsnetzwerke ( Finan...
» Vom IT-Berater zum CEO: Andreas Opelts Weg an die Spitze von Saubermache...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Schäffler, Andreas Opelt, Baidu, Wiener...
» KI-Tools beschleunigen Cyberangriffe dramatisch ( Finanztrends)
» Gold: Kein klarer Impuls ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu War...
- (Christian Drastil)
- Semperit: Keine Dividende für 2025
- Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&...
- Argo Graphene Aktie: Skalierung im Fokus ( Finanz...
- Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung
Presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Cha...
Books josefchladek.com
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel