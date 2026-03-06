Wiener Börse als großer Profiteur der aktuellen Marktphase (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
06.03.2026, 924 Zeichen
In der aktuellen Episode der Wiener Börse Party analysiert Host Christian Drastil die bemerkenswerten Handelsumsätze an der Wiener Börse und ordnet die aktuelle Marktsituation ein. Nach einer turbulenten Woche zeigt sich der Markt am Freitag leicht erholt. Rekordverdächtige Umsätze prägen das Handelsgeschehen Die Wiener Börse erlebt derzeit einen außergewöhnlichen Aufschwung bei den Handelsvolumina. Die Zahlen der letzten fünf Handelstage sprechen eine deutliche Sprache: Am vergangenen Freitag wurden 1 Milliarde Euro umgesetzt, gefolgt von 618 Millionen am Montag, 642 Millionen am Dienstag sowie 434 und 418 Millionen Euro an den darauffolgenden Tagen. Der aktuelle Durchschnitt liegt damit bei 352 Millionen Euro – ein bemerkenswerter Anstieg um mehr als 100 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahresschnitt von 247 Millionen. „Das ist schon ein...
Weiterlesen: Wiener Börse als großer Profiteur der aktuellen Marktphase
Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon.
Random Partner
Erste Group
Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Solana Company Aktie: Kurswechsel ( Finanztrends)
» Electro Optic Systems Aktie: Expansion läuft ( Finanztrends)
» Funkwerk Aktie: Börsensegment schließt ( Finanztrends)
» JPMorgan Aktie: Schelte aus Washington ( Finanztrends)
» Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
» AMD Aktie: Exportbremsen? ( Finanztrends)
» BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
» Prospect Ventures Aktie: Strategische Weichenstellung ( Finanztrends)
» Newmont Aktie: Rekord-Jahr trifft auf neue Herausforderungen ( Finanztre...
» Ann Joo Resources Aktie: Interne Umstrukturierung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Noratis, Lanxess, Klondike Gold, Geely, Franc...
- Wie Wirecard, Infineon, Verbund, AT&S, Zumtobel u...
- Wie Infineon, Bayer, Deutsche Bank, Rheinmetall, ...
- JPMorgan Aktie: Schelte aus Washington ( Finanztr...
- Funkwerk Aktie: Börsensegment schließt ( Finanztr...
- Electro Optic Systems Aktie: Expansion läuft ( Fi...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs
Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezia...
Books josefchladek.com
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
06.03.2026, 924 Zeichen
In der aktuellen Episode der Wiener Börse Party analysiert Host Christian Drastil die bemerkenswerten Handelsumsätze an der Wiener Börse und ordnet die aktuelle Marktsituation ein. Nach einer turbulenten Woche zeigt sich der Markt am Freitag leicht erholt. Rekordverdächtige Umsätze prägen das Handelsgeschehen Die Wiener Börse erlebt derzeit einen außergewöhnlichen Aufschwung bei den Handelsvolumina. Die Zahlen der letzten fünf Handelstage sprechen eine deutliche Sprache: Am vergangenen Freitag wurden 1 Milliarde Euro umgesetzt, gefolgt von 618 Millionen am Montag, 642 Millionen am Dienstag sowie 434 und 418 Millionen Euro an den darauffolgenden Tagen. Der aktuelle Durchschnitt liegt damit bei 352 Millionen Euro – ein bemerkenswerter Anstieg um mehr als 100 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahresschnitt von 247 Millionen. „Das ist schon ein...
Weiterlesen: Wiener Börse als großer Profiteur der aktuellen Marktphase
Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon.
Random Partner
Erste Group
Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Solana Company Aktie: Kurswechsel ( Finanztrends)
» Electro Optic Systems Aktie: Expansion läuft ( Finanztrends)
» Funkwerk Aktie: Börsensegment schließt ( Finanztrends)
» JPMorgan Aktie: Schelte aus Washington ( Finanztrends)
» Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
» AMD Aktie: Exportbremsen? ( Finanztrends)
» BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
» Prospect Ventures Aktie: Strategische Weichenstellung ( Finanztrends)
» Newmont Aktie: Rekord-Jahr trifft auf neue Herausforderungen ( Finanztre...
» Ann Joo Resources Aktie: Interne Umstrukturierung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Noratis, Lanxess, Klondike Gold, Geely, Franc...
- Wie Wirecard, Infineon, Verbund, AT&S, Zumtobel u...
- Wie Infineon, Bayer, Deutsche Bank, Rheinmetall, ...
- JPMorgan Aktie: Schelte aus Washington ( Finanztr...
- Funkwerk Aktie: Börsensegment schließt ( Finanztr...
- Electro Optic Systems Aktie: Expansion läuft ( Fi...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs
Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezia...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie