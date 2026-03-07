SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Funkwerk Aktie: Börsensegment schließt ( Finanztrends)

07.03.2026, 2244 Zeichen

Die Funkwerk-Aktie verharrt zum Ende der Handelswoche in einer Konsolidierungsphase, während das Unternehmen die Zukäufe vom Jahresbeginn im Bereich der Sicherheitstechnik integriert. Doch welche Folgen hat die geplante Straffung der Handelsplätze für die Liquidität des Titels? Anleger blicken nun verstärkt auf das Monatsende, an dem eine maßgebliche Veränderung der Börsenpräsenz bevorsteht.

Ende der Notierung in München

Am 31. März 2026 stellt Funkwerk planmäßig die Notierung im Freiverkehr der Börse München ein. Dieser Rückzug ist das Resultat einer strategischen Entscheidung, die Handelssegmente zu reduzieren und die Präsenz des Wertpapiers zu konzentrieren. Marktteilnehmer beobachten, ob dieser Schritt die Handelsvolumina und die Sichtbarkeit an den verbleibenden Plätzen nachhaltig beeinflussen wird.

Auftragslage in der Bahninfrastruktur

Neben der technischen Umstellung rückt die operative Entwicklung in den Vordergrund. Bei der anstehenden Veröffentlichung der Jahreszahlen liegt der Fokus auf der Auftragslage in der Bahninfrastruktur, insbesondere bei Zugfunk- und Fahrgastinformationssystemen. Ein stabiler Auftragseingang in diesem Bereich gilt als Indikator für die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells in einem volatilen Marktumfeld. Gleichzeitig muss sich zeigen, wie schnell die jüngst übernommenen Einheiten aus der Elektro- und Sicherheitstechnik zur operativen Effizienz beitragen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Funkwerk?

Das Marktumfeld profitiert weiterhin von hohen Investitionen in die europäische Schieneninfrastruktur und die digitale Mobilität. Neue Impulse für die Bewertung könnten die kommenden Zwischenberichte zur Umsatzentwicklung liefern. Die ordentliche Hauptversammlung ist für den 13. August 2026 terminiert und wird als virtuelles Event durchgeführt.

Anzeige

Funkwerk-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Funkwerk-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

Die neusten Funkwerk-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Funkwerk-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Funkwerk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(07.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)

» Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

» CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)

» DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)

» Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)

» Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)

» VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)
Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
Bilder Dorothee Bauer
OHB Aktie: Milliarden-Aufträge im Visier ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

    Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentü...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    07.03.2026, 2244 Zeichen

    Die Funkwerk-Aktie verharrt zum Ende der Handelswoche in einer Konsolidierungsphase, während das Unternehmen die Zukäufe vom Jahresbeginn im Bereich der Sicherheitstechnik integriert. Doch welche Folgen hat die geplante Straffung der Handelsplätze für die Liquidität des Titels? Anleger blicken nun verstärkt auf das Monatsende, an dem eine maßgebliche Veränderung der Börsenpräsenz bevorsteht.

    Ende der Notierung in München

    Am 31. März 2026 stellt Funkwerk planmäßig die Notierung im Freiverkehr der Börse München ein. Dieser Rückzug ist das Resultat einer strategischen Entscheidung, die Handelssegmente zu reduzieren und die Präsenz des Wertpapiers zu konzentrieren. Marktteilnehmer beobachten, ob dieser Schritt die Handelsvolumina und die Sichtbarkeit an den verbleibenden Plätzen nachhaltig beeinflussen wird.

    Auftragslage in der Bahninfrastruktur

    Neben der technischen Umstellung rückt die operative Entwicklung in den Vordergrund. Bei der anstehenden Veröffentlichung der Jahreszahlen liegt der Fokus auf der Auftragslage in der Bahninfrastruktur, insbesondere bei Zugfunk- und Fahrgastinformationssystemen. Ein stabiler Auftragseingang in diesem Bereich gilt als Indikator für die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells in einem volatilen Marktumfeld. Gleichzeitig muss sich zeigen, wie schnell die jüngst übernommenen Einheiten aus der Elektro- und Sicherheitstechnik zur operativen Effizienz beitragen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Funkwerk?

    Das Marktumfeld profitiert weiterhin von hohen Investitionen in die europäische Schieneninfrastruktur und die digitale Mobilität. Neue Impulse für die Bewertung könnten die kommenden Zwischenberichte zur Umsatzentwicklung liefern. Die ordentliche Hauptversammlung ist für den 13. August 2026 terminiert und wird als virtuelles Event durchgeführt.

    Anzeige

    Funkwerk-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Funkwerk-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

    Die neusten Funkwerk-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Funkwerk-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Funkwerk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (07.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    Baader Bank
    Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

    » Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

    » Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

    » INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)

    » Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

    » CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)

    » DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)

    » Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)

    » Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)

    » VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
    TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
    Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)
    Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
    Bilder Dorothee Bauer
    OHB Aktie: Milliarden-Aufträge im Visier ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

      Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentü...

      Books josefchladek.com

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de