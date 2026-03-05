Nasdaq: Rally nach US-Schock ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
05.03.2026, 2610 Zeichen
Die US-Tech-Börse legte am Mittwoch kräftig zu und machte damit einen Teil der herben Verluste vom Vortag wett. Der Nasdaq Composite sprang um 1,3 Prozent auf 22.807 Punkte – der stärkste Tagesgewinn seit drei Wochen. Was steckt hinter der plötzlichen Kehrtwende?
Verantwortlich für die Erholung waren überraschend robuste Konjunkturdaten aus den USA. Der ISM Services Index kletterte im Februar auf 56,1 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2022. Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 53,6 Punkte gerechnet. Parallel dazu meldete der Personaldienstleister ADP 63.000 neue Stellen im Privatsektor – deutlich mehr als die erwarteten 48.000.
Bargain-Hunter schlagen zu
Nach dem Ausverkauf am Dienstag, der die wichtigsten US-Indizes auf Drei-Monats-Tiefs gedrückt hatte, nutzten Investoren die gesunkenen Bewertungen zum Einstieg. Besonders gefragt waren Halbleiter-, Biotech- und Netzwerktitel. Der Nasdaq profitierte damit überproportional von der Jagd nach Tech-Schnäppchen.
Dennoch bleibt die Nervosität spürbar. Während US-Anleger auf Erholung setzen, herrscht in Asien weiter Ausverkaufsstimmung. Der südkoreanische Kospi brach am Mittwoch um dramatische 12,1 Prozent ein, Japans Nikkei verlor 3,6 Prozent. Die Divergenz zwischen den Märkten zeigt: Das Vertrauen ist alles andere als zurückgekehrt.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei NASDAQ?
Quantensprung an der Börse
Für Schlagzeilen sorgte zudem die Ankündigung des französischen Quantencomputer-Pioniers Pasqal. Das von Nobelpreisträger Alain Aspect mitgegründete Unternehmen geht über eine SPAC-Fusion an die Nasdaq. Die Bewertung liegt bei zwei Milliarden Dollar, hinzu kommen 200 Millionen Dollar frisches Kapital durch Wandelanleihen. Der Deal soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden und unterstreicht die wachsende Bedeutung der Nasdaq als Plattform für Zukunftstechnologien.
Die Frage bleibt: War der Mittwoch nur eine technische Gegenbewegung oder der Beginn einer echten Stabilisierung? Die starken US-Daten sprechen für Letzteres. Doch solange die geopolitischen Spannungen nicht nachlassen und asiatische Märkte unter Druck bleiben, dürfte die Volatilität hoch bleiben.
NASDAQ-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue NASDAQ-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:
Die neusten NASDAQ-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für NASDAQ-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
NASDAQ: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)
» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)
» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)
» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)
» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)
» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...
» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)
» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztr...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: AMAG steigt 4 Prozent
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent...
- Wie Linz Textil Holding, Warimpex, Marinomed Biot...
- Wie Andritz, AT&S, voestalpine, Österreichische P...
- Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanzt...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
05.03.2026, 2610 Zeichen
Die US-Tech-Börse legte am Mittwoch kräftig zu und machte damit einen Teil der herben Verluste vom Vortag wett. Der Nasdaq Composite sprang um 1,3 Prozent auf 22.807 Punkte – der stärkste Tagesgewinn seit drei Wochen. Was steckt hinter der plötzlichen Kehrtwende?
Verantwortlich für die Erholung waren überraschend robuste Konjunkturdaten aus den USA. Der ISM Services Index kletterte im Februar auf 56,1 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2022. Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 53,6 Punkte gerechnet. Parallel dazu meldete der Personaldienstleister ADP 63.000 neue Stellen im Privatsektor – deutlich mehr als die erwarteten 48.000.
Bargain-Hunter schlagen zu
Nach dem Ausverkauf am Dienstag, der die wichtigsten US-Indizes auf Drei-Monats-Tiefs gedrückt hatte, nutzten Investoren die gesunkenen Bewertungen zum Einstieg. Besonders gefragt waren Halbleiter-, Biotech- und Netzwerktitel. Der Nasdaq profitierte damit überproportional von der Jagd nach Tech-Schnäppchen.
Dennoch bleibt die Nervosität spürbar. Während US-Anleger auf Erholung setzen, herrscht in Asien weiter Ausverkaufsstimmung. Der südkoreanische Kospi brach am Mittwoch um dramatische 12,1 Prozent ein, Japans Nikkei verlor 3,6 Prozent. Die Divergenz zwischen den Märkten zeigt: Das Vertrauen ist alles andere als zurückgekehrt.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei NASDAQ?
Quantensprung an der Börse
Für Schlagzeilen sorgte zudem die Ankündigung des französischen Quantencomputer-Pioniers Pasqal. Das von Nobelpreisträger Alain Aspect mitgegründete Unternehmen geht über eine SPAC-Fusion an die Nasdaq. Die Bewertung liegt bei zwei Milliarden Dollar, hinzu kommen 200 Millionen Dollar frisches Kapital durch Wandelanleihen. Der Deal soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden und unterstreicht die wachsende Bedeutung der Nasdaq als Plattform für Zukunftstechnologien.
Die Frage bleibt: War der Mittwoch nur eine technische Gegenbewegung oder der Beginn einer echten Stabilisierung? Die starken US-Daten sprechen für Letzteres. Doch solange die geopolitischen Spannungen nicht nachlassen und asiatische Märkte unter Druck bleiben, dürfte die Volatilität hoch bleiben.
NASDAQ-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue NASDAQ-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:
Die neusten NASDAQ-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für NASDAQ-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
NASDAQ: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)
» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)
» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)
» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)
» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)
» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...
» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)
» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztr...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: AMAG steigt 4 Prozent
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent...
- Wie Linz Textil Holding, Warimpex, Marinomed Biot...
- Wie Andritz, AT&S, voestalpine, Österreichische P...
- Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanzt...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void