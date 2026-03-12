Electra Battery Materials Aktie: Liefervertrag ( Finanztrends)
12.03.2026, 2429 Zeichen
Electra Battery Materials festigt seine Position am Markt für Batterierohstoffe. Durch eine aktualisierte Vereinbarung mit LG Energy Solution sichert sich das Unternehmen die Abnahme eines Großteils seiner künftigen Produktion. In einem Umfeld rasant steigender Preise schafft dieser Schritt die notwendige Planungssicherheit für den Übergang in die industrielle Fertigung.
Planungssicherheit bis 2029
Der neue bindende Vorvertrag sieht vor, dass LG Energy Solution bis zum Jahr 2029 fest 60 % der Kobaltsulfat-Produktion aus der Raffinerie in Ontario abnimmt. Eine Option zur Verlängerung bis 2032 ist ebenfalls Teil der Abmachung. Die verbleibenden 40 % der Kapazitäten hält Electra bewusst offen, um flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können.
Wie geht das Unternehmen mit der Volatilität am Rohstoffmarkt um? Die Entscheidung, einen Teil der Produktion nicht vorab fest zu binden, gewinnt vor dem Hintergrund der aktuellen Preisdynamik an Bedeutung: Seit Anfang 2025 sind die Preise für Kobaltsulfat um mehr als 90 % gestiegen. Die Partnerschaft mit einem Branchenriesen wie LG soll zudem die Versorgungskette für Elektrofahrzeuge in Nordamerika stabilisieren.
Fahrplan für die Raffinerie
Das Projekt in Ontario nähert sich wichtigen Meilensteinen. Im vergangenen Monat gab das Management ein Baubudget von 73 Millionen US-Dollar frei, um die Fertigstellung voranzutreiben. Die Anlage ist auf eine jährliche Produktion von 5.120 Tonnen Kobalt ausgelegt, wobei die Kapazität des Kristallisators eine Skalierung auf bis zu 6.500 Tonnen ermöglicht.
Der operative Zeitplan steht fest: Die Inbetriebnahme der ersten Anlagenkomponenten ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Im Anschluss soll die Produktion im Jahr 2027 sukzessive hochlaufen. Das Erreichen der vollen kommerziellen Produktion ist für das vierte Quartal 2027 anvisiert.
