SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

The Trade Desk Aktie: Rekord-Kauf des CEO ( Finanztrends)

08.03.2026, 3217 Zeichen

Nach einem massiven Kursverfall von über 70 Prozent seit dem Hoch im Juli meldet sich The Trade Desk eindrucksvoll zurück. Verantwortlich für das plötzliche Comeback sind Berichte über eine mögliche Partnerschaft mit OpenAI sowie ein beispielloser Vertrauensbeweis aus der Chefetage. CEO Jeff Green investierte eine dreistellige Millionensumme in das eigene Unternehmen und sendet damit ein klares Signal gegen die jüngsten Wachstumssorgen.

Wette auf die KI-Zukunft

Im Zentrum der neuen Fantasie stehen Berichte über frühe Gespräche zwischen dem Werbetechnologie-Anbieter und OpenAI. Demnach könnte The Trade Desk künftig den Anzeigenverkauf für Produkte wie ChatGPT übernehmen. Da der KI-Entwickler bestrebt ist, seine Einnahmequellen jenseits von reinen Abomodellen zu diversifizieren, skizzieren interne Dokumente ein enormes Potenzial: Für 2026 werden Werbeeinnahmen von einer Milliarde US-Dollar projiziert, die bis 2029 auf 25 Milliarden steigen könnten.

Diese Perspektive ist für Anleger besonders relevant, da zuletzt die Sorge dominierte, künstliche Intelligenz könnte das Geschäftsmodell traditioneller Werbeplattformen untergraben. Eine direkte Kooperation würde The Trade Desk stattdessen als zentralen Akteur in diesem neuen Ökosystem positionieren.

Historischer Insider-Kauf

Parallel zu den strategischen Spekulationen schuf Firmengründer Jeff Green Fakten. Zwischen dem 2. und 4. März erwarb der CEO rund 6 Millionen Aktien zu Preisen zwischen 23,49 und 25,08 US-Dollar. Mit einem Gesamtvolumen von etwa 148 Millionen US-Dollar handelt es sich um den größten Insider-Kauf in der Geschichte des Unternehmens.

Dieser massive Einstieg erfolgte in einer Phase tiefer Verunsicherung. Zuvor hatten enttäuschende Prognosen für das erste Quartal 2026 den Kurs belastet, da das Management eine Verlangsamung des Umsatzwachstums auf rund 10 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Der Markt reagierte daraufhin sensibel, da The Trade Desk zuvor über 30 Quartale in Folge die Erwartungen übertroffen hatte.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei The Trade Desk?

Stimmungswandel am Markt

Die Kombination aus dem Insider-Deal und der KI-Perspektive sorgte für eine dynamische Gegenbewegung. Auf Wochenbasis verzeichnete das Papier einen Anstieg von rund 23 Prozent und notierte zum Handelsschluss am Freitag bei 25,23 Euro.

Das Narrativ hat sich kurzfristig gedreht: Während die fundamentalen Kennzahlen mit einem Jahresumsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar für 2025 zwar solide, aber nicht mehr explosiv wuchsen, bewerten Investoren nun primär die langfristigen Chancen. Der massive Aktienkauf des CEOs wird dabei als Indikator gewertet, dass die Führungsebene die jüngste Marktkorrektur für überzogen hält und von der strategischen Positionierung überzeugt ist.

Anzeige

The Trade Desk-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue The Trade Desk-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

Die neusten The Trade Desk-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für The Trade Desk-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

The Trade Desk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(08.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

REPLOID Group AG
Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Tesla-Wahl zeigt: Betriebsräte sind 2026 wichtiger denn je ( Finanztrends)

» Trakya Cam: Marktdynamik entscheidet ( Finanztrends)

» The Trade Desk Aktie: Rekord-Kauf des CEO ( Finanztrends)

» XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)

» VIX: Volatilität schießt hoch ( Finanztrends)

» Revo Insurance Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)

» Bell Copper Aktie: Millionen-Finanzierung gesichert ( Finanztrends)

» Unicycive Aktie: Führung im Visier ( Finanztrends)

» Gilead Sciences Aktie: HIV-Fortschritte ( Finanztrends)

» Green Bridge Metals Aktie: Nächster Schritt ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)
Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
Heidelberg Materials Aktie: Harte Einschnitte ( Finanztrends)
Akupressur: Neue Hoffnung bei Migräne-Übelkeit ( Finanztrends)
Drillisch und AT&T vs. Telecom Italia und Vodafone – kommentierter KW 10 Peer Group Watch Telekom
Kraftsport 2026: Rekord-Prämien und neue Trainingsregeln ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published



    Autor: Finanztrends

    08.03.2026, 3217 Zeichen

    Nach einem massiven Kursverfall von über 70 Prozent seit dem Hoch im Juli meldet sich The Trade Desk eindrucksvoll zurück. Verantwortlich für das plötzliche Comeback sind Berichte über eine mögliche Partnerschaft mit OpenAI sowie ein beispielloser Vertrauensbeweis aus der Chefetage. CEO Jeff Green investierte eine dreistellige Millionensumme in das eigene Unternehmen und sendet damit ein klares Signal gegen die jüngsten Wachstumssorgen.

