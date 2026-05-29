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österreichischer Aktien
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Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertifikate, Jason Turner, Alex Schütz (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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29.05.2026, 1688 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8734
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 14 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute habe ich einen Talk mit Marianne Kögel von Raiffeisen Zertifikate und wir sprechen über die Sicht eines Emittenten, was das Award-Prodecere betrifft, also Einreichungen & Co..
Marianne im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/5157
https://www.raiffeisenzertifikate.at
Der komplette Countdown unter http://www.audio-cd.at/zertifikate
Bisherige Folgen des Countdowns: Christian Scheid, Publikumswahl Final Call, Ronald Nemec, Judith Pap Gründungsstory, Robert Gillinger, Alexandra Baldessarini, Marianne Kögel
Fanboy-Buch mit Zertifikate-Content: http://www.christian-drastil.com

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8733
Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #1165:
- ATX leicht im Minus
- Supertag für die Porr-Aktie
- PIR-News: Zahlen von UBM, VIG, ASTA, News zu Andritz, Bajaj Mobility, Strabag, Research zu Porr
- Jason Turner läutet die Opening Bell für Donnerstag. Am 22. Juni lässt er im boxwood.at zum WM-Spiel Österreich gegen Argentinien auch österreichische gegen argentinische Weine antreten. Und für die passenden Steaks ist das Lokal von Alex Schütz sowieso stadtbekannt
- Börse Frankfurt mit DAX ebenfalls leicht im Minus, Rheinmetall gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.05.)


(29.05.2026)

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