» Lufthansa Aktie: Trügerische Ruhe ( Finanztrends)

15.03.2026, 2820 Zeichen

An den großen Drehkreuzen Frankfurt und München laufen die Starts und Landungen seit dem Wochenende wieder nach Plan. Die Rückkehr zur Normalität nach dem zweitägigen Pilotenstreik verdeckt allerdings ein tieferliegendes Problem: Der Tarifkonflikt mit der Vereinigung Cockpit (VC) bleibt ohne greifbares Ergebnis. Für den Luftfahrtkonzern addiert sich diese interne Baustelle zu einer wachsenden geopolitischen Belastungsprobe.

Harte Fronten im Tarifstreit

Während der Ausstand am Freitagabend endete, präsentieren beide Seiten völlig unterschiedliche Erfolgsbilanzen. Die Gewerkschaft spricht von Ausfallquoten von rund 80 Prozent an beiden Streiktagen. Das Management verweist hingegen auf ein aufrechterhaltenes Flugprogramm von über 50 Prozent, gestützt durch eine stabile Fracht- und Langstreckenabwicklung.

Unabhängig von der Zählweise bleibt die inhaltliche Kluft bestehen. Im Kern geht es um deutliche Gehaltsanhebungen bei der Tochtergesellschaft Cityline sowie die Ausgestaltung der Betriebsrenten bei der Kernmarke und Lufthansa Cargo. Da laut VC-Präsident Pinheiro bisher kein verhandlungsfähiges Angebot vorliegt, bleibt das Risiko für weitere Arbeitsniederlegungen im laufenden Quartal hoch.

Geopolitik treibt die Kosten

Die anhaltende operative Unsicherheit spiegelt sich in der Kursentwicklung wider. Mit einem Schlusskurs von 7,61 Euro ging das Papier am Freitag mit einem Tagesverlust von 2,34 Prozent aus dem Handel, womit sich das Minus seit Jahresbeginn auf knapp 11 Prozent summiert.

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Erschwert wird die fundamentale Lage durch externe Faktoren. Die Abriegelung der Straße von Hormus und jüngste Trümmerfunde einer abgefangenen Drohne in Dubai belasten die internationalen Flugrouten. Für die Lufthansa bedeutet die angespannte Sicherheitslage in der Golfregion nicht nur ein operationelles Risiko für wichtige Ostasien-Verbindungen. Die gestörten globalen Ölversorgungsketten sorgen parallel für ein Umfeld spürbar steigender Treibstoffkosten.

Während US-Konkurrenten wie United Airlines ihre Ressourcen auf den margenstarken Ausbau der Premium Economy richten können, ist das deutsche Unternehmen zur internen Krisenbewältigung gezwungen. Ohne eine zeitnahe Einigung am Verhandlungstisch riskiert das Management weitere kostspielige Flugausfälle, die das anlaufende Frühjahrsgeschäft direkt belasten werden.

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(15.03.2026)

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