    Wette auf die KI-Zukunft

    Im Zentrum der neuen Fantasie stehen Berichte über frühe Gespräche zwischen dem Werbetechnologie-Anbieter und OpenAI. Demnach könnte The Trade Desk künftig den Anzeigenverkauf für Produkte wie ChatGPT übernehmen. Da der KI-Entwickler bestrebt ist, seine Einnahmequellen jenseits von reinen Abomodellen zu diversifizieren, skizzieren interne Dokumente ein enormes Potenzial: Für 2026 werden Werbeeinnahmen von einer Milliarde US-Dollar projiziert, die bis 2029 auf 25 Milliarden steigen könnten.

    Diese Perspektive ist für Anleger besonders relevant, da zuletzt die Sorge dominierte, künstliche Intelligenz könnte das Geschäftsmodell traditioneller Werbeplattformen untergraben. Eine direkte Kooperation würde The Trade Desk stattdessen als zentralen Akteur in diesem neuen Ökosystem positionieren.

    Historischer Insider-Kauf

    Parallel zu den strategischen Spekulationen schuf Firmengründer Jeff Green Fakten. Zwischen dem 2. und 4. März erwarb der CEO rund 6 Millionen Aktien zu Preisen zwischen 23,49 und 25,08 US-Dollar. Mit einem Gesamtvolumen von etwa 148 Millionen US-Dollar handelt es sich um den größten Insider-Kauf in der Geschichte des Unternehmens.

    Dieser massive Einstieg erfolgte in einer Phase tiefer Verunsicherung. Zuvor hatten enttäuschende Prognosen für das erste Quartal 2026 den Kurs belastet, da das Management eine Verlangsamung des Umsatzwachstums auf rund 10 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Der Markt reagierte daraufhin sensibel, da The Trade Desk zuvor über 30 Quartale in Folge die Erwartungen übertroffen hatte.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei The Trade Desk?

    Stimmungswandel am Markt

    Die Kombination aus dem Insider-Deal und der KI-Perspektive sorgte für eine dynamische Gegenbewegung. Auf Wochenbasis verzeichnete das Papier einen Anstieg von rund 23 Prozent und notierte zum Handelsschluss am Freitag bei 25,23 Euro.

    Das Narrativ hat sich kurzfristig gedreht: Während die fundamentalen Kennzahlen mit einem Jahresumsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar für 2025 zwar solide, aber nicht mehr explosiv wuchsen, bewerten Investoren nun primär die langfristigen Chancen. Der massive Aktienkauf des CEOs wird dabei als Indikator gewertet, dass die Führungsebene die jüngste Marktkorrektur für überzogen hält und von der strategischen Positionierung überzeugt ist.

    Anzeige

    The Trade Desk-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue The Trade Desk-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

    Die neusten The Trade Desk-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für The Trade Desk-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    The Trade Desk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (08.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    REPLOID Group AG
    Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Tesla-Wahl zeigt: Betriebsräte sind 2026 wichtiger denn je ( Finanztrends)

    » Trakya Cam: Marktdynamik entscheidet ( Finanztrends)

    » The Trade Desk Aktie: Rekord-Kauf des CEO ( Finanztrends)

    » XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)

    » VIX: Volatilität schießt hoch ( Finanztrends)

    » Revo Insurance Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)

    » Bell Copper Aktie: Millionen-Finanzierung gesichert ( Finanztrends)

    » Unicycive Aktie: Führung im Visier ( Finanztrends)

    » Gilead Sciences Aktie: HIV-Fortschritte ( Finanztrends)

    » Green Bridge Metals Aktie: Nächster Schritt ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)
    Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
    Heidelberg Materials Aktie: Harte Einschnitte ( Finanztrends)
    Akupressur: Neue Hoffnung bei Migräne-Übelkeit ( Finanztrends)
    Drillisch und AT&T vs. Telecom Italia und Vodafone – kommentierter KW 10 Peer Group Watch Telekom
    Kraftsport 2026: Rekord-Prämien und neue Trainingsregeln ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de