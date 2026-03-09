SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

WHO empfiehlt Krafttraining ab 60 als medizinische Notwendigkeit ( Finanztrends)

09.03.2026, 4386 Zeichen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rückt gezieltes Krafttraining für Menschen ab 60 Jahren in den Fokus. Laut aktuellen Leitlinien ist es essenziell, um Selbstständigkeit zu bewahren und Sturzrisiken zu minimieren. Damit markiert die Empfehlung einen klaren Paradigmenwechsel in der Gesundheitsprävention für Senioren.

Kampf gegen den schleichenden Muskelabbau

Der zentrale Grund für die Empfehlung ist die Sarkopenie – der altersbedingte Muskelschwund. Dieser beginnt schleichend ab 30 und beschleunigt sich ab 60 drastisch. Inaktive Menschen können pro Jahrzehnt signifikant Muskelmasse verlieren. Die Folge: Schwäche, eingeschränkte Mobilität und Probleme bei Alltagsaktivitäten wie Treppensteigen.

Die WHO rät daher zu muskelkräftigenden Übungen an mindestens zwei Tagen pro Woche. Studien belegen, dass Muskeln auch im hohen Alter anpassungsfähig bleiben. Selbst Menschen über 80 können durch Training noch messbar Kraft aufbauen. Experten sehen darin das effektivste, nicht-medikamentöse Mittel gegen Gebrechlichkeit.

Anzeige

Da der Körper bereits ab der Lebensmitte verstärkt Muskulatur abbaut, ist gezieltes Gegensteuern essenziell für die langfristige Gesundheit. Wie Sie mit nur sechs einfachen Übungen ohne Geräte von zu Hause aus Ihre Kraft steigern können, erklärt dieser kostenlose Ratgeber. Den 6-Übungen-Plan für mehr Kraft ab 50 hier gratis sichern

Knochen schützen und Stoffwechsel ankurbeln

Die Vorteile gehen weit über die Muskulatur hinaus. Die mechanische Belastung beim Krafttraining stimuliert den Knochenaufbau und verlangsamt den Abbau der Knochendichte. Das ist ein entscheidender Faktor, um Osteoporose und gefährliche Frakturen nach Stürzen vorzubeugen.

Zudem fungiert die Skelettmuskulatur als größtes Stoffwechselorgan. Eine trainierte Muskulatur verbessert die Insulinempfindlichkeit und hilft so, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Krafttraining gilt daher als wirksames Instrument gegen Typ-2-Diabetes. Gleichzeitig werden Blutdruck und Blutfettwerte positiv beeinflusst.

So sieht das Trainingsprogramm konkret aus

Die WHO-Richtlinien sind klar: Neben 150 bis 300 Minuten moderater Ausdauer pro Woche stehen muskelkräftigende Einheiten an mindestens zwei Tagen auf dem Plan. Für Menschen ab 65 kommt eine weitere Komponente hinzu: An drei Tagen sollten Kraft- und Gleichgewichtsübungen kombiniert werden, um Stürze zu verhindern.

Das bedeutet nicht zwingend den Gang ins Fitnessstudio. Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, Widerstandsbändern oder leichten Hanteln zu Hause sind hochwirksam. Bewährte Basisübungen wie Kniebeugen oder Liegestütze an der Wand decken wichtige Muskelgruppen ab. Ein guter Einstieg sind zwei bis drei Sätze mit acht bis zwölf Wiederholungen – mit einem Ruhetag dazwischen.

Anzeige

Ein effektives Training zur Sturzprophylaxe und zum Muskelaufbau lässt sich ohne großen Aufwand direkt in den eigenen vier Wänden umsetzen. Erfahren Sie in diesem kostenlosen Report, welche fünf einfachen Hilfsmittel Ihr Wohnzimmer in ein sicheres Heim-Fitnessstudio verwandeln. Gratis-Anleitung für Ihr Fitnessstudio zu Hause hier herunterladen

Eiweiß: Der unverzichtbare Baustoff

Der Erfolg hängt maßgeblich von der Ernährung ab. Experten betonen die herausragende Rolle von Proteinen. Während Jüngeren oft 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen wird, liegt der Bedarf für Senioren bei 1,0 bis 1,2 Gramm.

