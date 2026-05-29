Börsegeschichte 29.5.: CPI Europe, VIG (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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29.05.2015: Bester - CPI Europe AG: 360.846.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 24,25 Euro, Stück (Einfachzählung): 7.440.113 zum Kalender
29.05.2015: Bester - VIG: 267.588.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 34,61 Euro, Stück (Einfachzählung): 3.865.759
Bisher gab es an einem 29. Mai 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 29.05. beträgt -0,10%. Der beste 29.05. fand im Jahr 2009 mit 3,79% statt, der schlechteste 29.05. im Jahr 2020 mit -1,62%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 29.05. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.05.)
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