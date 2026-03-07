SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Capital One Aktie: Stellenabbau forciert ( Finanztrends)

07.03.2026, 2488 Zeichen

Die Integration von Discover Financial Services durch Capital One erreicht die nächste Stufe und bringt deutliche Einschnitte für die Belegschaft mit sich. Nachdem der Finanzdienstleister die 35 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme im vergangenen Jahr eingeleitet hat, folgt nun die konsequente Straffung der betrieblichen Strukturen. Ziel ist es, durch die Zusammenführung doppelter Funktionen die Effizienz des neuen Branchenriesen zu steigern.

Fokus auf die Discover-Zentrale

Im Rahmen der jüngsten Umstrukturierung streicht Capital One insgesamt 1.139 Stellen, die primär mit dem ehemaligen Discover-Hauptsitz in Riverwoods, Illinois, verknüpft sind. Betroffen sind sowohl 532 Mitarbeiter vor Ort als auch über 600 Remote-Kräfte innerhalb und außerhalb von Illinois. Seit dem offiziellen Start des Integrationsprozesses im August 2025 summiert sich der Stellenabbau damit auf insgesamt 1.748 Positionen.

Der Umbau konzentriert sich dabei fast ausschließlich auf Back-Office-Funktionen und die Optimierung der gemeinsamen Büroflächen. Kundennahe Bereiche und das Servicepersonal an vorderster Front bleiben von diesen Maßnahmen ausdrücklich verschont. Doch wie wirkt sich diese Konsolidierung auf die langfristige Wettbewerbsfähigkeit aus? Das Management setzt darauf, durch die Zusammenführung der Technologie- und Serviceplattformen im digitalen Bankgeschäft agiler zu werden.

Marktreaktion und zeitlicher Rahmen

An der Börse spiegelt sich die aktuelle Umbruchphase in einem deutlich erhöhten Verkaufsdruck wider. Die Aktie markierte am Freitag bei 162,00 Euro ein neues 52-Wochen-Tief und verzeichnet seit Jahresbeginn bereits einen Kursrückgang von rund 23,6 Prozent.

(07.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