Das erfordert bewusste Planung, da der Appetit im Alter oft nachlässt. Hochwertige Eiweißquellen wie mageres Fleisch, Fisch, Eier oder Hülsenfrüchte sollten fester Bestandteil jeder Mahlzeit sein. Nur die Kombination aus Training und ausreichender Nährstoffversorgung stärkt die Muskulatur effektiv.

Ein Paradigmenwechsel mit weitreichenden Folgen

Die neue Fokussierung stellt eine alte Ansicht auf den Kopf: Statt Schonung ist gezielte Belastung nun die Devise. Gesundheitspolitiker begrüßen die klare Positionierung. In einer alternden Gesellschaft könnten so Pflegekosten gesenkt werden, denn Gebrechlichkeit und Stürze sind Hauptgründe für den Verlust der Eigenständigkeit.

Krankenkassen investieren zunehmend in Aufklärung und Präventionskurse für die Generation 60plus. Gleichzeitig wächst der Gesundheitsmarkt: Immer mehr Fitnessstudios und Physiotherapiepraxen nehmen spezialisierte Seniorenprogramme in ihr Portfolio auf. Krafttraining verliert seinen Nischencharakter und wird zur selbstverständlichen Gesundheitsvorsorge.


(09.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

Random Partner

BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie
European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)
ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1), voestalpine(1)
    BSN Vola-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), Wienerberger(1), Strabag(1), Porr(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1), Kontron(1), Strabag(1), Verbund(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: CPI Europe AG(5), Porr(2)
    Star der Stunde: UBM 3%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.31%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Flughafen Wien 1.33%, Rutsch der Stunde: UBM -0.54%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Wienerberger(2), UBM(2), Erste Group(1), Lenzing(1), voestalpine(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    09.03.2026, 4386 Zeichen

    Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rückt gezieltes Krafttraining für Menschen ab 60 Jahren in den Fokus. Laut aktuellen Leitlinien ist es essenziell, um Selbstständigkeit zu bewahren und Sturzrisiken zu minimieren. Damit markiert die Empfehlung einen klaren Paradigmenwechsel in der Gesundheitsprävention für Senioren.

    Kampf gegen den schleichenden Muskelabbau

    Der zentrale Grund für die Empfehlung ist die Sarkopenie – der altersbedingte Muskelschwund. Dieser beginnt schleichend ab 30 und beschleunigt sich ab 60 drastisch. Inaktive Menschen können pro Jahrzehnt signifikant Muskelmasse verlieren. Die Folge: Schwäche, eingeschränkte Mobilität und Probleme bei Alltagsaktivitäten wie Treppensteigen.

    Die WHO rät daher zu muskelkräftigenden Übungen an mindestens zwei Tagen pro Woche. Studien belegen, dass Muskeln auch im hohen Alter anpassungsfähig bleiben. Selbst Menschen über 80 können durch Training noch messbar Kraft aufbauen. Experten sehen darin das effektivste, nicht-medikamentöse Mittel gegen Gebrechlichkeit.

    Anzeige

    Da der Körper bereits ab der Lebensmitte verstärkt Muskulatur abbaut, ist gezieltes Gegensteuern essenziell für die langfristige Gesundheit. Wie Sie mit nur sechs einfachen Übungen ohne Geräte von zu Hause aus Ihre Kraft steigern können, erklärt dieser kostenlose Ratgeber. Den 6-Übungen-Plan für mehr Kraft ab 50 hier gratis sichern

    Knochen schützen und Stoffwechsel ankurbeln

    Die Vorteile gehen weit über die Muskulatur hinaus. Die mechanische Belastung beim Krafttraining stimuliert den Knochenaufbau und verlangsamt den Abbau der Knochendichte. Das ist ein entscheidender Faktor, um Osteoporose und gefährliche Frakturen nach Stürzen vorzubeugen.

