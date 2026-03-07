SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Electro Optic Systems Aktie: Expansion läuft ( Finanztrends)

07.03.2026, 2443 Zeichen

Der australische Rüstungstechnologie-Spezialist Electro Optic Systems Holdings hat Anfang März 2026 gleich mehrere Aufträge vermeldet. Das Unternehmen erschließt sich neue Märkte im Nahen Osten und in Indien – und untermauert damit seine Ambitionen im globalen Verteidigungsgeschäft.

Zwei neue Aufträge als Türöffner

Das jüngste Vertragspaket umfasst ferngesteuerte Waffensysteme der R400-Serie für einen Regierungskunden aus dem Golfkooperationsrat. Der Auftragswert liegt bei rund 17 Millionen australischen Dollar, die Auslieferung ist für 2026 und 2027 geplant. Parallel dazu gelang der Einstieg in den indischen Markt: Ein erstes Marine-System der R800-Serie im Wert von ein bis zwei Millionen Dollar geht an einen großen Auftragnehmer. Dieser evaluiert derzeit ein Folgegeschäft über mehr als 130 Systeme – sollte die Testphase positiv verlaufen, könnte daraus ein erheblicher Anschlussauftrag werden.

Internationale Strategie nimmt Form an

Die aktuellen Verträge fügen sich in eine breitere Expansionsstrategie ein. Electro Optic Systems treibt Gespräche über lokale Fertigung von Waffensystemen in den Vereinigten Arabischen Emiraten voran, um dort die Nachfrage nach Anti-Drohnen-Lösungen zu bedienen. Zudem steht ein Großauftrag für Hochenergie-Laser-Technologie in Südkorea auf der Agenda. Das Auftragspolster des Unternehmens ist nach jüngsten Berichten deutlich gewachsen, der Großteil soll zwischen 2026 und 2027 in Umsatz münzen.

Die Fertigung am Standort Canberra bleibt dabei das operative Rückgrat. Die steigende Nachfrage nach Präzisionstechnologie in Asien-Pazifik und im Nahen Osten kommt dem Unternehmen entgegen. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob sich die neuen Vertragserfolge in einer verbesserten Ertragslage niederschlagen – und ob die Pipeline-Projekte wie geplant umgesetzt werden können.

(07.03.2026)

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

