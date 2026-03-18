Börsegeschichte 18.3.: Bawag, RHI, Zumtobel (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

18.03.2026, 629 Zeichen

Abs. High/Low:

18.03.2020: Low - Bawag: 20.34 Euro zum Kalender

18.03.2020: Low - RHI Magnesita: 15.68 Euro zum Kalender



Indexumstellungen:

18.03.2013: Zumtobel kommt zum 2. Mal in den ATX, Strabag scheidet aus dem ATX aus zum Kalender

Bisher gab es an einem 18. März 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 18.03. beträgt 0,01%. Der beste 18.03. fand im Jahr 2008 mit 2,15% statt, der schlechteste 18.03. im Jahr 2020 mit -7,79%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 18.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.03.)

(18.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zumtobel, voestalpine.

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