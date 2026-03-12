Occidental Petroleum Aktie: Schuldenabbau forciert ( Finanztrends)

SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Occidental Petroleum Aktie: Schuldenabbau forciert

12.03.2026

Occidental Petroleum nutzt die aktuelle Marktphase für eine umfassende Bereinigung der Bilanz. Durch eine deutliche Aufstockung der laufenden Rückkaufangebote für eigene Anleihen will der US-Energiekonzern seine langfristigen Verbindlichkeiten schneller reduzieren als ursprünglich geplant. Dieser Schritt verschafft dem Unternehmen nicht nur finanzielle Entlastung, sondern auch größere operative Freiheit für die kommenden Jahre.

Milliardenschweres Rückkaufprogramm

Das Unternehmen hat das Volumen für den Rückkauf ausstehender Schuldverschreibungen massiv ausgeweitet. Statt der ursprünglich geplanten 700 Millionen US-Dollar stellt Occidental nun bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar bereit, um Senior Notes und Nullkupon-Anleihen vorzeitig vom Markt zu nehmen. Das Programm stieß bei den Gläubigern auf reges Interesse und war bereits zum frühen Stichtag am 4. März vollständig gezeichnet.

Besonders im Fokus standen dabei Papiere mit Fälligkeiten in den Jahren 2031 und 2036. Für andere Anleihen, wie die im Jahr 2030 fälligen Noten, musste das Unternehmen aufgrund der hohen Nachfrage sogar Zuteilungsbeschränkungen anwenden, um den neuen Rahmen von 1,2 Milliarden US-Dollar nicht zu überschreiten.

Mehr Flexibilität durch Vertragsanpassungen

Ein wesentlicher Teil dieser finanziellen Neuausrichtung ist die Anpassung bestehender Kreditverträge, die am 9. März wirksam wurde. Durch eine Ergänzung zum ursprünglichen Vertragswerk aus dem Jahr 2019 wurden mehrere restriktive Klauseln für die 2031 fälligen Anleihen gestrichen. Doch was verspricht sich das Management von diesem Schritt?

Primär geht es um Geschwindigkeit und Handlungsspielraum. Neben dem Wegfall der Beschränkungen wurde auch die Frist für Rückzahlungsankündigungen auf lediglich fünf Geschäftstage verkürzt. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Kapitalstruktur effizienter zu steuern und schneller auf die oft volatilen Bedingungen an den globalen Energiemärkten reagieren zu können.

Dividende und Marktumfeld

Parallel zum Schuldenmanagement setzt Occidental sein Programm zur Kapitalrückgabe fort. Am gestrigen Dienstag, dem 10. März, war der entscheidende Stichtag für die Quartalsdividende. Aktionäre, die zu diesem Zeitpunkt Anteile hielten, haben Anspruch auf eine Zahlung von 0,26 US-Dollar je Aktie, die am 15. April ausgeschüttet werden soll.

Trotz der strategischen Fortschritte zeigte sich die Aktie zuletzt volatil und gab am Dienstag im Einklang mit sinkenden Ölpreisen zunächst nach. Am heutigen Mittwoch konnte der Titel jedoch wieder Boden gutmachen und stieg um knapp 2 % auf 46,70 Euro, was gleichzeitig ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Damit setzt sich der positive Trend seit Jahresbeginn fort, in dessen Verlauf die Aktie bereits um rund 29 % zulegen konnte.

Der forcierte Schuldenabbau und die Vereinfachung der Finanzstruktur zeigen, dass Occidental die Phase solider Cashflows nutzt, um die Bilanz wetterfest zu machen. Mit dem Erreichen eines neuen Jahreshöchststands honorieren Anleger die verbesserte Kapitalstruktur. Die nächste wichtige Wegmarke für Aktionäre ist nun die Dividendenausschüttung Mitte April.

(12.03.2026)

