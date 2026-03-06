Nachlese: Eva Naux Saubermacher, Paul Pichler LLB (audio cd.at)

06.03.2026, 1570 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8472

Eva Naux ist seit März 2025 CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG, die Dienstleistungen im Unternehmensnamen beziehen sich auf abfall­wirtschaftliche Fragen, Zero Waste und Nach­haltig­keit. Man will Verantwortung für den Menschen, die Umwelt und das Unternehmen übernehmen. Wir sprechen über Evas frühere Stationen wie Deloitte, Porr und Wienerberger, über die Podiumspräsenz auf der #tfc25, Kreislaufwirtschaft, die Einschätzung, dass Treasury-Leute einen der schönsten Jobs haben, viele neue Gesichter (für uns beide) sowie auch Saubermacher-Schreibtischschmuck. Und die Folge wird direkt nach der Folge mit Neo-Saubermacher-CEO Andreas Opelt gesendet, Eva hatte uns vernetzt ...

https://saubermacher.at

Podcast Andreas Opelt: https://audio-cd.at/page/podcast/8462

https://www.slg.co.at

https://treasury-finance-convention.at

Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8467

- ATX weiter leicht erholt

- Frequentis gesucht

- Zahlen von Andritz, Addiko, Research zu Semperit, Porr, Verbund, News zu Palfinger, UBM

- Paul Pichler läutet die Opening Bell für Donnerstag, der Fondsmanager des LLB Aktien Österreich ist in der 1-, 3- und 5-Jahres-Sicht Nr. 1 und hat dafür vor kurzem einen Number One Award bekommen

- Börse Frankfurt: DAX ebenfalls etwas fester, Adidas gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.03.)

(06.03.2026)

Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase

