Tudor Gold Aktie: Goldstorm-Pläne konkretisieren sich ( Finanztrends)

18.03.2026, 3010 Zeichen

Tudor Gold setzt bei der Entwicklung des Treaty-Creek-Projekts im kanadischen Golden Triangle auf eine neue Strategie. Statt eines klassischen Tagebaus rückt die Erschließung hochgradiger Goldzonen mittels Untertagebau in den Mittelpunkt der wirtschaftlichen Planung. Während das Unternehmen wichtige technische Meilensteine erreicht, sucht die Aktie nach dem jüngsten Kursrutsch noch nach einem Boden.

Wirtschaftliche Bewertung der Goldstorm-Lagerstätte

Das Unternehmen treibt derzeit eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) für die Lagerstätte Goldstorm voran. Die Berater von Fuse Advisors wurden damit beauftragt, einen ersten Plan für einen potenziellen Untertagebau zu entwerfen. Ziel ist es, gezielt jene Bereiche mit höherer Goldmineralisierung zu erschließen, die im Rahmen der jüngsten Ressourcenschätzung identifiziert wurden.

Diese strategische Ausrichtung folgt auf die im Januar 2026 veröffentlichten Daten, die eine höhere Sensitivität der Goldgehalte aufzeigten. Mit dem im März eingereichten technischen Bericht nach dem Standard NI 43-101 liegen nun die detaillierten Grundlagen für die weitere Erschließung vor.

Marktreaktion und technische Signale

An der Börse spiegelte sich der operative Fortschritt zuletzt nicht in steigenden Kursen wider. Heute verlor das Papier rund 7,9 % an Wert und weitete damit die Verluste der vergangenen sieben Tage auf über 17 % aus. Mit einem aktuellen Kurs von 0,62 Euro hat sich der Titel deutlich von seinem 52-Wochen-Hoch bei 0,97 Euro entfernt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) nähert sich mit einem Wert von 33 der überverkauften Zone, was die Intensität des jüngsten Abverkaufs unterstreicht.

Wichtige Meilensteine im Jahr 2026

Für die weitere Entwicklung des Projekts sind mehrere Faktoren entscheidend. Neben der PEA laufen derzeit metallurgische Testreihen, um die optimalen Gewinnungsraten für Gold, Silber und Kupfer festzulegen. Parallel dazu ist ein Explorationsprogramm geplant, das weitere Goldzonen in der direkten Nachbarschaft von Goldstorm untersuchen soll.

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Folgende Termine stehen für Investoren im Fokus:

Ergebnisse der metallurgischen Tests: Q1 2026

Abschluss der wirtschaftlichen Bewertung (PEA): Q3 2026

Durchführung des Explorationsprogramms: Gesamtes Jahr 2026

Die Ergebnisse der metallurgischen Untersuchungen und die für das dritte Quartal erwartete PEA werden die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Untertage-Konzepts für die Goldstorm-Lagerstätte definieren.

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(18.03.2026)

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