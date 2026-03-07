SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)

07.03.2026, 3189 Zeichen

Der Indexwechsel ist offiziell: Carl Zeiss Meditec wird zum 23. März aus dem MDAX genommen und künftig im SDAX geführt. Das ist mehr als nur ein „Etikettenwechsel“ – der Schritt spiegelt vor allem die schwache Kurs- und Nachrichtenlage der letzten Monate wider. Entscheidend wird jetzt, ob das Unternehmen operativ wieder für mehr Planungssicherheit sorgen kann.

MDAX raus, SDAX rein: Das steht fest

Die Indextochter STOXX Ltd. hat die turnusmäßige Neuzusammensetzung am 5. März veröffentlicht. Wirksam werden die Änderungen am 23. März 2026. Neben Carl Zeiss Meditec wechseln auch Fielmann Group und TeamViewer in den SDAX. Im Gegenzug steigen Jenoptik, Salzgitter und Deutz in den MDAX auf.

Der nächste planmäßige Überprüfungstermin für die DAX-Indizes ist der 3. Juni 2026.

Warum der Wechsel kommt – und was ihn antreibt

Indexauf- und abstiege folgen klaren Regeln: Maßgeblich sind Streubesitz-Marktkapitalisierung und Handelsvolumen der vergangenen Monate. Bei Carl Zeiss Meditec passt das Bild: Die Aktie hat sichtbar an Wert und Dynamik verloren.

Zuletzt markierte der Titel am Freitag mit 25,12 Euro sein 52-Wochen-Tief – und liegt damit rund 36% seit Jahresanfang im Minus. Auch der Abstand zu wichtigen Durchschnittslinien unterstreicht den Druck: Zum 50-Tage-Durchschnitt (31,35 Euro) fehlen knapp 20%.

Auslöser für die schwächere Wahrnehmung waren auch operative Signale aus dem laufenden Geschäftsjahr: Im ersten Geschäftsquartal meldete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 5% sowie ein Minus beim bereinigten EBITA um 550 Basispunkte. Zusätzlich zog Carl Zeiss Meditec im Januar die Jahresprognose zurück – eine neue Prognose soll erst wieder mit den Zahlen zum zweiten Quartal kommuniziert werden.

Was der SDAX-Abstieg praktisch bedeuten kann

Der Wechsel in den SDAX bedeutet typischerweise: geringere Gewichtung in indexnahen Produkten und potenziell weniger Sichtbarkeit bei Investoren, die sich stark am MDAX orientieren. Gerade rund um den Stichtag können solche Umstellungen Umschichtungen auslösen, weil Fonds und institutionelle Anleger Indizes nachbilden.

Ein weiterer Termin steht ebenfalls im Kalender: Für das Geschäftsjahr 2025 wurde eine Dividende von 0,55 Euro je Aktie angekündigt. Ex-Tag ist der 27. März, die Zahlung soll am 31. März 2026 erfolgen.

Unterm Strich bleibt die Lage klar: Der Indexabstieg ist formell – aber er ist vor allem ein Spiegel der zuletzt schwachen operativen Signale und des massiven Kursrückgangs. Der nächste konkrete Gradmesser wird die angekündigte Wiedereinführung einer belastbaren Jahresprognose mit den Q2-Zahlen – daran dürfte sich auch das Vertrauen in die Aktie zuerst messen lassen.

(07.03.2026)

Bildnachweis

1. Trading

