Occidental Petroleum Aktie: Schuldenabbau forciert ( Finanztrends)

12.03.2026, 3657 Zeichen

Occidental Petroleum nutzt die aktuelle Marktphase für eine umfassende Bereinigung der Bilanz. Durch eine deutliche Aufstockung der laufenden Rückkaufangebote für eigene Anleihen will der US-Energiekonzern seine langfristigen Verbindlichkeiten schneller reduzieren als ursprünglich geplant. Dieser Schritt verschafft dem Unternehmen nicht nur finanzielle Entlastung, sondern auch größere operative Freiheit für die kommenden Jahre.

Milliardenschweres Rückkaufprogramm

Das Unternehmen hat das Volumen für den Rückkauf ausstehender Schuldverschreibungen massiv ausgeweitet. Statt der ursprünglich geplanten 700 Millionen US-Dollar stellt Occidental nun bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar bereit, um Senior Notes und Nullkupon-Anleihen vorzeitig vom Markt zu nehmen. Das Programm stieß bei den Gläubigern auf reges Interesse und war bereits zum frühen Stichtag am 4. März vollständig gezeichnet.

Besonders im Fokus standen dabei Papiere mit Fälligkeiten in den Jahren 2031 und 2036. Für andere Anleihen, wie die im Jahr 2030 fälligen Noten, musste das Unternehmen aufgrund der hohen Nachfrage sogar Zuteilungsbeschränkungen anwenden, um den neuen Rahmen von 1,2 Milliarden US-Dollar nicht zu überschreiten.

Mehr Flexibilität durch Vertragsanpassungen

Ein wesentlicher Teil dieser finanziellen Neuausrichtung ist die Anpassung bestehender Kreditverträge, die am 9. März wirksam wurde. Durch eine Ergänzung zum ursprünglichen Vertragswerk aus dem Jahr 2019 wurden mehrere restriktive Klauseln für die 2031 fälligen Anleihen gestrichen. Doch was verspricht sich das Management von diesem Schritt?

Primär geht es um Geschwindigkeit und Handlungsspielraum. Neben dem Wegfall der Beschränkungen wurde auch die Frist für Rückzahlungsankündigungen auf lediglich fünf Geschäftstage verkürzt. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Kapitalstruktur effizienter zu steuern und schneller auf die oft volatilen Bedingungen an den globalen Energiemärkten reagieren zu können.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Occidental Petroleum ?

Dividende und Marktumfeld

Parallel zum Schuldenmanagement setzt Occidental sein Programm zur Kapitalrückgabe fort. Am gestrigen Dienstag, dem 10. März, war der entscheidende Stichtag für die Quartalsdividende. Aktionäre, die zu diesem Zeitpunkt Anteile hielten, haben Anspruch auf eine Zahlung von 0,26 US-Dollar je Aktie, die am 15. April ausgeschüttet werden soll.

Trotz der strategischen Fortschritte zeigte sich die Aktie zuletzt volatil und gab am Dienstag im Einklang mit sinkenden Ölpreisen zunächst nach. Am heutigen Mittwoch konnte der Titel jedoch wieder Boden gutmachen und stieg um knapp 2 % auf 46,70 Euro, was gleichzeitig ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Damit setzt sich der positive Trend seit Jahresbeginn fort, in dessen Verlauf die Aktie bereits um rund 29 % zulegen konnte.

Der forcierte Schuldenabbau und die Vereinfachung der Finanzstruktur zeigen, dass Occidental die Phase solider Cashflows nutzt, um die Bilanz wetterfest zu machen. Mit dem Erreichen eines neuen Jahreshöchststands honorieren Anleger die verbesserte Kapitalstruktur. Die nächste wichtige Wegmarke für Aktionäre ist nun die Dividendenausschüttung Mitte April.

Anzeige

Occidental Petroleum-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Occidental Petroleum-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

Die neusten Occidental Petroleum-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Occidental Petroleum-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Occidental Petroleum: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(12.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner AT&S

Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17) >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

» Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

» Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

» Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

» Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

» Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

» IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

» Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)