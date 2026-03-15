SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Apex Critical Metals Aktie: Bohrprogramm beschleunigt ( Finanztrends)

15.03.2026, 3367 Zeichen

Apex Critical Metals macht ernst bei seinem Rift-Projekt in Nebraska. Mit einem zweiten Bohrgerät und ersten Gesteinsfunden treibt das Unternehmen die Validierung historischer Daten zügig voran. Gleichzeitig sichert sich der Explorer strategische Verbindungen zum US-Verteidigungsministerium, um sich in der nordamerikanischen Lieferkette für kritische Metalle zu positionieren.

Fortschritte beim Rift-Projekt

Auf dem Gelände in Nebraska drehen sich mittlerweile zwei Bohrgeräte. Das Phase-I-Programm zielt darauf ab, historische Funde aus den 1970er und 1980er Jahren zu bestätigen und zu erweitern. Erste operative Erfolge gibt es bereits: Eine der Bohrungen stieß ab einer Tiefe von 178 Metern auf rund 330 Meter Karbonatitgestein. Das Management betont jedoch sachlich, dass das bloße Vorhandensein dieses Gesteins noch keine wirtschaftliche Mineralisierung garantiert. Die genauen Laborergebnisse stehen noch aus. Insgesamt sollen bis zu 15 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 8.000 Metern abgeteuft werden.

Strategische Positionierung

Neben den Arbeiten auf dem Feld positioniert sich das Unternehmen auch politisch. Die kürzliche Aufnahme in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) unterstreicht die Bedeutung von Seltenen Erden und Niob für nordamerikanische Rüstungs- und Technologielieferketten.

Finanziell ist das Explorationsprogramm nach einer kürzlichen Finanzierungsrunde über 10 Millionen Dollar mit einem Kassenbestand von rund 14 Millionen Dollar vorerst abgesichert. Zudem wurde die Führungsebene im Februar mit einem neuen Finanzchef und einem Vizepräsidenten für Wachstumsstrategien personell verstärkt, um die anstehenden Projektphasen zu begleiten.

Kanadische Projekte als zweites Standbein

Abseits des Hauptfokus in den USA treibt das Management auch die kanadischen Assets voran. Auf dem Cap-Projekt in British Columbia bestätigten jüngste Bohrungen eine Niob-Mineralisierung. Eine neue geophysikalische Untersuchung zeigte dort zudem eine massive, noch ungetestete magnetische Anomalie auf. Auch in Québec meldete das Team Ende 2025 neue Karbonatit-Funde mit vielversprechenden Gesteinsproben, die im laufenden Jahr weiter untersucht werden sollen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Apex Critical Metals?

An der Börse verzeichnete der Titel zuletzt eine Konsolidierung. Nach einem starken Jahresverlauf mit einem Plus von über 156 Prozent auf Zwölf-Monats-Sicht gab der Kurs in den vergangenen 30 Tagen um knapp 16 Prozent nach und schloss am Freitag bei 1,32 Euro.

Die kommenden Monate liefern konkrete Datenpunkte für die weitere fundamentale Bewertung des Unternehmens. Das Management hat für das Jahr 2026 folgende Meilensteine auf dem Rift-Projekt definiert:
- Veröffentlichung der Laborergebnisse (Q1-Q2)
- Aktualisierung des geologischen 3D-Modells
- Start des Phase-II-Bohrprogramms (h6)
- Erste offizielle Ressourcenschätzung (h6)

Anzeige

Apex Critical Metals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Apex Critical Metals-Analyse vom 15. März liefert die Antwort:

Die neusten Apex Critical Metals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Apex Critical Metals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Apex Critical Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(15.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

Kontron
Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» KI erkennt häusliche Gewalt Jahre vor Hilfesuche ( Finanztrends)

» UNICEF-Report: Einsamkeit bei Jugendlichen erreicht neuen Höchststand ( ...

» Grundsicherung: So können Bezieher ihr Einkommen aufstocken ( Finanztrends)

» Mesoblast Aktie: Strategische Personalie ( Finanztrends)

» Bloom Energy Aktie: Rekordjagd dank KI ( Finanztrends)

» Liquid Avatar Aktie: Kampf gegen Stillstand ( Finanztrends)

» Digitale Achtsamkeit: E-Rezept und globale Expansion treiben Branche ( F...

» KI-Verordnung: EU verlängert Fristen, verschärft aber Deepfake-Verbot ( ...

» Pointpack Pl Aktie: Geschäftsbericht naht ( Finanztrends)

» Salungano Group Aktie: Strategischer Wandel ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
Jobs, Karriere, Chancen, Ausbildung, Feedback 2021
Lufthansa Aktie: Trügerische Ruhe ( Finanztrends)
Deutz Aktie: Historische MDAX-Rückkehr ( Finanztrends)
Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztrends)
Tesla Aktie: Großangriff auf Chipmarkt ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event RBI
    BSN MA-Event RBI
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2060
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

    Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...

