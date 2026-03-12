Ocugen Aktie: Analyst-Coverage beflügelt ( Finanztrends)

12.03.2026, 2532 Zeichen

Oppenheimer hat die Abdeckung von Ocugen aufgenommen – und der Markt reagierte prompt. Mit einem Kursanstieg von knapp 30 Prozent am Mittwoch erreichte die Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch. Treiber ist das Vertrauen in die Gentherapie-Pipeline des Unternehmens.

Oppenheimer setzt auf OCU400

Analyst Leland Gershell von Oppenheimer vergab ein „Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 10,00 US-Dollar. Im Mittelpunkt seiner Einschätzung steht OCU400, das führende Gentherapie-Programm zur Behandlung von Retinitis pigmentosa – einer seltenen Netzhauterkrankung, von der in den USA rund 100.000 Patienten betroffen sind. OCU400 befindet sich derzeit in einer Phase-3-Studie, die mit 140 Patienten vollständig eingeschlossen ist. Ocugen plant, ab 2026 einen rollierenden Zulassungsantrag bei der FDA einzureichen; Topline-Daten und eine mögliche Marktzulassung werden für 2027 erwartet.

Oppenheimer steht mit dieser positiven Einschätzung nicht allein: Das durchschnittliche Kursziel über alle Analysten liegt laut MarketBeat bei 8,00 US-Dollar, einzelne Häuser wie Lucid Capital gehen sogar von 15,00 US-Dollar aus.

Pipeline mit mehreren Kandidaten

Neben OCU400 liefert die Pipeline weitere Substanz. In der Phase-2-Studie ARMADA zeigte OCU410, ein Kandidat gegen geografische Atrophie, eine 46-prozentige Reduktion des Läsionswachstums gegenüber der Kontrollgruppe. Eine Phase-3-Studie soll noch 2026 starten. Das Programm OCU410ST für die Stargardt-Erkrankung liegt nach Unternehmensangaben sogar vor dem Zeitplan, mit Topline-Daten ebenfalls für 2027.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ocugen ?

Finanzielle Lage im Blick

Der Fortschritt hat seinen Preis: Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben stiegen 2025 um 24 Prozent auf 39,8 Millionen US-Dollar. Der Jahresverlust belief sich auf 0,23 US-Dollar je Aktie. Nach einer Kapitalerhöhung über 22,5 Millionen US-Dollar reicht die Liquidität nach eigenen Angaben bis in das Jahr 2026 – ein Zeitraum, der angesichts der bevorstehenden klinischen Meilensteine eng bemessen ist. Bis 2027 plant Ocugen insgesamt drei separate FDA-Zulassungsanträge einzureichen.

Anzeige

Ocugen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ocugen-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

Die neusten Ocugen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ocugen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ocugen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(12.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner BKS

Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

» Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

» Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

» Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

» Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

» Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

» IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

» Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)