Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nasdaq: Rally nach US-Schock ( Finanztrends)

05.03.2026, 2610 Zeichen

Die US-Tech-Börse legte am Mittwoch kräftig zu und machte damit einen Teil der herben Verluste vom Vortag wett. Der Nasdaq Composite sprang um 1,3 Prozent auf 22.807 Punkte – der stärkste Tagesgewinn seit drei Wochen. Was steckt hinter der plötzlichen Kehrtwende?

Verantwortlich für die Erholung waren überraschend robuste Konjunkturdaten aus den USA. Der ISM Services Index kletterte im Februar auf 56,1 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2022. Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 53,6 Punkte gerechnet. Parallel dazu meldete der Personaldienstleister ADP 63.000 neue Stellen im Privatsektor – deutlich mehr als die erwarteten 48.000.

Bargain-Hunter schlagen zu

Nach dem Ausverkauf am Dienstag, der die wichtigsten US-Indizes auf Drei-Monats-Tiefs gedrückt hatte, nutzten Investoren die gesunkenen Bewertungen zum Einstieg. Besonders gefragt waren Halbleiter-, Biotech- und Netzwerktitel. Der Nasdaq profitierte damit überproportional von der Jagd nach Tech-Schnäppchen.

Dennoch bleibt die Nervosität spürbar. Während US-Anleger auf Erholung setzen, herrscht in Asien weiter Ausverkaufsstimmung. Der südkoreanische Kospi brach am Mittwoch um dramatische 12,1 Prozent ein, Japans Nikkei verlor 3,6 Prozent. Die Divergenz zwischen den Märkten zeigt: Das Vertrauen ist alles andere als zurückgekehrt.

Quantensprung an der Börse

Für Schlagzeilen sorgte zudem die Ankündigung des französischen Quantencomputer-Pioniers Pasqal. Das von Nobelpreisträger Alain Aspect mitgegründete Unternehmen geht über eine SPAC-Fusion an die Nasdaq. Die Bewertung liegt bei zwei Milliarden Dollar, hinzu kommen 200 Millionen Dollar frisches Kapital durch Wandelanleihen. Der Deal soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden und unterstreicht die wachsende Bedeutung der Nasdaq als Plattform für Zukunftstechnologien.

Die Frage bleibt: War der Mittwoch nur eine technische Gegenbewegung oder der Beginn einer echten Stabilisierung? Die starken US-Daten sprechen für Letzteres. Doch solange die geopolitischen Spannungen nicht nachlassen und asiatische Märkte unter Druck bleiben, dürfte die Volatilität hoch bleiben.

(05.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.

