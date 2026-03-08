» The Trade Desk Aktie: Rekord-Kauf des CEO ( Finanztrends)

08.03.2026, 3217 Zeichen

Nach einem massiven Kursverfall von über 70 Prozent seit dem Hoch im Juli meldet sich The Trade Desk eindrucksvoll zurück. Verantwortlich für das plötzliche Comeback sind Berichte über eine mögliche Partnerschaft mit OpenAI sowie ein beispielloser Vertrauensbeweis aus der Chefetage. CEO Jeff Green investierte eine dreistellige Millionensumme in das eigene Unternehmen und sendet damit ein klares Signal gegen die jüngsten Wachstumssorgen.

Wette auf die KI-Zukunft

Im Zentrum der neuen Fantasie stehen Berichte über frühe Gespräche zwischen dem Werbetechnologie-Anbieter und OpenAI. Demnach könnte The Trade Desk künftig den Anzeigenverkauf für Produkte wie ChatGPT übernehmen. Da der KI-Entwickler bestrebt ist, seine Einnahmequellen jenseits von reinen Abomodellen zu diversifizieren, skizzieren interne Dokumente ein enormes Potenzial: Für 2026 werden Werbeeinnahmen von einer Milliarde US-Dollar projiziert, die bis 2029 auf 25 Milliarden steigen könnten.

Diese Perspektive ist für Anleger besonders relevant, da zuletzt die Sorge dominierte, künstliche Intelligenz könnte das Geschäftsmodell traditioneller Werbeplattformen untergraben. Eine direkte Kooperation würde The Trade Desk stattdessen als zentralen Akteur in diesem neuen Ökosystem positionieren.

Historischer Insider-Kauf

Parallel zu den strategischen Spekulationen schuf Firmengründer Jeff Green Fakten. Zwischen dem 2. und 4. März erwarb der CEO rund 6 Millionen Aktien zu Preisen zwischen 23,49 und 25,08 US-Dollar. Mit einem Gesamtvolumen von etwa 148 Millionen US-Dollar handelt es sich um den größten Insider-Kauf in der Geschichte des Unternehmens.

Dieser massive Einstieg erfolgte in einer Phase tiefer Verunsicherung. Zuvor hatten enttäuschende Prognosen für das erste Quartal 2026 den Kurs belastet, da das Management eine Verlangsamung des Umsatzwachstums auf rund 10 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Der Markt reagierte daraufhin sensibel, da The Trade Desk zuvor über 30 Quartale in Folge die Erwartungen übertroffen hatte.

Stimmungswandel am Markt

Die Kombination aus dem Insider-Deal und der KI-Perspektive sorgte für eine dynamische Gegenbewegung. Auf Wochenbasis verzeichnete das Papier einen Anstieg von rund 23 Prozent und notierte zum Handelsschluss am Freitag bei 25,23 Euro.

Das Narrativ hat sich kurzfristig gedreht: Während die fundamentalen Kennzahlen mit einem Jahresumsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar für 2025 zwar solide, aber nicht mehr explosiv wuchsen, bewerten Investoren nun primär die langfristigen Chancen. Der massive Aktienkauf des CEOs wird dabei als Indikator gewertet, dass die Führungsebene die jüngste Marktkorrektur für überzogen hält und von der strategischen Positionierung überzeugt ist.

