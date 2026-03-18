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Börsegeschichte 18.3.: Bawag, RHI, Zumtobel (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

18.03.2026, 629 Zeichen

Abs. High/Low:
18.03.2020: Low - Bawag: 20.34 Euro zum Kalender
18.03.2020: Low - RHI Magnesita: 15.68 Euro zum Kalender

Indexumstellungen:
18.03.2013: Zumtobel kommt zum 2. Mal in den ATX, Strabag scheidet aus dem ATX aus zum Kalender

Bisher gab es an einem 18. März 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 18.03. beträgt 0,01%. Der beste 18.03. fand im Jahr 2008 mit 2,15% statt, der schlechteste 18.03. im Jahr 2020 mit -7,79%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 18.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.03.)


(18.03.2026)

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    1932
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    Autor: Börse Geschichte

    18.03.2026, 629 Zeichen

    Abs. High/Low:
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