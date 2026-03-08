SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

EU erkennt Umwelt und Gleichstellung als Schlüssel für psychische Gesundheit ( Finanztrends)

08.03.2026, 3445 Zeichen

Neue Studien belegen: Luftverschmutzung und soziale Ungleichheit schaden massiv der Psyche. Fachverbände fordern deshalb einen radikalen Kurswechsel in der EU-Politik. Sie wollen psychisches Wohlbefinden verbindlich in alle Gesetze einfließen lassen – von der Umwelt- bis zur Sozialpolitik.

Feinstaub macht depressiv

Die Europäische Umweltagentur (EEA) liefert alarmierende Belege. Ihr aktuelles Briefing zeigt: Langfristige Belastung durch Feinstaub und Stickstoffdioxid erhöht das Risiko für Depressionen und Angststörungen signifikant. Eine große Studie aus Rom mit 1,7 Millionen Erwachsenen bestätigt den direkten Zusammenhang.

Anzeige

Chronischer Stress durch Umweltfaktoren und Belastungen im Alltag kann die mentale Gesundheit stark fordern. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 7 wissenschaftlich fundierte Geheimnisse und 11 praktische Übungen, um Ihre Konzentration zu stärken und geistig widerstandsfähig zu bleiben. Gratis-Report für mentale Fitness jetzt sichern

Auch Verkehrslärm treibt das Depressionsrisiko in die Höhe. Die Schlussfolgerung der Experten ist klar: Die EU muss ihre Luftreinhaltepolitik auch als Vorsorge für die psychische Gesundheit der Bürger verstehen. Jede Reduktion von Schadstoffen hat somit einen doppelten Nutzen.

Gleichstellungsstrategie ignoriert psychische Folgen

Während die Umweltbelastung steigt, wächst der soziale Druck – besonders für Frauen. Der Bericht „Rethink To Rebuild“ von Mental Health Europe zeigt: Ungleichheit, unbezahlte Care-Arbeit und Diskriminierung schaden der Psyche. Migrantinnen und queere Personen sind besonders betroffen.

Doch die neue EU-Gleichstellungsstrategie 2026–2030 blendet diese Erkenntnis aus. Die Kommission erkennt zwar wachsenden Widerstand gegen Gleichstellung an, verknüpft ihn aber nicht mit konkreten Maßnahmen für psychische Gesundheit. Für Fachleute ist das eine verpasste Chance, einen zentralen Ungleichheits-Treiber zu bekämpfen.

Forderung: Psychische Gesundheit in jedes Gesetz

Die Botschaft aus beiden Lagern ist eindeutig: Die Verantwortung darf nicht länger beim Einzelnen liegen. Stattdessen müssen strukturelle Faktoren in den Fokus rücken. Gefordert wird ein „Mental-Health-in-all-Policies“-Ansatz.

Das bedeutet: Jedes künftige EU-Gesetz – ob zur Armutsbekämpfung oder zu Arbeitsplätzen – muss auf seine psychischen Auswirkungen geprüft werden. Nur so lassen sich die Silos zwischen Umwelt-, Sozial- und Gesundheitspolitik aufbrechen. Die Vision ist eine gemeindenahe Versorgung, die Prävention großschreibt.

Anzeige

Wer im Hamsterrad aus gesellschaftlichem Druck und beruflichen Anforderungen feststeckt, benötigt gezielte Strategien zur Entlastung. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, wie Sie mit 5 Sofortmaßnahmen und speziellen Achtsamkeitsübungen Ihre persönliche Work-Life-Balance spürbar verbessern. Kostenloses E-Book für weniger Stress herunterladen

Alarmierende Langzeittendenz verschärft sich

Der Handlungsdruck ist enorm. Psychische Erkrankungen gehören in der EU längst zu den häufigsten Krankheitslasten. Die Folgen von Pandemie und globalen Krisen treffen vor allem junge Menschen und Bewohner belasteter Städte.

Die aktuellen Studien markieren einen Wendepunkt. Investitionen in grüne Städte und soziale Gerechtigkeit werden nun als direkte Prävention für die Psyche verstanden. Die EU steht vor der Aufgabe, ihre verschiedenen Politikbereiche endlich zu einer kohärenten Strategie zu bündeln. Bloße Bekenntnisse reichen nicht mehr aus.


(08.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

Kathrein Privatbank
Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Tesla-Wahl zeigt: Betriebsräte sind 2026 wichtiger denn je ( Finanztrends)

» Trakya Cam: Marktdynamik entscheidet ( Finanztrends)

» The Trade Desk Aktie: Rekord-Kauf des CEO ( Finanztrends)

» XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)

» VIX: Volatilität schießt hoch ( Finanztrends)

» Revo Insurance Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)

» Bell Copper Aktie: Millionen-Finanzierung gesichert ( Finanztrends)

» Unicycive Aktie: Führung im Visier ( Finanztrends)

» Gilead Sciences Aktie: HIV-Fortschritte ( Finanztrends)

» Green Bridge Metals Aktie: Nächster Schritt ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)
Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
Heidelberg Materials Aktie: Harte Einschnitte ( Finanztrends)
Akupressur: Neue Hoffnung bei Migräne-Übelkeit ( Finanztrends)
The Trade Desk Aktie: Rekord-Kauf des CEO ( Finanztrends)
Kraftsport 2026: Rekord-Prämien und neue Trainingsregeln ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Semperit gesucht, die dichteste News-Lage gibt es heute bei Strabag

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan



    Autor: Finanztrends

    08.03.2026, 3445 Zeichen

    Neue Studien belegen: Luftverschmutzung und soziale Ungleichheit schaden massiv der Psyche. Fachverbände fordern deshalb einen radikalen Kurswechsel in der EU-Politik. Sie wollen psychisches Wohlbefinden verbindlich in alle Gesetze einfließen lassen – von der Umwelt- bis zur Sozialpolitik.

