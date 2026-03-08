Cameco Aktie: Milliarden-Deal fixiert ( Finanztrends)

08.03.2026, 3099 Zeichen

Ein neunjähriger Liefervertrag zementiert die strategische Partnerschaft zwischen dem kanadischen Uran-Produzenten Cameco und Indien. Während Neu-Delhi seine Nuklearkapazitäten bis zum Jahr 2047 vervielfachen will, sichert sich Cameco mit diesem Abkommen ein Auftragsvolumen in Milliardenhöhe. Was bedeutet dieser Pakt für die langfristige Marktstellung Kanadas im globalen Uransektor?

Details zum indischen Lieferabkommen

Das am vergangenen Montag bekannt gegebene Abkommen sieht die Lieferung von fast 22 Millionen Pfund Uranerzkonzentrat zwischen 2027 und 2035 vor. Mit einem geschätzten Vertragswert von 2,6 Milliarden kanadischen Dollar (rund 1,9 Milliarden US-Dollar) wird Cameco zum zentralen Pfeiler der indischen Energieambitionen.

Indien verfolgt einen straffen Ausbaupfad: Die nukleare Leistung soll von aktuell rund 8.780 Megawatt auf 22.480 Megawatt im Jahr 2031 steigen. Langfristig peilt das Land bis 2047 sogar 100 Gigawatt an. Flankiert wird dieser Expansionskurs durch eine Reform vom vergangenen Dezember, die das bisherige Staatsmonopol beendete und privaten sowie ausländischen Unternehmen den Bau und Betrieb von Kernkraftwerken gestattet.

Kanadas Förderkapazitäten wachsen massiv

Parallel zur steigenden Nachfrage aus Asien schreitet der Ausbau der Förderung in Kanada voran. NexGen Energy erhielt am vergangenen Mittwoch die Baugenehmigung für das Projekt „Rook I“ in Saskatchewan. Mit einer geplanten Jahresproduktion von bis zu 13,6 Millionen Kilogramm Uran könnte diese Mine allein etwa 20 Prozent des weltweiten Angebots abdecken.

Zusätzlich gab Denison Mines Ende Februar die finale Investitionsentscheidung für das Phoenix-Projekt bekannt. Marktbeobachter gehen davon aus, dass diese Großprojekte die kanadische Uranproduktion innerhalb des kommenden Jahrzehnts signifikant erhöhen werden, wobei die volle Kapazität voraussichtlich in den frühen 2030er-Jahren erreicht wird.

Geopolitik treibt Nachfrage nach Uran

Die Neuausrichtung der Lieferketten folgt einem klaren Trend zur nationalen Energiesicherheit. Indien diversifiziert seine Bezugsquellen bewusst in Richtung Partner wie Kanada und Australien, um die Abhängigkeit von fossilen Importen aus instabilen Regionen zu verringern.

Da die Vereinten Nationen bis 2030 das Potenzial für eine Verdreifachung des Marktvolumens bei kritischen Mineralien prognostizieren, festigt Uran seine Position als strategischer Energieträger. Die vollständige Inbetriebnahme der neuen kanadischen Minenprojekte ab 2030 wird entscheidend dafür sein, ob das globale Angebot mit dem prognostizierten Nachfrageschub durch die fortschreitende Elektrifizierung Schritt halten kann.

