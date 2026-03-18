FACC wieder mit ATX-Nähe: Luftfahrtzulieferer wird zum ernsthaften Kandidaten (Podcast)
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18.03.2026, 932 Zeichen
In der Episode #1117 der Wiener Börse Party ordnet Moderator Christian Drastil die aktuelle Marktlage am Wiener Parkett ein – und rückt dabei einen Wert ins Rampenlicht, der lange unter dem Radar der ATX-Beobachter flog: die FACC AG. Handelsvolumen durchbricht die 100-Millionen-Marke Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Mit der abgelaufenen Woche wurde die FACC zum 20. Wert an der Wiener Börse, der im laufenden Jahr ein kumuliertes Handelsvolumen von über 100 Millionen Euro verzeichnen konnte. Das Volumen ist deshalb so bedeutsam, weil für die Zusammensetzung des österreichischen Leitindex ATX das Handelsvolumen eine der beiden zentralen Kenngrößen darstellt. Die 20 größten Werte nach Volumen haben grundsätzlich die besten Chancen auf einen Platz im ATX – vorausgesetzt, sie...
Weiterlesen: FACC wieder mit ATX-Nähe: Luftfahrtzulieferer wird zum ernsthaften Kandidaten
Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager
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