    Feinstaub macht depressiv

    Die Europäische Umweltagentur (EEA) liefert alarmierende Belege. Ihr aktuelles Briefing zeigt: Langfristige Belastung durch Feinstaub und Stickstoffdioxid erhöht das Risiko für Depressionen und Angststörungen signifikant. Eine große Studie aus Rom mit 1,7 Millionen Erwachsenen bestätigt den direkten Zusammenhang.

    Anzeige

    Chronischer Stress durch Umweltfaktoren und Belastungen im Alltag kann die mentale Gesundheit stark fordern. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 7 wissenschaftlich fundierte Geheimnisse und 11 praktische Übungen, um Ihre Konzentration zu stärken und geistig widerstandsfähig zu bleiben. Gratis-Report für mentale Fitness jetzt sichern

    Auch Verkehrslärm treibt das Depressionsrisiko in die Höhe. Die Schlussfolgerung der Experten ist klar: Die EU muss ihre Luftreinhaltepolitik auch als Vorsorge für die psychische Gesundheit der Bürger verstehen. Jede Reduktion von Schadstoffen hat somit einen doppelten Nutzen.

    Gleichstellungsstrategie ignoriert psychische Folgen

    Während die Umweltbelastung steigt, wächst der soziale Druck – besonders für Frauen. Der Bericht „Rethink To Rebuild“ von Mental Health Europe zeigt: Ungleichheit, unbezahlte Care-Arbeit und Diskriminierung schaden der Psyche. Migrantinnen und queere Personen sind besonders betroffen.

    Doch die neue EU-Gleichstellungsstrategie 2026–2030 blendet diese Erkenntnis aus. Die Kommission erkennt zwar wachsenden Widerstand gegen Gleichstellung an, verknüpft ihn aber nicht mit konkreten Maßnahmen für psychische Gesundheit. Für Fachleute ist das eine verpasste Chance, einen zentralen Ungleichheits-Treiber zu bekämpfen.

    Forderung: Psychische Gesundheit in jedes Gesetz

    Die Botschaft aus beiden Lagern ist eindeutig: Die Verantwortung darf nicht länger beim Einzelnen liegen. Stattdessen müssen strukturelle Faktoren in den Fokus rücken. Gefordert wird ein „Mental-Health-in-all-Policies“-Ansatz.

    Das bedeutet: Jedes künftige EU-Gesetz – ob zur Armutsbekämpfung oder zu Arbeitsplätzen – muss auf seine psychischen Auswirkungen geprüft werden. Nur so lassen sich die Silos zwischen Umwelt-, Sozial- und Gesundheitspolitik aufbrechen. Die Vision ist eine gemeindenahe Versorgung, die Prävention großschreibt.

    Anzeige

    Wer im Hamsterrad aus gesellschaftlichem Druck und beruflichen Anforderungen feststeckt, benötigt gezielte Strategien zur Entlastung. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, wie Sie mit 5 Sofortmaßnahmen und speziellen Achtsamkeitsübungen Ihre persönliche Work-Life-Balance spürbar verbessern. Kostenloses E-Book für weniger Stress herunterladen

    Alarmierende Langzeittendenz verschärft sich

    Der Handlungsdruck ist enorm. Psychische Erkrankungen gehören in der EU längst zu den häufigsten Krankheitslasten. Die Folgen von Pandemie und globalen Krisen treffen vor allem junge Menschen und Bewohner belasteter Städte.

    Die aktuellen Studien markieren einen Wendepunkt. Investitionen in grüne Städte und soziale Gerechtigkeit werden nun als direkte Prävention für die Psyche verstanden. Die EU steht vor der Aufgabe, ihre verschiedenen Politikbereiche endlich zu einer kohärenten Strategie zu bündeln. Bloße Bekenntnisse reichen nicht mehr aus.


    (08.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    Kathrein Privatbank
    Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Tesla-Wahl zeigt: Betriebsräte sind 2026 wichtiger denn je ( Finanztrends)

    » Trakya Cam: Marktdynamik entscheidet ( Finanztrends)

    » The Trade Desk Aktie: Rekord-Kauf des CEO ( Finanztrends)

    » XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)

    » VIX: Volatilität schießt hoch ( Finanztrends)

    » Revo Insurance Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)

    » Bell Copper Aktie: Millionen-Finanzierung gesichert ( Finanztrends)

    » Unicycive Aktie: Führung im Visier ( Finanztrends)

    » Gilead Sciences Aktie: HIV-Fortschritte ( Finanztrends)

    » Green Bridge Metals Aktie: Nächster Schritt ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)
    Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
    Heidelberg Materials Aktie: Harte Einschnitte ( Finanztrends)
    Akupressur: Neue Hoffnung bei Migräne-Übelkeit ( Finanztrends)
    The Trade Desk Aktie: Rekord-Kauf des CEO ( Finanztrends)
    Kraftsport 2026: Rekord-Prämien und neue Trainingsregeln ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Semperit gesucht, die dichteste News-Lage gibt es heute bei Strabag

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de