Nasdaq: Rally nach US-Schock ( Finanztrends)

Die US-Tech-Börse legte am Mittwoch kräftig zu und machte damit einen Teil der herben Verluste vom Vortag wett. Der Nasdaq Composite sprang um 1,3 Prozent auf 22.807 Punkte – der stärkste Tagesgewinn seit drei Wochen. Was steckt hinter der plötzlichen Kehrtwende?

Verantwortlich für die Erholung waren überraschend robuste Konjunkturdaten aus den USA. Der ISM Services Index kletterte im Februar auf 56,1 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2022. Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 53,6 Punkte gerechnet. Parallel dazu meldete der Personaldienstleister ADP 63.000 neue Stellen im Privatsektor – deutlich mehr als die erwarteten 48.000.

Bargain-Hunter schlagen zu

Nach dem Ausverkauf am Dienstag, der die wichtigsten US-Indizes auf Drei-Monats-Tiefs gedrückt hatte, nutzten Investoren die gesunkenen Bewertungen zum Einstieg. Besonders gefragt waren Halbleiter-, Biotech- und Netzwerktitel. Der Nasdaq profitierte damit überproportional von der Jagd nach Tech-Schnäppchen.

Dennoch bleibt die Nervosität spürbar. Während US-Anleger auf Erholung setzen, herrscht in Asien weiter Ausverkaufsstimmung. Der südkoreanische Kospi brach am Mittwoch um dramatische 12,1 Prozent ein, Japans Nikkei verlor 3,6 Prozent. Die Divergenz zwischen den Märkten zeigt: Das Vertrauen ist alles andere als zurückgekehrt.