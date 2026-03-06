SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Cooper Cos Aktie: Zahlen top, Kurs floppt ( Finanztrends)

06.03.2026, 2884 Zeichen

Cooper Companies hat heute die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt – und die können sich sehen lassen. Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,10 Dollar übertraf der Medizintechnikkonzern die Analystenschätzungen um satte 6,8 Prozent. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 5,7 Prozent auf 1,02 Milliarden Dollar. Doch statt zu feiern, schickte die Wall Street die Aktie im nachbörslichen Handel um 2,18 Prozent auf 80,40 Dollar gen Süden. Was steckt dahinter?

Asien-Pazifik bremst die Euphorie

Die Antwort liegt im regionalen Split der Geschäftsentwicklung. Während die Kontaktlinsensparte CooperVision in Amerika und Europa stark wuchs und im vierten Kalenderquartal 2025 mit einem Plus von 10 Prozent den Gesamtmarkt (plus 6 Prozent) deutlich hinter sich ließ, kämpft das Unternehmen in Asien mit massiven Gegenwind. Besonders Japan und China bereiten Sorgen: Preiskämpfe im japanischen Markt und Konsumzurückhaltung in China drücken auf die Margen. Die Jahresprognose spiegelt diese Unsicherheit wider.

Vorsichtige Prognose trotz starker Performance

Für das Gesamtjahr 2026 peilt Cooper einen Umsatz zwischen 4,31 und 4,35 Milliarden Dollar an – ein organisches Wachstum von 4,5 bis 5,5 Prozent. Beim Gewinn je Aktie werden 4,58 bis 4,66 Dollar erwartet, wobei CEO Al White im Earnings Call sogar etwas konservativer mit 4,55 Dollar kalkulierte. Das liegt zwar über den bisherigen Analystenschätzungen von 4,52 Dollar, signalisiert aber eine deutliche Abkühlung im Vergleich zur starken Q1-Dynamik. Der freie Cashflow soll auf 600 bis 625 Millionen Dollar steigen – Spielraum für Investitionen und Aktionärsrenditen ist also da.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Cooper Cos Inc/the?

Bewertung bleibt sportlich

Mit einer Marktkapitalisierung von 15,76 Milliarden Dollar und einem KGV von 42,81 handelt Cooper weiterhin auf Premiumniveau. Die Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten zwar 17,79 Prozent zugelegt, verzeichnet aber über zwölf Monate ein Minus von 11,86 Prozent. InvestingPro stuft den Titel trotz der hohen Bewertung als unterbewertet ein – ein Hinweis darauf, dass die Marktführerschaft bei Kontaktlinsen und Frauengesundheitsprodukten durchaus ihren Preis rechtfertigen könnte. Die Investoren scheinen jedoch zunächst Beweise abzuwarten, dass Cooper die regionalen Schwächen in den Griff bekommt und das Wachstumstempo aus Q1 nachhaltig ist.

Anzeige

Cooper Cos Inc/the-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cooper Cos Inc/the-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

Die neusten Cooper Cos Inc/the-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cooper Cos Inc/the-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Cooper Cos Inc/the: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(06.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.

Random Partner

Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Swiss Life-Studie: Generation Z leidet doppelt so stark unter Stress ( F...

» Bear Creek Mining Aktie: Fusion abgeschlossen ( Finanztrends)

» BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)

» Canadian Natural Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Aurubis- vs. Umicore-Aktie: Kupfer-Momentum trifft Value-Chance ( Finanz...

» WisdomTree Silber ETF: Turbulente Erholung ( Finanztrends)

» Cooper Cos Aktie: Zahlen top, Kurs floppt ( Finanztrends)

» Fintech: Cloud-Wandel beschleunigt ( Finanztrends)

» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

» Kündigungsschutz für Schwerbehinderte: Neue Fristen erhöhen Druck auf Ar...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)
PayPal Aktie: Klagewelle rollt ( Finanztrends)
Ushio schließt Übernahme des OSRAM-Geschäftsbereichs Entertainment und Industrie ab
WisdomTree Silber ETF: Turbulente Erholung ( Finanztrends)
SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)
Wie Wirecard, GFT Technologies, Merck KGaA, Deutsche Pfandbriefbank, SMA Solar und HelloFresh für Gesprächsstoff sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2054
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer

    Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tät...

