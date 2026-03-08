SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Sofibus Patrimoine Aktie: Börsen-Aus ( Finanztrends)

08.03.2026, 2614 Zeichen

Anleger, die heute nach der Aktie von Sofibus Patrimoine suchen, werden an den öffentlichen Handelsplätzen nicht mehr fündig. Seit dem Frühjahr 2021 ist das französische Immobilienunternehmen vom Kurszettel verschwunden. Doch was steckt hinter dem Rückzug und welche Alternativen bleiben für Investoren im Pariser Logistikmarkt?

Übernahme durch SEGRO besiegelt Delisting

Der Abschied von der Börse war das Ergebnis einer gezielten Übernahmestrategie des britischen Konzerns SEGRO plc. Bereits im Dezember 2020 kündigte SEGRO den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an. Ziel war von Beginn an die vollständige Kontrolle über das Unternehmen.

Nach einem vereinfachten Übernahmeangebot im März 2021 folgte im April die Genehmigung des Squeeze-out-Verfahrens durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF. Am 9. April 2021 wurde die Aktie schließlich offiziell von der Euronext Paris delistet. Seit diesem Zeitpunkt befindet sich Sofibus Patrimoine vollständig im Besitz der SEGRO France SA.

Strategischer Fokus auf Pariser Logistik

Der Grund für die Übernahme lag vor allem im spezialisierten Immobilienportfolio von Sofibus Patrimoine. Das Kernstück bildet der Parc d'Activités des Petits Carreaux in Bonneuil-sur-Marne. Dieser großflächige Logistikpark liegt in der strategisch wichtigen Region Île-de-France nahe dem Pariser Stadtzentrum.

In einem Marktumfeld, das stark von Urbanisierung und wachsendem E-Commerce geprägt ist, sicherte sich SEGRO damit eine bedeutende Position in einem der gefragtesten Logistikmärkte Europas. Die Akquisition ermöglichte es dem Konzern, sein Angebot an urbanen Lagerhallen in der Region Paris signifikant auszubauen.

Wer heute in das Portfolio von Sofibus Patrimoine investieren möchte, muss den Blick auf die Muttergesellschaft SEGRO plc richten. Die operativen Ergebnisse des ehemaligen börsennotierten Unternehmens fließen seither vollständig in die Konzernberichte der Briten ein. Damit bleibt SEGRO die primäre Adresse für Anleger, die gezielt von der Nachfrage nach urbanen Lagerflächen in der Region Île-de-France profitieren wollen.

(08.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