    Books josefchladek.com

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture



    Autor: Finanztrends

    15.03.2026, 3367 Zeichen

    Apex Critical Metals macht ernst bei seinem Rift-Projekt in Nebraska. Mit einem zweiten Bohrgerät und ersten Gesteinsfunden treibt das Unternehmen die Validierung historischer Daten zügig voran. Gleichzeitig sichert sich der Explorer strategische Verbindungen zum US-Verteidigungsministerium, um sich in der nordamerikanischen Lieferkette für kritische Metalle zu positionieren.

    Fortschritte beim Rift-Projekt

    Auf dem Gelände in Nebraska drehen sich mittlerweile zwei Bohrgeräte. Das Phase-I-Programm zielt darauf ab, historische Funde aus den 1970er und 1980er Jahren zu bestätigen und zu erweitern. Erste operative Erfolge gibt es bereits: Eine der Bohrungen stieß ab einer Tiefe von 178 Metern auf rund 330 Meter Karbonatitgestein. Das Management betont jedoch sachlich, dass das bloße Vorhandensein dieses Gesteins noch keine wirtschaftliche Mineralisierung garantiert. Die genauen Laborergebnisse stehen noch aus. Insgesamt sollen bis zu 15 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 8.000 Metern abgeteuft werden.

    Strategische Positionierung

    Neben den Arbeiten auf dem Feld positioniert sich das Unternehmen auch politisch. Die kürzliche Aufnahme in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) unterstreicht die Bedeutung von Seltenen Erden und Niob für nordamerikanische Rüstungs- und Technologielieferketten.

    Finanziell ist das Explorationsprogramm nach einer kürzlichen Finanzierungsrunde über 10 Millionen Dollar mit einem Kassenbestand von rund 14 Millionen Dollar vorerst abgesichert. Zudem wurde die Führungsebene im Februar mit einem neuen Finanzchef und einem Vizepräsidenten für Wachstumsstrategien personell verstärkt, um die anstehenden Projektphasen zu begleiten.

    Kanadische Projekte als zweites Standbein

    Abseits des Hauptfokus in den USA treibt das Management auch die kanadischen Assets voran. Auf dem Cap-Projekt in British Columbia bestätigten jüngste Bohrungen eine Niob-Mineralisierung. Eine neue geophysikalische Untersuchung zeigte dort zudem eine massive, noch ungetestete magnetische Anomalie auf. Auch in Québec meldete das Team Ende 2025 neue Karbonatit-Funde mit vielversprechenden Gesteinsproben, die im laufenden Jahr weiter untersucht werden sollen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Apex Critical Metals?

    An der Börse verzeichnete der Titel zuletzt eine Konsolidierung. Nach einem starken Jahresverlauf mit einem Plus von über 156 Prozent auf Zwölf-Monats-Sicht gab der Kurs in den vergangenen 30 Tagen um knapp 16 Prozent nach und schloss am Freitag bei 1,32 Euro.

    Die kommenden Monate liefern konkrete Datenpunkte für die weitere fundamentale Bewertung des Unternehmens. Das Management hat für das Jahr 2026 folgende Meilensteine auf dem Rift-Projekt definiert:
    - Veröffentlichung der Laborergebnisse (Q1-Q2)
    - Aktualisierung des geologischen 3D-Modells
    - Start des Phase-II-Bohrprogramms (h6)
    - Erste offizielle Ressourcenschätzung (h6)

    Anzeige

    Apex Critical Metals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Apex Critical Metals-Analyse vom 15. März liefert die Antwort:

    Die neusten Apex Critical Metals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Apex Critical Metals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Apex Critical Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (15.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    Kontron
    Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » KI erkennt häusliche Gewalt Jahre vor Hilfesuche ( Finanztrends)

    » UNICEF-Report: Einsamkeit bei Jugendlichen erreicht neuen Höchststand ( ...

    » Grundsicherung: So können Bezieher ihr Einkommen aufstocken ( Finanztrends)

    » Mesoblast Aktie: Strategische Personalie ( Finanztrends)

    » Bloom Energy Aktie: Rekordjagd dank KI ( Finanztrends)

    » Liquid Avatar Aktie: Kampf gegen Stillstand ( Finanztrends)

    » Digitale Achtsamkeit: E-Rezept und globale Expansion treiben Branche ( F...

    » KI-Verordnung: EU verlängert Fristen, verschärft aber Deepfake-Verbot ( ...

    » Pointpack Pl Aktie: Geschäftsbericht naht ( Finanztrends)

    » Salungano Group Aktie: Strategischer Wandel ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
    Jobs, Karriere, Chancen, Ausbildung, Feedback 2021
    Lufthansa Aktie: Trügerische Ruhe ( Finanztrends)
    Deutz Aktie: Historische MDAX-Rückkehr ( Finanztrends)
    Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztrends)
    Tesla Aktie: Großangriff auf Chipmarkt ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event RBI
      BSN MA-Event RBI
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2060
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

      Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...

      Books josefchladek.com

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de