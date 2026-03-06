Nachlese: Eva Naux Saubermacher, Paul Pichler LLB (audio cd.at)
06.03.2026, 1570 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8472
Eva Naux ist seit März 2025 CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG, die Dienstleistungen im Unternehmensnamen beziehen sich auf abfallwirtschaftliche Fragen, Zero Waste und Nachhaltigkeit. Man will Verantwortung für den Menschen, die Umwelt und das Unternehmen übernehmen. Wir sprechen über Evas frühere Stationen wie Deloitte, Porr und Wienerberger, über die Podiumspräsenz auf der #tfc25, Kreislaufwirtschaft, die Einschätzung, dass Treasury-Leute einen der schönsten Jobs haben, viele neue Gesichter (für uns beide) sowie auch Saubermacher-Schreibtischschmuck. Und die Folge wird direkt nach der Folge mit Neo-Saubermacher-CEO Andreas Opelt gesendet, Eva hatte uns vernetzt ...
https://saubermacher.at
Podcast Andreas Opelt: https://audio-cd.at/page/podcast/8462
https://www.slg.co.at
https://treasury-finance-convention.at
Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc
Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8467
- ATX weiter leicht erholt
- Frequentis gesucht
- Zahlen von Andritz, Addiko, Research zu Semperit, Porr, Verbund, News zu Palfinger, UBM
- Paul Pichler läutet die Opening Bell für Donnerstag, der Fondsmanager des LLB Aktien Österreich ist in der 1-, 3- und 5-Jahres-Sicht Nr. 1 und hat dafür vor kurzem einen Number One Award bekommen
- Börse Frankfurt: DAX ebenfalls etwas fester, Adidas gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.03.)
Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase
