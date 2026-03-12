Vorstandsvergütung: Neue Regeln für Boni und Abfindungen ( Finanztrends)

12.03.2026, 5227 Zeichen

Die Vergütung von Vorständen nach ihrem Ausscheiden steht erneut im Fokus. Neue Governance-Standards und Steuerregeln verändern die Spielregeln für Abfindungen und Boni grundlegend.

Im Zentrum stehen verschärfte Clawback-Klauseln, die es Unternehmen ermöglichen, bereits ausgezahlte Boni bei Fehlverhalten oder Geschäftsrückschlägen zurückzufordern. Parallel dazu hat eine steuerliche Neuregelung die Behandlung von Abfindungszahlungen seit 2025 auf den Kopf gestellt. Diese Entwicklungen zielen auf mehr Verantwortlichkeit und eine engere Kopplung der Vergütung an den langfristigen Unternehmenserfolg.

Clawback-Klauseln werden zum neuen Standard

Die Zeiten unantastbarer Boni sind vorbei. Als Reaktion auf öffentlichen Druck und Forderungen von Investoren haben sich Malus- und Clawback-Regelungen in den Vergütungssystemen deutscher Konzerne etabliert. Sie geben Aufsichtsräten Werkzeuge an die Hand: Sie können variable Vergütungsteile kürzen oder bereits geflossene Zahlungen zurückverlangen.

Auslöser sind meist Compliance-Verstöße oder nachträglich korrigierte Geschäftszahlen, die der Bonusberechnung zugrunde lagen. Dieser Trend wird durch den Deutschen Corporate Governance Kodex gestützt. Analysten sehen darin einen wirksamen Hebel, um Fehlanreize kurzfristiger Gewinnmaximierung zu begrenzen. Eine wachsende Rolle spielen dabei Nachhaltigkeitsziele (ESG). Eine Studie für 2024 zeigte: Alle 40 DAX-Unternehmen nutzten ESG-Kriterien zur Vergütung ihrer Vorstände.

Steuerliche Zäsur: Das Aus für die Fünftelregelung

Eine praktisch höchst relevante Änderung betrifft das Steuerrecht. Seit dem 1. Januar 2025 können Arbeitgeber die „Fünftelregelung“ für Abfindungen nicht mehr direkt anwenden. Diese Regel mildert die Steuerprogression, indem die Abfindung rechnerisch auf fünf Jahre verteilt wird.

Nach der neuen Rechtslage wird die Abfindung nun zunächst voll vom Arbeitgeber versteuert. Der Begünstigte – also der ausscheidende Vorstand – muss die Fünftelregelung erst in seiner persönlichen Steuererklärung geltend machen. Für die Unternehmen bedeutet das weniger Bürokratie. Für den Vorstand hingegen kommt der Steuervorteil später: Der Liquiditätszufluss verzögert sich, bis das Finanzamt die Veranlagung abgeschlossen hat. Experten raten dringend, diesen Punkt bei Verhandlungen über Aufhebungsverträge zu berücksichtigen.

Die Höhe der Gehälter: Eine ewige Debatte

Die Frage nach der Angemessenheit von Managerbezügen ist ein Dauerbrenner. Aktuelle Daten der DSW für 2024 zeigen: Ein durchschnittlicher DAX-Vorstand verdiente 3,76 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 3,0 Prozent zum Vorjahr. Die Struktur bleibt typisch: Knapp 32 Prozent Fixgehalt, der Rest teilt sich auf kurzfristige (25,4 %) und langfristige (42,7 %) variable Boni auf.

Besonders hohe Abfindungen bei vorzeitigem Ausscheiden stehen oft in der Kritik. Ein automatischer Anspruch darauf besteht in Deutschland nicht; sie ist meist Ergebnis von Verhandlungen. Die Vertragsfreiheit erlaubt zwar hohe Summen, doch der Aufsichtsrat muss deren Angemessenheit stets im Sinne des Unternehmenswohls prüfen.

Kluge Alternativen: Abfindung in die Altersvorsorge stecken

Um die steuerliche Last einer Einmalzahlung zu optimieren, gewinnt eine Alternative an Bedeutung: die Umwandlung der Abfindung in Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV). Das Betriebsrentenstärkungsgesetz macht es möglich. Teile der Abfindung können steuerfrei in eine Direktzusage eingezahlt werden.

Die Besteuerung erfolgt dann erst mit der Rentenauszahlung. Da der Steuersatz im Ruhestand meist niedriger ist, kann das zu erheblichen Ersparnissen führen. Für das Unternehmen ist diese Lösung oft kostenneutral, für den ausscheidenden Manager bedeutet sie einen substanziellen Mehrwert für die Altersabsicherung. Ein klassischer Win-win-Anatz also.

Ausblick: Mehr Transparenz, mehr Leistungsbezug

Die Richtung ist klar: Die Regeln für Vorstandsvergütungen werden strenger und langfristiger. Der Druck von Investoren und Öffentlichkeit auf die Aufsichtsräte bleibt hoch. Sie müssen Vergütungssysteme weiter kritisch hinterfragen und für maximale Transparenz sorgen.

Die steuerlichen Änderungen erfordern von den Betroffenen mehr Planung. Verhandlungen über Aufhebungsverträge werden komplexer, steuerliche und vorsorgerelevante Aspekte rücken in den Vordergrund. Die zentrale Aufgabe für die Corporate Governance bleibt: Eine Vergütungskultur zu etablieren, die Leistung fair honoriert, Exzesse vermeidet und so das Vertrauen aller Beteiligten sichert.

