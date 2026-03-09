WHO empfiehlt Krafttraining ab 60 als medizinische Notwendigkeit ( Finanztrends)

09.03.2026, 4386 Zeichen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rückt gezieltes Krafttraining für Menschen ab 60 Jahren in den Fokus. Laut aktuellen Leitlinien ist es essenziell, um Selbstständigkeit zu bewahren und Sturzrisiken zu minimieren. Damit markiert die Empfehlung einen klaren Paradigmenwechsel in der Gesundheitsprävention für Senioren.

Kampf gegen den schleichenden Muskelabbau

Der zentrale Grund für die Empfehlung ist die Sarkopenie – der altersbedingte Muskelschwund. Dieser beginnt schleichend ab 30 und beschleunigt sich ab 60 drastisch. Inaktive Menschen können pro Jahrzehnt signifikant Muskelmasse verlieren. Die Folge: Schwäche, eingeschränkte Mobilität und Probleme bei Alltagsaktivitäten wie Treppensteigen.

Die WHO rät daher zu muskelkräftigenden Übungen an mindestens zwei Tagen pro Woche. Studien belegen, dass Muskeln auch im hohen Alter anpassungsfähig bleiben. Selbst Menschen über 80 können durch Training noch messbar Kraft aufbauen. Experten sehen darin das effektivste, nicht-medikamentöse Mittel gegen Gebrechlichkeit.

Da der Körper bereits ab der Lebensmitte verstärkt Muskulatur abbaut, ist gezieltes Gegensteuern essenziell für die langfristige Gesundheit.

Knochen schützen und Stoffwechsel ankurbeln

Die Vorteile gehen weit über die Muskulatur hinaus. Die mechanische Belastung beim Krafttraining stimuliert den Knochenaufbau und verlangsamt den Abbau der Knochendichte. Das ist ein entscheidender Faktor, um Osteoporose und gefährliche Frakturen nach Stürzen vorzubeugen.

Zudem fungiert die Skelettmuskulatur als größtes Stoffwechselorgan. Eine trainierte Muskulatur verbessert die Insulinempfindlichkeit und hilft so, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Krafttraining gilt daher als wirksames Instrument gegen Typ-2-Diabetes. Gleichzeitig werden Blutdruck und Blutfettwerte positiv beeinflusst.

So sieht das Trainingsprogramm konkret aus

Die WHO-Richtlinien sind klar: Neben 150 bis 300 Minuten moderater Ausdauer pro Woche stehen muskelkräftigende Einheiten an mindestens zwei Tagen auf dem Plan. Für Menschen ab 65 kommt eine weitere Komponente hinzu: An drei Tagen sollten Kraft- und Gleichgewichtsübungen kombiniert werden, um Stürze zu verhindern.

Das bedeutet nicht zwingend den Gang ins Fitnessstudio. Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, Widerstandsbändern oder leichten Hanteln zu Hause sind hochwirksam. Bewährte Basisübungen wie Kniebeugen oder Liegestütze an der Wand decken wichtige Muskelgruppen ab. Ein guter Einstieg sind zwei bis drei Sätze mit acht bis zwölf Wiederholungen – mit einem Ruhetag dazwischen.

Ein effektives Training zur Sturzprophylaxe und zum Muskelaufbau lässt sich ohne großen Aufwand direkt in den eigenen vier Wänden umsetzen.

Eiweiß: Der unverzichtbare Baustoff

Der Erfolg hängt maßgeblich von der Ernährung ab. Experten betonen die herausragende Rolle von Proteinen. Während Jüngeren oft 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen wird, liegt der Bedarf für Senioren bei 1,0 bis 1,2 Gramm.

Das erfordert bewusste Planung, da der Appetit im Alter oft nachlässt. Hochwertige Eiweißquellen wie mageres Fleisch, Fisch, Eier oder Hülsenfrüchte sollten fester Bestandteil jeder Mahlzeit sein. Nur die Kombination aus Training und ausreichender Nährstoffversorgung stärkt die Muskulatur effektiv.

Ein Paradigmenwechsel mit weitreichenden Folgen

Die neue Fokussierung stellt eine alte Ansicht auf den Kopf: Statt Schonung ist gezielte Belastung nun die Devise. Gesundheitspolitiker begrüßen die klare Positionierung. In einer alternden Gesellschaft könnten so Pflegekosten gesenkt werden, denn Gebrechlichkeit und Stürze sind Hauptgründe für den Verlust der Eigenständigkeit.

Krankenkassen investieren zunehmend in Aufklärung und Präventionskurse für die Generation 60plus. Gleichzeitig wächst der Gesundheitsmarkt: Immer mehr Fitnessstudios und Physiotherapiepraxen nehmen spezialisierte Seniorenprogramme in ihr Portfolio auf. Krafttraining verliert seinen Nischencharakter und wird zur selbstverständlichen Gesundheitsvorsorge.

(09.03.2026)