    Zudem fungiert die Skelettmuskulatur als größtes Stoffwechselorgan. Eine trainierte Muskulatur verbessert die Insulinempfindlichkeit und hilft so, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Krafttraining gilt daher als wirksames Instrument gegen Typ-2-Diabetes. Gleichzeitig werden Blutdruck und Blutfettwerte positiv beeinflusst.

    So sieht das Trainingsprogramm konkret aus

    Die WHO-Richtlinien sind klar: Neben 150 bis 300 Minuten moderater Ausdauer pro Woche stehen muskelkräftigende Einheiten an mindestens zwei Tagen auf dem Plan. Für Menschen ab 65 kommt eine weitere Komponente hinzu: An drei Tagen sollten Kraft- und Gleichgewichtsübungen kombiniert werden, um Stürze zu verhindern.

    Das bedeutet nicht zwingend den Gang ins Fitnessstudio. Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, Widerstandsbändern oder leichten Hanteln zu Hause sind hochwirksam. Bewährte Basisübungen wie Kniebeugen oder Liegestütze an der Wand decken wichtige Muskelgruppen ab. Ein guter Einstieg sind zwei bis drei Sätze mit acht bis zwölf Wiederholungen – mit einem Ruhetag dazwischen.

    Anzeige

    Ein effektives Training zur Sturzprophylaxe und zum Muskelaufbau lässt sich ohne großen Aufwand direkt in den eigenen vier Wänden umsetzen. Erfahren Sie in diesem kostenlosen Report, welche fünf einfachen Hilfsmittel Ihr Wohnzimmer in ein sicheres Heim-Fitnessstudio verwandeln. Gratis-Anleitung für Ihr Fitnessstudio zu Hause hier herunterladen

    Eiweiß: Der unverzichtbare Baustoff

    Der Erfolg hängt maßgeblich von der Ernährung ab. Experten betonen die herausragende Rolle von Proteinen. Während Jüngeren oft 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen wird, liegt der Bedarf für Senioren bei 1,0 bis 1,2 Gramm.

    Das erfordert bewusste Planung, da der Appetit im Alter oft nachlässt. Hochwertige Eiweißquellen wie mageres Fleisch, Fisch, Eier oder Hülsenfrüchte sollten fester Bestandteil jeder Mahlzeit sein. Nur die Kombination aus Training und ausreichender Nährstoffversorgung stärkt die Muskulatur effektiv.

    Ein Paradigmenwechsel mit weitreichenden Folgen

    Die neue Fokussierung stellt eine alte Ansicht auf den Kopf: Statt Schonung ist gezielte Belastung nun die Devise. Gesundheitspolitiker begrüßen die klare Positionierung. In einer alternden Gesellschaft könnten so Pflegekosten gesenkt werden, denn Gebrechlichkeit und Stürze sind Hauptgründe für den Verlust der Eigenständigkeit.

    Krankenkassen investieren zunehmend in Aufklärung und Präventionskurse für die Generation 60plus. Gleichzeitig wächst der Gesundheitsmarkt: Immer mehr Fitnessstudios und Physiotherapiepraxen nehmen spezialisierte Seniorenprogramme in ihr Portfolio auf. Krafttraining verliert seinen Nischencharakter und wird zur selbstverständlichen Gesundheitsvorsorge.


    (09.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

    Random Partner

    BKS
    Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

    » Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

    » ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

    » Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

    » Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

    » Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

    » KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

    » Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

    » ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
    Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie
    European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)
    ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1), voestalpine(1)
      BSN Vola-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), Wienerberger(1), Strabag(1), Porr(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1), Kontron(1), Strabag(1), Verbund(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: CPI Europe AG(5), Porr(2)
      Star der Stunde: UBM 3%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.31%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Flughafen Wien 1.33%, Rutsch der Stunde: UBM -0.54%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Wienerberger(2), UBM(2), Erste Group(1), Lenzing(1), voestalpine(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de