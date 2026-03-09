» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

09.03.2026, 4798 Zeichen

Die schwarz-rote Koalition steuert auf einen grundsätzlichen Konflikt zu. Grund sind massive Haushaltslöcher ab 2027, die die Regierung zu drastischen Einnahmevorschlägen zwingen – und tiefe ideologische Gräben aufreißen.

Familien-Splitting als Zündstoff

Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) löste am 8. März eine politische Explosion aus. Sie schlug vor, das Ehegattensplitting abzuschaffen. Die Reaktion aus den eigenen Reihen ließ nicht auf sich warten. CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek wies den Vorstoß scharf zurück. Eine Abschaffung wäre eine versteckte Steuererhöhung für Familien in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, so seine Kritik. Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, stellte sich quer. Seine Partei werde keine Maßnahmen mittragen, die Ehepaare finanziell stärker belasten.

Anzeige

Während die Politik über neue Belastungen diskutiert, verschenken viele Unternehmer bereits heute bares Geld durch falsche Abschreibungen. In diesem kostenlosen Leitfaden erfahren Sie, wie Sie das Wachstumschancengesetz 2024 optimal nutzen und Ihre Liquidität sofort verbessern. Kostenlosen Abschreibungs-Leitfaden jetzt herunterladen

Anders die SPD: Sie begrüßte den Vorstoß. Fraktionsvize Serpil Midyatli sieht in der Reform einen Schritt zur Abschaffung veralteter Rollenbilder. Die Debatte entzweit die Koalition genau dort, wo sie am verwundbarsten ist: in der Familien- und Sozialpolitik.

Suche nach Milliarden: Die SPD drängt auf Spitzensteuer

Hinter dem Streit steht ein gewaltiges Haushaltsloch for 2027. Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hält Steuererhöhungen offen für möglich. Während die Union traditionell breite Erhöhungen ablehnt, signalisierte CDU/CSU-Finanzexperte Steffen Bilger am 6. März zumindest Gesprächsbereitschaft. Sein Vorschlag: Entlastungen für Gering- und Mittelverdiener, im Gegenzug könnte der Spitzensteuersatz erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro greifen.

Die SPD und Gewerkschaften wie die IG Metall gehen weiter. Sie fordern eine Reichensteuer und eine Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 49 Prozent – wenn auch erst ab etwa 89.000 Euro. Für die Sozialdemokraten ist dies eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Die Union hingegen warnt vor einer Schwächung der Konjunktur und der mittelständischen Wirtschaft.

2026: Entlastungen laufen – doch die Last bleibt hoch

Während der Blick auf 2027 gerichtet ist, gelten 2026 bereits umfangreiche Entlastungen. Der Grundfreibetrag stieg auf 12.348 Euro, die Pendlerpauschale gilt einheitlich ab dem ersten Kilometer mit 38 Cent. Neu ist die „Aktivrente“, die Rentnern einen steuerfreien Zuverdienst von bis zu 2.000 Euro im Monat ermöglicht.

Anzeige

Ob Einkommensteuer oder digitale Übermittlung – wer seine steuerlichen Pflichten effizient verwaltet, spart Zeit und Nerven. Dieser Gratis-Ratgeber bietet Ihnen wertvolle Ausfüllhilfen und Praxis-Tipps, um Ihre Steuerunterlagen rechtssicher und einfach digital einzureichen. Gratis-Leitfaden für die digitale Steuererklärung sichern

Doch diese Maßnahmen ändern wenig am Grundproblem: Deutschland hat im internationalen Vergleich eine der höchsten Steuer- und Abgabenlasten. Ifo-Konjunkturumfragen zeigen Anfang 2026 eine anhaltende Unzufriedenheit der Wirtschaft mit der Politik. Diese Stimmung macht jede Diskussion über Steuererhöhungen politisch brisant.

Wettbewerbsfähigkeit auf dem Spiel

Experten warnen vor den wirtschaftlichen Folgen. Neue Steuerlasten – ob durch die Abschaffung des Splittings, eine Vermögensteuer oder Unternehmensabgaben – könnten Investitionen bremsen und den Konsum dämpfen. In einer Zeit geopolitischer Unsicherheit, hoher Energiekosten und kostspieliger Klimatransformation wäre das ein riskanter Schritt.

Der ideologische Tauziehen innerhalb der Koalition schafft zudem Planungsunsicherheit. Während die SPD Steuererhöhungen für Spitzenverdiener als notwendiges Instrument sieht, hält die Union weitere Belastungen für Wirtschaft und Mittelstand für fatal. Dieser Stillstand, so Finanzanalysten, könnte dringend benötigte Strukturreformen weiter verzögern.

Komplizierte Verhandlungen bis zum Sommer

Die Steuerdebatte wird sich in den kommenden Monaten zuspitzen, parallel zur Aufstellung des Haushalts 2027. Finanzminister Klingbeil hat alle Ministerien zu Sparvorschlägen aufgefordert. Doch Kürzungen allein werden kaum reichen.

Die Verhandlungen werden sich um die Neugestaltung der Einkommenssteuertarife, mögliche Anpassungen beim Solidaritätszuschlag und das Schicksal des Ehegattensplittings drehen. Am Ende wird jeder Kompromiss einen Balanceakt erfordern: spürbare Entlastungen für die breite Mitte, um die Union zufriedenzustellen, und zugleich höhere Beiträge für Topverdiener, um die Forderungen der SPD zu erfüllen. Ob diese Gratwanderung gelingt, ist völlig offen.

(09.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

Random Partner Palfinger

Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...