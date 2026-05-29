Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertifikate, Jason Turner, Alex Schütz (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
29.05.2026, 1688 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8734
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 14 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute habe ich einen Talk mit Marianne Kögel von Raiffeisen Zertifikate und wir sprechen über die Sicht eines Emittenten, was das Award-Prodecere betrifft, also Einreichungen & Co..
Marianne im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/5157
https://www.raiffeisenzertifikate.at
Der komplette Countdown unter http://www.audio-cd.at/zertifikate
Bisherige Folgen des Countdowns: Christian Scheid, Publikumswahl Final Call, Ronald Nemec, Judith Pap Gründungsstory, Robert Gillinger, Alexandra Baldessarini, Marianne Kögel
Fanboy-Buch mit Zertifikate-Content: http://www.christian-drastil.com
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8733
Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #1165:
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- Supertag für die Porr-Aktie
- PIR-News: Zahlen von UBM, VIG, ASTA, News zu Andritz, Bajaj Mobility, Strabag, Research zu Porr
- Jason Turner läutet die Opening Bell für Donnerstag. Am 22. Juni lässt er im boxwood.at zum WM-Spiel Österreich gegen Argentinien auch österreichische gegen argentinische Weine antreten. Und für die passenden Steaks ist das Lokal von Alex Schütz sowieso stadtbekannt
- Börse Frankfurt mit DAX ebenfalls leicht im Minus, Rheinmetall gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.05.)
Zertifikate Party Österreich: Heiko Geiger, der ZFA-Vorstand auf Vontobel-Ticket (noch 12 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
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