SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Electra Battery Materials Aktie: Liefervertrag ( Finanztrends)

12.03.2026, 2429 Zeichen

Electra Battery Materials festigt seine Position am Markt für Batterierohstoffe. Durch eine aktualisierte Vereinbarung mit LG Energy Solution sichert sich das Unternehmen die Abnahme eines Großteils seiner künftigen Produktion. In einem Umfeld rasant steigender Preise schafft dieser Schritt die notwendige Planungssicherheit für den Übergang in die industrielle Fertigung.

Planungssicherheit bis 2029

Der neue bindende Vorvertrag sieht vor, dass LG Energy Solution bis zum Jahr 2029 fest 60 % der Kobaltsulfat-Produktion aus der Raffinerie in Ontario abnimmt. Eine Option zur Verlängerung bis 2032 ist ebenfalls Teil der Abmachung. Die verbleibenden 40 % der Kapazitäten hält Electra bewusst offen, um flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können.

Wie geht das Unternehmen mit der Volatilität am Rohstoffmarkt um? Die Entscheidung, einen Teil der Produktion nicht vorab fest zu binden, gewinnt vor dem Hintergrund der aktuellen Preisdynamik an Bedeutung: Seit Anfang 2025 sind die Preise für Kobaltsulfat um mehr als 90 % gestiegen. Die Partnerschaft mit einem Branchenriesen wie LG soll zudem die Versorgungskette für Elektrofahrzeuge in Nordamerika stabilisieren.

Fahrplan für die Raffinerie

Das Projekt in Ontario nähert sich wichtigen Meilensteinen. Im vergangenen Monat gab das Management ein Baubudget von 73 Millionen US-Dollar frei, um die Fertigstellung voranzutreiben. Die Anlage ist auf eine jährliche Produktion von 5.120 Tonnen Kobalt ausgelegt, wobei die Kapazität des Kristallisators eine Skalierung auf bis zu 6.500 Tonnen ermöglicht.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Electra Battery Materials?

Der operative Zeitplan steht fest: Die Inbetriebnahme der ersten Anlagenkomponenten ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Im Anschluss soll die Produktion im Jahr 2027 sukzessive hochlaufen. Das Erreichen der vollen kommerziellen Produktion ist für das vierte Quartal 2027 anvisiert.

Anzeige

Electra Battery Materials-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Electra Battery Materials-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

Die neusten Electra Battery Materials-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Electra Battery Materials-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Electra Battery Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(12.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

» Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

» Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

» Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

» Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

» Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

» IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

» Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil deutlich fester
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Hände trainieren das Gehirn – TV-Doku zeigt neue Erkenntnisse ( Finanztrends)
GigaDevice stellt den MCU GD32M531 vor und fördert damit technologische Innovationen im Bereich der Motorsteuerung
Coats veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 und erreicht seine zentralen Ziele für 2026 ein Jahr früher als geplant




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2059
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1103: ATX schwächer, FACC auch heute gesucht; RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects



    Autor: Finanztrends

    12.03.2026, 2429 Zeichen

    Electra Battery Materials festigt seine Position am Markt für Batterierohstoffe. Durch eine aktualisierte Vereinbarung mit LG Energy Solution sichert sich das Unternehmen die Abnahme eines Großteils seiner künftigen Produktion. In einem Umfeld rasant steigender Preise schafft dieser Schritt die notwendige Planungssicherheit für den Übergang in die industrielle Fertigung.

    Planungssicherheit bis 2029

    Der neue bindende Vorvertrag sieht vor, dass LG Energy Solution bis zum Jahr 2029 fest 60 % der Kobaltsulfat-Produktion aus der Raffinerie in Ontario abnimmt. Eine Option zur Verlängerung bis 2032 ist ebenfalls Teil der Abmachung. Die verbleibenden 40 % der Kapazitäten hält Electra bewusst offen, um flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können.

    Wie geht das Unternehmen mit der Volatilität am Rohstoffmarkt um? Die Entscheidung, einen Teil der Produktion nicht vorab fest zu binden, gewinnt vor dem Hintergrund der aktuellen Preisdynamik an Bedeutung: Seit Anfang 2025 sind die Preise für Kobaltsulfat um mehr als 90 % gestiegen. Die Partnerschaft mit einem Branchenriesen wie LG soll zudem die Versorgungskette für Elektrofahrzeuge in Nordamerika stabilisieren.

    Fahrplan für die Raffinerie

    Das Projekt in Ontario nähert sich wichtigen Meilensteinen. Im vergangenen Monat gab das Management ein Baubudget von 73 Millionen US-Dollar frei, um die Fertigstellung voranzutreiben. Die Anlage ist auf eine jährliche Produktion von 5.120 Tonnen Kobalt ausgelegt, wobei die Kapazität des Kristallisators eine Skalierung auf bis zu 6.500 Tonnen ermöglicht.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Electra Battery Materials?

    Der operative Zeitplan steht fest: Die Inbetriebnahme der ersten Anlagenkomponenten ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Im Anschluss soll die Produktion im Jahr 2027 sukzessive hochlaufen. Das Erreichen der vollen kommerziellen Produktion ist für das vierte Quartal 2027 anvisiert.

    Anzeige

    Electra Battery Materials-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Electra Battery Materials-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

    Die neusten Electra Battery Materials-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Electra Battery Materials-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Electra Battery Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (12.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Baader Bank
    Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

    » Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

    » Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

    » Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

    » Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

    » Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

    » Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

    » IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

    » Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil deutlich fester
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Hände trainieren das Gehirn – TV-Doku zeigt neue Erkenntnisse ( Finanztrends)
    GigaDevice stellt den MCU GD32M531 vor und fördert damit technologische Innovationen im Bereich der Motorsteuerung
    Coats veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 und erreicht seine zentralen Ziele für 2026 ein Jahr früher als geplant




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2059
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1103: ATX schwächer, FACC auch heute gesucht; RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de