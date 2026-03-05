Horizon Gold: Millionen für Gold-Projekt ( Finanztrends)
05.03.2026, 2635 Zeichen
Horizon Gold sichert sich frisches Kapital in Höhe von 30 Millionen Australischen Dollar (A$), um die Entwicklung des Gum Creek Projekts voranzutreiben. Mit dieser Finanzspritze will das Bergbauunternehmen den Weg von der Exploration hin zur Produktion ebnen. Doch reicht das Kapital aus, um das Potenzial von 2,3 Millionen Unzen Gold zeitnah zu heben?
Das Finanzierungspaket setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Eine institutionelle Platzierung bringt 20 Millionen A$ ein, während eine Bezugsrechtsemission weitere 10,2 Millionen A$ von bestehenden Aktionären einsammeln soll. Ein starkes Signal sendet dabei die Führungsebene: Der Großaktionär Zeta Resources sowie die Direktoren des Unternehmens haben zugesagt, ihre Bezugsrechte voll auszuschöpfen. Damit sind bereits rund 76 Prozent der Bezugsrechtsemission vorab durch interne Zusagen gedeckt.
Fokus auf massive Bohrprogramme
Die strategische Priorität liegt klar auf der Erweiterung der Ressourcenbasis. Ein Großteil der Mittel fließt in ein 80.000 Meter umfassendes Bohrprogramm, mit dem Horizon Gold neue Vorkommen entdecken und die bestehende Ressource von 2,3 Millionen Unzen Gold vergrößern will. Parallel dazu finanziert das Kapital die Erstellung einer formalen Machbarkeitsstudie sowie notwendige Genehmigungsverfahren für den späteren operativen Betrieb.
Dieser Schritt erfolgt in einem volatilen Marktumfeld. Während viele australische Goldwerte zuletzt unter allgemeinem Verkaufsdruck standen, setzen Branchenvertreter verstärkt auf die Beschleunigung von Projekten, um von künftigen Marktzyklen zu profitieren. Horizon Gold nutzt die frischen Mittel, um das Gum Creek Projekt durch technische Evaluierungen gezielt zu de-risken.
Fahrplan für die kommenden Monate
Mit der gesicherten Finanzierung konzentriert sich das Management nun auf die operative Umsetzung. Die Ergebnisse des umfangreichen Bohrprogramms werden in den nächsten Monaten Aufschluss darüber geben, wie stark die Ressourcenbasis tatsächlich wachsen kann. Der Abschluss der Machbarkeitsstudie bildet dabei den nächsten entscheidenden Meilenstein für die technische Validierung des Vorhabens.
