SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Solana Company Aktie: Kurswechsel ( Finanztrends)

07.03.2026, 2502 Zeichen

Helius Medical firmiert ab sofort offiziell als Solana Company und vollzieht damit einen grundlegenden Strategiewechsel. Das Unternehmen kombiniert sein angestammtes Medizintechnik-Geschäft mit einer neuen Ausrichtung als digitales Treasury-Modell, das auf die Akkumulation von Kryptowährungen setzt. Kann dieser Spagat zwischen Neurotechnologie und Blockchain-Assets nachhaltig Wert für Aktionäre schaffen?

Fokus auf die Krypto-Strategie

Der Schwerpunkt liegt derzeit auf der Umsetzung des neuen Treasury-Modells. Solana Company konzentriert sich dabei auf den Aufbau von Kryptowährungsreserven und das sogenannte Network Staking. Ziel ist es, eine direkte Verbindung zwischen klassischen Kapitalmärkten und dem Blockchain-Ökosystem herzustellen. Anleger achten hierbei besonders auf die Verwaltung der Reserven sowie die erzielten Renditen aus den On-Chain-Aktivitäten.

Zusätzlich spielen strategische Partnerschaften im Blockchain-Sektor eine zentrale Rolle. Diese Kooperationen sollen das institutionelle Engagement stärken und das Wachstum innerhalb des Netzwerks vorantreiben. Die Bewertung des Unternehmens hängt damit künftig stark von der Entwicklung und Akzeptanz digitaler Vermögenswerte ab.

Erhalt der Medizintechnik-Sparte

Trotz der neuen Ausrichtung bleibt das ursprüngliche Portfolio im Bereich der Neurotechnologie bestehen. Das Unternehmen führt die operativen Aktivitäten rund um seine Rehabilitations-Technologien fort. Hier stehen vor allem regulatorische Meilensteine und Updates zum Forschungsstand im Fokus.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Helius Medical?

Die künftige Entwicklung wird somit von zwei sehr unterschiedlichen Dynamiken geprägt: der Volatilität der Kryptomärkte und den langwierigen Zulassungsprozessen der Medizintechnik. Weitere Details zur operativen Umsetzung und zur genauen Zusammensetzung der digitalen Bestände werden mit der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen erwartet. Diese Berichte werden als entscheidender Indikator für den Erfolg der neuen Unternehmensstrategie gewertet.

Anzeige

Helius Medical-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Helius Medical-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

Die neusten Helius Medical-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Helius Medical-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Helius Medical: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(07.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)

» Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

» CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)

» DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)

» Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)

» Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)

» VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)
Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
Bilder Dorothee Bauer
OHB Aktie: Milliarden-Aufträge im Visier ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux

    Eva Naux ist seit März 2025 CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG, die Dienstleistungen im Unternehmensnamen beziehen sich auf abfall­wirtschaftliche Fragen, Zero Waste und Nach­haltig­keit. Man ...

    Books josefchladek.com

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard



    Autor: Finanztrends

    07.03.2026, 2502 Zeichen

    Helius Medical firmiert ab sofort offiziell als Solana Company und vollzieht damit einen grundlegenden Strategiewechsel. Das Unternehmen kombiniert sein angestammtes Medizintechnik-Geschäft mit einer neuen Ausrichtung als digitales Treasury-Modell, das auf die Akkumulation von Kryptowährungen setzt. Kann dieser Spagat zwischen Neurotechnologie und Blockchain-Assets nachhaltig Wert für Aktionäre schaffen?

    Fokus auf die Krypto-Strategie

    Der Schwerpunkt liegt derzeit auf der Umsetzung des neuen Treasury-Modells. Solana Company konzentriert sich dabei auf den Aufbau von Kryptowährungsreserven und das sogenannte Network Staking. Ziel ist es, eine direkte Verbindung zwischen klassischen Kapitalmärkten und dem Blockchain-Ökosystem herzustellen. Anleger achten hierbei besonders auf die Verwaltung der Reserven sowie die erzielten Renditen aus den On-Chain-Aktivitäten.

    Zusätzlich spielen strategische Partnerschaften im Blockchain-Sektor eine zentrale Rolle. Diese Kooperationen sollen das institutionelle Engagement stärken und das Wachstum innerhalb des Netzwerks vorantreiben. Die Bewertung des Unternehmens hängt damit künftig stark von der Entwicklung und Akzeptanz digitaler Vermögenswerte ab.

    Erhalt der Medizintechnik-Sparte

    Trotz der neuen Ausrichtung bleibt das ursprüngliche Portfolio im Bereich der Neurotechnologie bestehen. Das Unternehmen führt die operativen Aktivitäten rund um seine Rehabilitations-Technologien fort. Hier stehen vor allem regulatorische Meilensteine und Updates zum Forschungsstand im Fokus.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Helius Medical?

    Die künftige Entwicklung wird somit von zwei sehr unterschiedlichen Dynamiken geprägt: der Volatilität der Kryptomärkte und den langwierigen Zulassungsprozessen der Medizintechnik. Weitere Details zur operativen Umsetzung und zur genauen Zusammensetzung der digitalen Bestände werden mit der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen erwartet. Diese Berichte werden als entscheidender Indikator für den Erfolg der neuen Unternehmensstrategie gewertet.

    Anzeige

    Helius Medical-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Helius Medical-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

    Die neusten Helius Medical-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Helius Medical-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Helius Medical: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (07.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    Matejka & Partner
    Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

    » Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

    » Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

    » INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)

    » Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

    » CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)

    » DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)

    » Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)

    » Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)

    » VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
    TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
    Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)
    Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
    Bilder Dorothee Bauer
    OHB Aktie: Milliarden-Aufträge im Visier ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux

      Eva Naux ist seit März 2025 CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG, die Dienstleistungen im Unternehmensnamen beziehen sich auf abfall­wirtschaftliche Fragen, Zero Waste und Nach­haltig­keit. Man ...

      Books josefchladek.com

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de