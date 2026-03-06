SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse als großer Profiteur der aktuellen Marktphase (Podcast)

06.03.2026, 924 Zeichen
In der aktuellen Episode der Wiener Börse Party analysiert Host Christian Drastil die bemerkenswerten Handelsumsätze an der Wiener Börse und ordnet die aktuelle Marktsituation ein. Nach einer turbulenten Woche zeigt sich der Markt am Freitag leicht erholt. Rekordverdächtige Umsätze prägen das Handelsgeschehen Die Wiener Börse erlebt derzeit einen außergewöhnlichen Aufschwung bei den Handelsvolumina. Die Zahlen der letzten fünf Handelstage sprechen eine deutliche Sprache: Am vergangenen Freitag wurden 1 Milliarde Euro umgesetzt, gefolgt von 618 Millionen am Montag, 642 Millionen am Dienstag sowie 434 und 418 Millionen Euro an den darauffolgenden Tagen. Der aktuelle Durchschnitt liegt damit bei 352 Millionen Euro – ein bemerkenswerter Anstieg um mehr als 100 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahresschnitt von 247 Millionen. „Das ist schon ein...

(06.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon.

Erste Group
Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

    Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs

    Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezia...

    Books josefchladek.com

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void



