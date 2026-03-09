(Christian Drastil)
09.03.2026
Um 14:24 liegt der ATX mit -2.11 Prozent im Minus bei 5290 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +1.97% auf 65.875 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +1.15% auf 52.6 Euro und Agrana mit -0.22% auf 11.325 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23312 ( -1.18%, Ultimo 2025: 24490, -3.67% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.86% auf 1638 Euro, dahinter Bayer mit +1.44% auf 36.9125 Euro und Fresenius Medical Care mit +0.90% auf 39.835 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.03.)
Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.
