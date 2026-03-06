SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Eva Naux Saubermacher, Paul Pichler LLB (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

06.03.2026, 1570 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8472
Eva Naux ist seit März 2025 CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG, die Dienstleistungen im Unternehmensnamen beziehen sich auf abfall­wirtschaftliche Fragen, Zero Waste und Nach­haltig­keit. Man will Verantwortung für den Menschen, die Umwelt und das Unternehmen übernehmen. Wir sprechen über Evas frühere Stationen wie Deloitte, Porr und Wienerberger, über die Podiumspräsenz auf der #tfc25, Kreislaufwirtschaft, die Einschätzung, dass Treasury-Leute einen der schönsten Jobs haben, viele neue Gesichter (für uns beide) sowie auch Saubermacher-Schreibtischschmuck. Und die Folge wird direkt nach der Folge mit Neo-Saubermacher-CEO Andreas Opelt gesendet, Eva hatte uns vernetzt ...
https://saubermacher.at
Podcast Andreas Opelt: https://audio-cd.at/page/podcast/8462
https://www.slg.co.at
https://treasury-finance-convention.at
Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8467
- ATX weiter leicht erholt
- Frequentis gesucht
- Zahlen von Andritz, Addiko, Research zu Semperit, Porr, Verbund, News zu Palfinger, UBM
- Paul Pichler läutet die Opening Bell für Donnerstag, der Fondsmanager des LLB Aktien Österreich ist in der 1-, 3- und 5-Jahres-Sicht Nr. 1 und hat dafür vor kurzem einen Number One Award bekommen
- Börse Frankfurt: DAX ebenfalls etwas fester, Adidas gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.03.)


(06.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Amundi Klima ETF: Monatlicher Check ( Finanztrends)

» Delion: Projekt im Stillstand ( Finanztrends)

» P&G Health Aktie: Margendruck in Indien ( Finanztrends)

» Krankengespräche: Muster-Betriebsvereinbarungen als Antwort auf hohe Feh...

» Muster-Betriebsvereinbarung wird zum Standard für respektvolles Miteinan...

» Krafttraining verlängert das Leben – neue Studien belegen es ( Finanztre...

» iShares Transportation ETF: Konzentration steigt ( Finanztrends)

» QNB Finansbank Aktie: Warten auf Q1 ( Finanztrends)

» Vietnam Fumigation Aktie: Steuer-Hoffnung ( Finanztrends)

» Studie: Junges biologisches Alter schützt das Gehirn ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanztrends)
Wie Wirecard, Infineon, Verbund, AT&S, Zumtobel und Ahlers für Gesprächsstoff sorgten
Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
Miss Vienna Wahl 2013: Das sind die Teilnehmerinnen
Newmont Aktie: Rekord-Jahr trifft auf neue Herausforderungen ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    178. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel



    Autor: Christian Drastil

    06.03.2026, 1570 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8472
    Eva Naux ist seit März 2025 CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG, die Dienstleistungen im Unternehmensnamen beziehen sich auf abfall­wirtschaftliche Fragen, Zero Waste und Nach­haltig­keit. Man will Verantwortung für den Menschen, die Umwelt und das Unternehmen übernehmen. Wir sprechen über Evas frühere Stationen wie Deloitte, Porr und Wienerberger, über die Podiumspräsenz auf der #tfc25, Kreislaufwirtschaft, die Einschätzung, dass Treasury-Leute einen der schönsten Jobs haben, viele neue Gesichter (für uns beide) sowie auch Saubermacher-Schreibtischschmuck. Und die Folge wird direkt nach der Folge mit Neo-Saubermacher-CEO Andreas Opelt gesendet, Eva hatte uns vernetzt ...
    https://saubermacher.at
    Podcast Andreas Opelt: https://audio-cd.at/page/podcast/8462
    https://www.slg.co.at
    https://treasury-finance-convention.at
    Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc

    Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8467
    - ATX weiter leicht erholt
    - Frequentis gesucht
    - Zahlen von Andritz, Addiko, Research zu Semperit, Porr, Verbund, News zu Palfinger, UBM
    - Paul Pichler läutet die Opening Bell für Donnerstag, der Fondsmanager des LLB Aktien Österreich ist in der 1-, 3- und 5-Jahres-Sicht Nr. 1 und hat dafür vor kurzem einen Number One Award bekommen
    - Börse Frankfurt: DAX ebenfalls etwas fester, Adidas gesucht
    - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.03.)


    (06.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    CPI Europe AG
    Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Amundi Klima ETF: Monatlicher Check ( Finanztrends)

    » Delion: Projekt im Stillstand ( Finanztrends)

    » P&G Health Aktie: Margendruck in Indien ( Finanztrends)

    » Krankengespräche: Muster-Betriebsvereinbarungen als Antwort auf hohe Feh...

    » Muster-Betriebsvereinbarung wird zum Standard für respektvolles Miteinan...

    » Krafttraining verlängert das Leben – neue Studien belegen es ( Finanztre...

    » iShares Transportation ETF: Konzentration steigt ( Finanztrends)

    » QNB Finansbank Aktie: Warten auf Q1 ( Finanztrends)

    » Vietnam Fumigation Aktie: Steuer-Hoffnung ( Finanztrends)

    » Studie: Junges biologisches Alter schützt das Gehirn ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
    iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanztrends)
    Wie Wirecard, Infineon, Verbund, AT&S, Zumtobel und Ahlers für Gesprächsstoff sorgten
    Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
    Miss Vienna Wahl 2013: Das sind die Teilnehmerinnen
    Newmont Aktie: Rekord-Jahr trifft auf neue Herausforderungen ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      178. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de