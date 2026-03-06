Cooper Cos Aktie: Zahlen top, Kurs floppt ( Finanztrends)
Cooper Companies hat heute die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt – und die können sich sehen lassen. Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,10 Dollar übertraf der Medizintechnikkonzern die Analystenschätzungen um satte 6,8 Prozent. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 5,7 Prozent auf 1,02 Milliarden Dollar. Doch statt zu feiern, schickte die Wall Street die Aktie im nachbörslichen Handel um 2,18 Prozent auf 80,40 Dollar gen Süden. Was steckt dahinter?
Asien-Pazifik bremst die Euphorie
Die Antwort liegt im regionalen Split der Geschäftsentwicklung. Während die Kontaktlinsensparte CooperVision in Amerika und Europa stark wuchs und im vierten Kalenderquartal 2025 mit einem Plus von 10 Prozent den Gesamtmarkt (plus 6 Prozent) deutlich hinter sich ließ, kämpft das Unternehmen in Asien mit massiven Gegenwind. Besonders Japan und China bereiten Sorgen: Preiskämpfe im japanischen Markt und Konsumzurückhaltung in China drücken auf die Margen. Die Jahresprognose spiegelt diese Unsicherheit wider.
Vorsichtige Prognose trotz starker Performance
Für das Gesamtjahr 2026 peilt Cooper einen Umsatz zwischen 4,31 und 4,35 Milliarden Dollar an – ein organisches Wachstum von 4,5 bis 5,5 Prozent. Beim Gewinn je Aktie werden 4,58 bis 4,66 Dollar erwartet, wobei CEO Al White im Earnings Call sogar etwas konservativer mit 4,55 Dollar kalkulierte. Das liegt zwar über den bisherigen Analystenschätzungen von 4,52 Dollar, signalisiert aber eine deutliche Abkühlung im Vergleich zur starken Q1-Dynamik. Der freie Cashflow soll auf 600 bis 625 Millionen Dollar steigen – Spielraum für Investitionen und Aktionärsrenditen ist also da.
Bewertung bleibt sportlich
Mit einer Marktkapitalisierung von 15,76 Milliarden Dollar und einem KGV von 42,81 handelt Cooper weiterhin auf Premiumniveau. Die Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten zwar 17,79 Prozent zugelegt, verzeichnet aber über zwölf Monate ein Minus von 11,86 Prozent. InvestingPro stuft den Titel trotz der hohen Bewertung als unterbewertet ein – ein Hinweis darauf, dass die Marktführerschaft bei Kontaktlinsen und Frauengesundheitsprodukten durchaus ihren Preis rechtfertigen könnte. Die Investoren scheinen jedoch zunächst Beweise abzuwarten, dass Cooper die regionalen Schwächen in den Griff bekommt und das Wachstumstempo aus Q1 nachhaltig ist.