    Books josefchladek.com

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo



    Autor: Finanztrends

    06.03.2026, 2884 Zeichen

    Cooper Companies hat heute die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt – und die können sich sehen lassen. Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,10 Dollar übertraf der Medizintechnikkonzern die Analystenschätzungen um satte 6,8 Prozent. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 5,7 Prozent auf 1,02 Milliarden Dollar. Doch statt zu feiern, schickte die Wall Street die Aktie im nachbörslichen Handel um 2,18 Prozent auf 80,40 Dollar gen Süden. Was steckt dahinter?

    Asien-Pazifik bremst die Euphorie

    Die Antwort liegt im regionalen Split der Geschäftsentwicklung. Während die Kontaktlinsensparte CooperVision in Amerika und Europa stark wuchs und im vierten Kalenderquartal 2025 mit einem Plus von 10 Prozent den Gesamtmarkt (plus 6 Prozent) deutlich hinter sich ließ, kämpft das Unternehmen in Asien mit massiven Gegenwind. Besonders Japan und China bereiten Sorgen: Preiskämpfe im japanischen Markt und Konsumzurückhaltung in China drücken auf die Margen. Die Jahresprognose spiegelt diese Unsicherheit wider.

    Vorsichtige Prognose trotz starker Performance

    Für das Gesamtjahr 2026 peilt Cooper einen Umsatz zwischen 4,31 und 4,35 Milliarden Dollar an – ein organisches Wachstum von 4,5 bis 5,5 Prozent. Beim Gewinn je Aktie werden 4,58 bis 4,66 Dollar erwartet, wobei CEO Al White im Earnings Call sogar etwas konservativer mit 4,55 Dollar kalkulierte. Das liegt zwar über den bisherigen Analystenschätzungen von 4,52 Dollar, signalisiert aber eine deutliche Abkühlung im Vergleich zur starken Q1-Dynamik. Der freie Cashflow soll auf 600 bis 625 Millionen Dollar steigen – Spielraum für Investitionen und Aktionärsrenditen ist also da.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Cooper Cos Inc/the?

    Bewertung bleibt sportlich

    Mit einer Marktkapitalisierung von 15,76 Milliarden Dollar und einem KGV von 42,81 handelt Cooper weiterhin auf Premiumniveau. Die Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten zwar 17,79 Prozent zugelegt, verzeichnet aber über zwölf Monate ein Minus von 11,86 Prozent. InvestingPro stuft den Titel trotz der hohen Bewertung als unterbewertet ein – ein Hinweis darauf, dass die Marktführerschaft bei Kontaktlinsen und Frauengesundheitsprodukten durchaus ihren Preis rechtfertigen könnte. Die Investoren scheinen jedoch zunächst Beweise abzuwarten, dass Cooper die regionalen Schwächen in den Griff bekommt und das Wachstumstempo aus Q1 nachhaltig ist.

    Anzeige

    Cooper Cos Inc/the-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cooper Cos Inc/the-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

    Die neusten Cooper Cos Inc/the-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cooper Cos Inc/the-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Cooper Cos Inc/the: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (06.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.

    Random Partner

    Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
    Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Swiss Life-Studie: Generation Z leidet doppelt so stark unter Stress ( F...

    » Bear Creek Mining Aktie: Fusion abgeschlossen ( Finanztrends)

    » BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)

    » Canadian Natural Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

    » Aurubis- vs. Umicore-Aktie: Kupfer-Momentum trifft Value-Chance ( Finanz...

    » WisdomTree Silber ETF: Turbulente Erholung ( Finanztrends)

    » Cooper Cos Aktie: Zahlen top, Kurs floppt ( Finanztrends)

    » Fintech: Cloud-Wandel beschleunigt ( Finanztrends)

    » Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

    » Kündigungsschutz für Schwerbehinderte: Neue Fristen erhöhen Druck auf Ar...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)
    PayPal Aktie: Klagewelle rollt ( Finanztrends)
    Ushio schließt Übernahme des OSRAM-Geschäftsbereichs Entertainment und Industrie ab
    WisdomTree Silber ETF: Turbulente Erholung ( Finanztrends)
    SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)
    Wie Wirecard, GFT Technologies, Merck KGaA, Deutsche Pfandbriefbank, SMA Solar und HelloFresh für Gesprächsstoff sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2054
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer

      Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tät...

      Books josefchladek.com

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de