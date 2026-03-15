Spargel-Saison 2026 startet mit Turbo ( Finanztrends)

15.03.2026, 4941 Zeichen

Deutschlands Spargelbauern melden einen außergewöhnlich frühen Saisonstart. Dank milder Temperaturen sprießen die ersten Stangen bereits Mitte März. Für Verbraucher bedeutet das: Rechtzeitig zu Ostern gibt es reichlich heimisches Gemüse. Doch hinter der guten Ernte lauern hohe wirtschaftliche Hürden für die Landwirte.

Turbostart auf den Feldern

Die Witterung der letzten Monate war ideal. Ein trockener Herbst und kalte Wintertage ließen die Pflanzen viel Energie in den Wurzeln speichern. Der jähe Wechsel zu frühlingshafter Wärme gibt nun den Startschuss für massives Wachstusm.

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Experten des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) rechnen ab dem 20. März mit signifikanten Erntemengen. Warme Böden und Folienabdeckungen beschleunigen das Austreiben zusätzlich. Auch in norddeutschen Anbaugebieten wie Beelitz zeigt sich die Entwicklung rasant.

"Die Kulturen profitieren enorm von den vielen Sonnenstunden", bestätigt Spargelbauer Arne Garlipp aus Tangerhütte. VSSE-Geschäftsführer Simon Schumacher prognostiziert zudem eine sehr hohe Qualität. Die Stangen sollen in diesem Jahr besonders zart ausfallen.

Was kostet das Edelgemüse?

Die entscheidende Frage für Verbraucher: Wie entwickeln sich die Preise? Zu Saisonbeginn liegt das Niveau erfahrungsgemäß am höchsten. Für weißen Spargel der Handelsklasse 1 werden derzeit zwischen 15 und 18 Euro pro Kilogramm verlangt. In Premium-Regionen können es kurzzeitig auch über 20 Euro sein.

Doch Verbandsvertreter betonen die Stabilität. "Die Preise bleiben weitgehend stabil", so Simon Schumacher. Preisbewusste Käufer finden zudem Alternativen: Bruch- oder Suppenspargel gibt es vielerorts für unter 10 Euro das Kilo.

Regionale Unterschiede sind spürbar. Im Großraum München liegt das Saisonmittel voraussichtlich über 13 Euro, in Franken knapp unter 12 Euro. Spreewaldbauer Karl-Heinz Ricken schließt moderate Anpassungen von fünf bis sechs Prozent nicht aus. "Das ist zur Deckung der Betriebskosten nötig", erklärt er. In der Hauptsaison im Mai werden die Preise dann voraussichtlich sinken.

Der Kampf mit den Kosten

Hinter der positiven Ernte lauern massive wirtschaftliche Herausforderungen. Der größte Kostentreiber sind die Personalkosten. Seit dem Jahreswechsel gilt ein Mindestlohn von 13,90 Euro – ein Schlag besonders für kleinere Betriebe.

Ernst-August Winkelmann vom Klaistower Spargelhof kritisiert das System. Es benachteilige leistungsstarke Erntehelfer, die früher leistungsbezogen nach Kilogramm bezahlt wurden. Die hohen Fixkosten zwingen immer mehr Landwirte zur Flächenreduzierung oder gar Aufgabe.

Die Statistik zeigt den drastischen Strukturwandel. In Brandenburg schrumpfte die Spargelfläche auf rund 3.400 Hektar. Vor ohne zehn Jahren waren es noch über 4.500 Hektar. Andere Bundesländer verzeichnen ähnliche Rückgänge. Die Branche setzt zwar auf Mechanisierung, doch das empfindliche Gemüse muss weiter überwiegend von Hand gestochen werden.

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Regional oder importiert?

Bereits in den vergangenen Wochen lag Importware aus Griechenland, Spanien oder Peru in den Supermärkten. Sie ist oft günstiger, hat aber erhebliche ökologische Nachteile.

Der ökologische Fußabdruck von peruanischem Spargel, der per Luftfracht kommt, fällt verheerend aus. Auch der massive Wasserverbrauch in trockenen Anbauregionen steht in der Kritik. Heimischer Spargel punktet mit kurzen Transportwegen, was Klima und Vitamine schont.

Der Gartenbauverband Brandenburg ruft Verbraucher deshalb auf, die regionale Saison bewusst zu unterstützen. So stärke man die heimische Landwirtschaft und die Versorgungssicherheit vor Ort.

Gesundes Gemüse bis Johanni

Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist Spargel ein Gewinn. Das Gemüse besteht zu über 90 Prozent aus Wasser und ist mit etwa 15 bis 20 Kilokalorien pro 100 Gramm extrem kalorienarm. Es liefert wichtige Vitamine wie C, E und B-Vitamine sowie Mineralstoffe wie Kalium.

Experten heben die verdauungsfördernde und harntreibende Wirkung hervor. Grüner Spargel, der über der Erde wächst, weist sogar noch höhere Vitamin-C-Werte auf als die weiße Variante.

Die Saison endet traditionell am 24. Juni, dem Johannistag. Bis dahin bleibt den Konsumenten reichlich Zeit, das regionale Frühlingsgemüse zu genießen. Die Pflanze benötigt die Sommermonate, um Kraft für die Ernte im nächsten Jahr zu tanken.

(15.03.2026)

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