» Tesla Aktie: Großangriff auf Chipmarkt ( Finanztrends)

15.03.2026, 2934 Zeichen

Elon Musk macht Ernst und katapultiert Tesla mit einem 25 Milliarden US-Dollar schweren Projekt direkt in die Halbleiter-Elite. Gestern bestätigte der CEO den Start der neuen "Terafab"-Chipfabrik in nur sieben Tagen. Damit will der Konzern nicht nur künftige Engpässe in der Lieferkette umgehen, sondern sichert sich auch die physische Infrastruktur für seine ehrgeizigen KI- und Robotik-Pläne.

Gigantische Ausmaße der Terafab

Das geplante Werk vereint Logikverarbeitung, Speicher und fortschrittliche Gehäusetechnologien an einem einzigen Standort. Die langfristige Zielkapazität von einer Million Wafern pro Monat entspräche rund 70 Prozent der aktuellen Gesamtproduktion von TSMC in einem einzelnen US-Werk. Die konkreten Eckdaten des Projekts verdeutlichen die Ambitionen:

Investitionsvolumen: rund 25 Milliarden US-Dollar

Technologie: 2-Nanometer-Prozess

Startkapazität: 100.000 Wafer pro Monat

Fokus: Massenfertigung des AI5-Prozessors ab 2027

KI-Integration und neues Kerngeschäft

Diese massive Hardware-Offensive flankiert die jüngsten Software-Investitionen. Erst Anfang des Jahres flossen rund zwei Milliarden US-Dollar in das KI-Startup xAI. Gemeinsam sollen digitale Sprachmodelle mit realen Anwendungen verschmelzen. Das ist besonders für das humanoide Roboterprojekt entscheidend, für das in den nächsten sechs Monaten wichtige Meilensteine anstehen.

Parallel treibt der Konzern sein traditionelles Geschäft voran. In Australien startete der Verkauf des neuen Model Y L als Sechssitzer mit ersten Auslieferungen im zweiten Quartal 2026. Gleichzeitig erhielt die Energiesparte die behördliche Zulassung für die Stromversorgung von Privatkunden in Großbritannien und tritt damit direkt in den britischen Versorgermarkt ein.

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Finanzierung als nächste Hürde

An der Börse spiegeln sich diese weitreichenden operativen Vorstöße in einer soliden langfristigen Entwicklung wider. Auf Sicht von zwölf Monaten verzeichnet das Papier ein Plus von gut 54 Prozent und ging am Freitag bei 341,70 Euro aus dem Handel.

Die Umsetzung der neuen Halbleiter-Strategie erfordert nun enormen Kapitaleinsatz. Finanzchef Vaibhav Taneja wies bereits darauf hin, dass die benötigten Mittel für die Terafab nicht vollständig im bestehenden Investitionsbudget von 20 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2026 enthalten sind. Das Management muss in den kommenden Monaten folglich aufzeigen, wie diese Finanzierungslücke geschlossen wird, um den Zeitplan für die AI5-Massenproduktion zu halten.

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(15.03.2026)

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